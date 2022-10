Alleanze Soniche in Campania, incontri musicali non convenzionali

Comincerà domani 11 ottobre, e proseguirà fino all’evento finale di sabato 15, Alleanze Soniche, una cinque giorni che si svolgerà tra Napoli, Avellino, Sant’Agata dei Goti (Benevento) e Salerno e che vedrà il duo Kurzmann-Vandermark incontrare il collettivo Sonic Alliances, che a settembre ha pubblicato l’album Virus (prodotto dalla casa discografica napoletana Viande Records).

Il progetto mira a mettere a confronto il duo con musicisti che operano su diversi territori da decenni, e che sono impegnati nell’organizzazione di concerti insieme a ensemble misti con musicisti di formazioni più disparate. Gli incontri avverranno sulla base di musiche non convenzionali, senza gerarchie di linguaggi, dal postpunk al free-jazz, dal folk vocale all’elettronica radicale, attraverso pratiche improvvisative e un uso degli strumenti non convenzionale. Christof Kurzmann (elettroniche) e Ken Vandermark (ance), che in forme diverse collaborano dal 2009, in quest’occasione si confronteranno a Napoli, Avellino e Sant’Agata dei Goti con Sonic Alliances (Peppe Vietri: ance, oggetti, field recordings; Maurizio Chiantone: contrabbasso, voce; Davide Russo: fisarmonica smantellata; Mario Gabola: sax e feedback), mentre a Salerno il duo incontrerà i due giovani musicisti Gabriele Pagliano e Lucio Miele (rispettivamente al contrabbasso e alle percussioni).

La cinque giorni inizierà a Napoli l’11 ottobre (ore 18:30) con un incontro al negozio di dischi Gomma Lacca Records (via Tarsia, 56): i musicisti del duo Aspec(t), Mario Gabola e Mimmo SEC_, presenteranno il nuovo disco di Kurzmann e Vandermark, in un dialogo che proverà ad addentrarsi nelle loro esperienze personali e musicali, nelle problematiche legate alla produzione musicale e l’organizzazione dei concerti, analizzando anche i processi di trasformazione dei territori in relazione alla produzione culturale e alla sua professionalizzazione.

Dal 12 al 14 ottobre le performance-improvvisazioni avranno luogo presso l’Auditorium Novecento (Napoli), la Cripta del Duomo (Avellino), le Cantine Mustili (Sant’Agata dei Goti), il Piccolo Teatro del Giullare (Salerno).