A Milano sono attualmetne sotto processo decine di agenti della polizia penitenziaria per tortura, maltrattamenti, falsi e violenza sessuale ai danni di giovani detenuti del carcere Cesare Beccaria. Le udienze si stanno svolgendo in incidente probatorio, per raccogliere in forma protetta testimonianze di trentatré giovani parti offese.

La scorsa primavera davanti alla giudice per le indagini preliminari c’era seduto un ragazzo tunisino del 2010, ancora detenuto all’Ipm di Bologna. Tra l’italiano stentato e l’arabo, tradotto dal mediatore, ha raccontato che la detenzione al Beccaria è stata tra quelle per lui più difficili. In particolare, un giorno, quando le cose non andavano già bene e alcuni nuovi ingressi avevano reso l’aria più tesa, ha spiegato di aver sentito troppo dolore dentro. Per isolarsi ha allora chiesto di poter ascoltare un po’ di musica dal suo lettore mp3, ma il disinteresse del personale in servizio ha reso le sue richieste insistenti. In poco tempo le voci si sono alzate, sono volati insulti e poi sono arrivate le punizioni corporali. Il primo colpo ha preso il ragazzo in pieno volto, poi sono arrivati i calci e gli insulti, è stato trascinato per il corridoio con le costole rotte e sbattuto nelle celle di isolamento. È bastato chiedere qualche canzone per imparare la lezione del giorno.

ORIZZONTI CHIUSI

In questi anni di governo Meloni la gestione della criminalità (vera o percepita) è stata tra i temi sempre al centro del dibattito pubblico. Una forte attenzione si è concentrata sul tema della devianza minorile, con numerosi interventi legislativi volti a “risolvere il problema”. Il più noto, il cosiddetto decreto Caivano, è stato approvato nel settembre 2023 e ha ridisegnato radicalmente la giustizia penale minorile che, dal 1988 in poi, poneva (o tentava di farlo) al centro del procedimento l’educazione del minore, prevedendo la detenzione inframuraria come ipotesi residuale, per evitare la contaminazione del giovane con il circuito penale.

Gli assi portanti del decreto riguardano l’estensione ai minori delle misure di prevenzione (come il Daspo, o il divieto di accesso o permanenza nelle “zone rosse”); l’abbassamento del limite edittale entro cui è possibile richiedere la custodia cautelare in carcere, con l’introduzione specifica anche del pericolo di fuga come motivazione a sostegno della misura; il solito inasprimento sanzionatorio di alcune ipotesi di reato e poi controlli più serrati della condotta del minore (anche rispetto alla frequenza scolastica).

Da subito si è registrato un innalzamento sensibile del numero di minorenni che hanno fatto ingresso negli istituti di pena: tra il 2023 e il 2024 la presenza media giornaliera di ragazzi detenuti nelle carceri minorili è passata da 425,1 a 556,3 (con un aumento del 30,9%). Successivamente, tra il 2024 e il 2025, quando la presenza media giornaliera è stata pari a 587,8, l’aumento è corrisposto al 7,4% (meno di un quarto del precedente, secondo i dati pubblicati dall’associazione Antigone). Su quest’ultima tendenza si è espresso il ministro di giustizia che, in risposta all’interrogazione del senatore Verini (Pd) del 5 novembre 2026, ha negato il problema del sovraffollamento, dichiarando che le presenze in Ipm sono diminuite dalle 623 unità del 9 marzo 2025 alle 572 del 3 novembre 2026, a fronte di una capienza complessiva di 583 posti.

I dati riguardanti gli istituti più importanti, tuttavia, segnalano una condizione diversa. Il minorile di Nisida, per esempio, rinchiude 74 detenuti a fronte di una capienza effettiva di 69 posti, la cui totalità è in custodia cautelare, con soltanto 11 definitivi e 14 in posizione giuridica cosiddetta mista (il titolo cautelare indicativo di un nuovo processo in corso, che si somma a una condanna già in esecuzione). Inoltre, il governo ha aperto, dalla fine del 2025 all’inizio del 2026, ben tre nuovi istituti penali per minorenni: a L’Aquila (28 posti), a Lecce (12 posti e altri 15 previsti) e il nuovissimo istituto di Rovigo (30 posti). Un nuovo carcere minorile è previsto a Santa Maria Capua Vetere.

La mutazione più evidente riguarda però il cambio del paradigma di governo della “questione giovanile”; che di criminale, se si osservano le percentuali dei reati, non ha nulla, diversamente da quanto si vuole far credere attraverso gli allarmismi mediatici. La situazione di congestionamento degli istituti ha determinato, infatti, anche l’assimilazione di alcune pratiche di disciplinamento proprie del mondo degli adulti. Alcuni operatori penitenziari hanno cominciato a registrare l’aumento del consumo di ansiolitici blandi che sono funzionali alla sedazione, rendendo più docili i corpi degli adolescenti. Accanto a ciò, l’uso della violenza (come mostra il procedimento aperto sulle ipotesi di maltrattamenti e tortura consumati nell’istituto Beccaria di Milano) si afferma come pratica sistemica per tenere in ordine le sezioni. I giovani autori di reato si trasformano così da soggetti in crescita, da provare a tutelare, a piccoli adulti che crescono più rapidamente di prima e che, per questo, vengono trattati come se il loro futuro fosse già compromesso.

