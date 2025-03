A Fuoco! Dal 26 marzo la terza edizione della rassegna

I film in proiezione quest’anno mostrano rivolte, rivoluzioni e improvvise svolte nella storia. Tutti e tre palesano un’inquietudine. Nelle vie di Parigi le manifestazioni contro la Loi Travail incontrano gli incubi notturni di una città violenta ed escludente; la rivoluzione in Iran si apre al rimpianto per le occasioni perdute; nella sollevazione contro Ceaușescu in Romania si intravvedono strategie e interessi di vecchie e nuove classi dirigenti. Questa inquietudine emerge grazie all’elaborazione e alla manipolazione dell’immagine, in un movimento contrario al flusso della società dello spettacolo. La lotta contro lo spettacolo, in sé rivoluzionaria, può allora essere un tentativo di risvegliare il contenuto sopito e addomesticato del passato.

26 marzo

Ore 15:30, Accademia delle Belle Arti (largo Nanni Loy)

Masterclass di Sylvain George

Ore 20:30, Galleria Toledo (via Concezione a Montecalvario, 34)

Paris est une fête. Un film en 18 vagues

di Sylvain George

(Francia, B/N, 95’, 2017 | V.O. Sott. ITA)

Parigi città notturna, violenta e insensibile. Fra le luci di un capitalismo che promette un benessere inarrivabile s’aggirano esistenze sopravviventi in un incubo urbano. È il 2016 e la rabbia esplode in strada contro la loi Travail. Place de la République è occupata dai manifestanti.

Al termine della proiezione seguirà incontro con il regista.

9 aprile

Ore 20:30, Galleria Toledo (via Concezione a Montecalvario, 34)

Between Revolutions

di Vlad Petri

(Iran, Qatar, Colore, B/N, 68′, 2023 | V.O. Sott. ITA)

Lo scambio epistolare tra due donne mette in parallelo due rivoluzioni chiave del Novecento, quella iraniana del ‘79 e quella rumena di dieci anni dopo. La parabola – apparentemente inevitabile – sembra identica: si parte dai grandi ideali e si finisce con un semplice cambio di potere.

Al termine della proiezione seguirà discussione da remoto con il regista.

23 aprile

Ore 20:30, Galleria Toledo (via Concezione a Montecalvario, 34)

Videograms of a Revolution

di Harun Farocki e Andrei Ujică

(Germania, Romania, Colore, 106′, 1992 | V.O. Sott. ITA)

Dando corpo a una nuova forma di storiografia, basata interamente sui media, questo film mostra la rivoluzione rumena del dicembre 1989. A Bucarest i dimostranti occupano gli edifici della TV di Stato e trasmettono in diretta le loro dichiarazioni, trasformando lo studio televisivo in un luogo di manipolazione degli eventi storici.