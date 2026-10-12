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Al via il corso di scrittura giornalistica su reportage e inchiesta sociale

(disegno di -nm)

Prenderà il via questo mercoledì il corso di scrittura giornalistica di Napoli MONiTOR su reportage e inchiesta sociale (ottobre-dicembre 2026). Ci sono ancora tre posti disponibili. Chi è interessato può iscriversi direttamente partecipando al primo incontro, fissato per mercoledì 14 ottobre alle ore 17 in redazione (via Broggia 11, terzo piano).

Di seguito le informazioni base:
 Durata del corso: dal 14 ottobre al 15 dicembre 2026.
 Frequenza: un giorno a settimana, il martedì o il mercoledì (da decidere insieme ai partecipanti), dalle 17:00 alle 19:30.
 Luogo: via Broggia, 11 (Napoli).
 Requisiti: un computer portatile e un po’ di tempo a disposizione.
 Numero massimo di partecipanti: dieci.
 Prezzo: 200 euro (materiali inclusi).

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