A Napoli l’Ordine dei servi di Maria sfratta gli abitanti dal centro storico

Davanti allo sfratto di Maricarmen e al movimento che si è sviluppato in tutta la Spagna, e a seguito della bocciatura da parte del parlamento spagnolo dei decreti sulla casa proposti dal suo partito, il primo ministro Sanchez ha indetto elezioni anticipate. Lo sfratto di un’anziana dovuto all’acquisto dell’edificio da parte di un fondo immobiliare è riuscito a destabilizzare il potere politico e a imprimere nelle maggiori città spagnole il segno di una protesta durata più di un mese, che ha avuto al centro il diritto alla casa e la lotta contro un’economia fondata sulla rendita.

Se a Napoli gli sfratti a persone in grave difficoltà economica facessero così rumore, assisteremmo a una rivoluzione permanente. La città è seconda solo a Roma per la quantità di provvedimenti di sfratti esecutivi, in aumento costante negli ultimi dieci anni, fino al raggiungimento nel 2024 di duemila richieste l’anno all’interno del solo comune.

Quel che è successo in questi dieci anni è stato denunciato da comitati di abitanti, collettivi politici, studenti universitari, artigiani e commercianti storici. Il profitto degli imprenditori, l’economia della rendita, la speculazione edilizia sotto forma di riqualificazione turistica si sono mangiate il centro della città, con l’appoggio e la partecipazione delle istituzioni pubbliche.

Da fine luglio un ordine di sgombero è diventato esecutivo e pende sugli abitanti che occupano un edificio situato a piazzetta Miraglia, alla fine di via dei Tribunali, nato come sede di uffici del Policlinico vecchio. Nel 2016 una quarantina di persone senza reddito e senza casa ne hanno occupato gli spazi, lanciando una raccolta firme e la campagna “Non di soli alberghi vive una città”, con l’obiettivo di ottenere dal Comune soluzioni abitative adeguate. Dal 2016 a oggi nessuna proposta è stata avanzata dalle istituzioni. Nel frattempo, molti degli originari abitanti sono andati via autonomamente e nella palazzina sono rimaste una ventina di persone, tra cui due nuclei familiari. Il proprietario dell’edificio è l’Ordine religioso dei servi di Maria, che come molti altri in città utilizza i propri beni immobiliari senza alcun vincolo. In questo caso, la proprietà ha dal primo momento espresso, attraverso un avvocato e senza mai incontrare i propri interlocutori, la ferma volontà di sfrattare gli occupanti. La ragione principale è che i servi di Maria hanno stipulato un contratto di fitto con una società locale, la Via dei Tribunali srl, che intende investire sulla palazzina per trasformarla in uno studentato privato.

A differenza di altre situazioni simili, questo sgombero rischia di essere eseguito in modo molto frettoloso perché la Via dei Tribunali srl ha anche vinto un bando della Cassa depositi e prestiti che le permetterebbe di usufruire degli ultimi fondi del Pnrr per la realizzazione dello studentato. Se lo sfratto venisse portato a termine velocemente e i lavori rispettassero le tempistiche previste dal bando, un’impresa del tutto privata verrebbe realizzata con fondi pubblici.

Nella morsa degli interessi speculativi di un ente religioso che si comporta come un comune privato e di una impresa che promuove l’ennesimo studentato a prezzi di libero mercato, in un quartiere dove sarebbero necessari interventi a tutela della residenzialità e per il diritto alla casa, si trovano abitanti anziani, famiglie composte da donne sole con figli, persone con diverse fragilità, che rivendicano delle case in cui poter vivere dignitosamente, mentre rifiutano i sussidi provvisori con cui le istituzioni vorrebbero liquidarli.

Nei mesi autunnali le principali piazze europee hanno ripreso vita. Le parole chiave, nei diversi scenari nazionali sono state: scuola, casa, reddito. È chiaro che questi sono solo alcuni degli ambiti delle nostre vite in cui è necessario cambiare i rapporti di forza, rompere gli attuali immaginari, creare qualcosa di diverso. In Italia le mobilitazioni hanno denunciato il carovita, l’impoverimento di massa, l’impossibilità per le giovani generazioni di accedere a una casa e un lavoro dignitosi. Di fronte a un quadro che assume contorni sempre più definiti, come si può continuare a restare impassibili di fronte all’appropriazione di spazio, beni e risorse da parte di pochi e destinati, ancora, a pochi altri?

All’assemblea a supporto dell’occupazione abitativa di piazza Miraglia si sono riunite tutte le realtà di base napoletane che hanno lanciato per l’11 novembre, il giorno dell’accesso dell’ufficiale giudiziario e dell’eventuale sgombero, un presidio che comincerà alle 8 del mattino in piazza Bellini. (barbara russo)