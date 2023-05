Lo stato delle città, n°10

È in libreria, per il momento a Napoli e Bologna, e nei prossimi giorni anche nelle altre città, il numero 10, aprile 2023, de Lo stato delle città

INDICE:

Gli sradicati

di Giovanni Iozzoli

Vie di fuga

di Luigi Romano e Gaia Tessitore

Vento

di Dis_tratto

Morire di pena.

Cospito, l’ergastolo e il 41bis

di Riccardo Rosa

Dal Mali a Torino.

Dieci anni di viaggio per Moussa

a cura di Manuela Cencetti

Insegnare italiano nelle occupazioni abitative a Milano

a cura di Salvatore Porcaro

Le rivolte nei Cpr a Torino

di Mai più Cpr e Sportello Il-legale

Tre storie dal Cpr di Milano

di No Cpr – Mai più lager

Accoglienza, detenzione, carcere

di Michele Colucci

Macello

di Diego Miedo

Parigi, la macchina dell’impunità

di Filippo Ortona

Trent’anni di opposizione a Stoccarda 21

di Andrea Bottalico

Che cosa rimane. Appunti dalla Palestina

di Progetto Rec

Giardini e cantieri. Un viaggio in Sinai

di Francesco Migliaccio

copertina, progetto grafico e impaginazione: cyop&kaf

disegni: Mario Damiano