I dispositivi normativi del decreto Caivano hanno costruito un solco entro cui si iscrivono le ulteriori e più recenti strette autoritarie, questa volta giustificate sulla base degli scontri di piazza verificatisi nel corso delle manifestazioni di fine ottobre. Il provvedimento è stato un vero spartiacque, capace di mettere in discussione un intero e consolidato approccio giuridico, avanzando proposte irricevibili a cominciare dall’abbassamento dell’età imputabile. Dal tono delle discussioni pubbliche sembra chiaro, però, che il confine superato non costituisca più neppure un confine: basta guardare alla modifica dell’articolo 98 del codice penale per opera del nuovo decreto sicurezza (d.l. 22 ottobre 2026, n. 190; non ancora convertito), che ha introdotto una presunzione relativa della capacità di intendere e di volere del minore tra i quattordici e i diciotto anni fino a prova contraria, eliminando l’accertamento individualizzato della maturità dei ragazzi presunti e autori di reato. Con lo stesso provvedimento è stato esteso anche ai minori l’arresto in flagranza differita.

In realtà, l’intervento complessivo sembra svilupparsi attraverso cerchi concentrici e, in effetti, pur considerando la sfacciata impronta securitaria dell’azione governativa, i piani sono numerosi e diversi. Il primo è la scuola, dove i ragazzi sono costretti a convivere con gli approcci schizofrenici degli adulti, a schivare eredità autoritarie, ad adattarsi a logiche aziendali neoliberali. Più in generale, un altro elemento utilizzato per disciplinare l’immaginario collettivo e, dunque, anche le fantasie di chi avrebbe il diritto di desiderare, è la riscrittura dello spazio pubblico. L’impronta che connetteva maldestramente il contrasto al degrado urbano e al disagio giovanile nelle periferie “più fragili” è stata riprodotta nel decreto Caivano bis (d.l. 31 dicembre 2024, n. 208, convertito poi nella l. n. 20/2025) che ha previsto di estendere il modello a sette aree critiche: Rozzano, alle porte di Milano; i quartieri Alessandrino e Quarticciolo a Roma, Scampia e Secondigliano a Napoli, Orta Nova nel foggiano; l’area tra Rosarno e San Ferdinando in provincia di Reggio Calabria, il quartiere San Cristoforo a Catania e Borgo Nuovo a Palermo.

Il compito di preparare e realizzare un piano straordinario di lavori pubblici che avessero obiettivi di “riqualificazione sociale e ambientale” è stato affidato allo stesso commissario straordinario già nominato per l’emergenza nel comune napoletano, e anche in questo caso si prevede di affidare in maniera più rapida gli immobili pubblici ad associazioni ed enti del terzo settore per sviluppare progetti di integrazione e alla lotta contro la povertà educativa. Tenendo conto di quanto successo proprio a Caivano, però, non c’è da aspettarsi molto. Basta guardare al simbolo di quella “riqualificazione”, l’ex centro sportivo Delphinia, oggi intitolato a Pino Daniele e ricostruito in cinque mesi da Sport e Salute S.p.A. insieme a ditte private, mentre i cantieri per il parco nell’area dell’ex stadio Faraone slitteranno ai primi mesi del 2027 a causa di varianti progettuali.

L’ex Delphinia ospita oggi, infatti, iniziative e progetti che evidenziano come le promesse di inclusione sociale si scontrino con la realtà economica del territorio: tariffe proibitive per gran parte dei residenti e inefficacia dei voucher sportivi minori (un aiuto residuale e spesso inutilizzabile a causa delle rigidità burocratiche legate ai rimborsi regionali, come evidenziava un articolo del Corriere del Mezzogiorno di settembre 2025, dal titolo: “A Caivano lo spaccio s’è spostato e il Centro sportivo resta a pagamento. Al Parco Verde rivolta dei residenti”).

IL MASSACRO ALLE PORTE

I tagli alle risorse per la scuola pubblica, paralleli all’aumento di tutele e fondi destinati alle scuole paritarie, è un vero e proprio attacco all’istituzione (non certo priva di limiti) scolastica, il cui contraltare è la delega della gestione della devianza giovanile alle forze di polizia, protagoniste sempre più spesso di maxi-operazioni come quella condotta su tutto il territorio nazionale nelle ultime due settimane di ottobre, che ha portato all’arresto di 575 maggiorenni e 69 minorenni. In quel caso, a essere denunciati sono stati 1.695 giovani, tra cui 373 minorenni, per reati contro la persona e spaccio di sostanze stupefacenti; 236.138 sono stati i fermati, di cui 23.060 minorenni (a Napoli sono ormai routinarie le ronde di polizia alla stazione centrale e in quelle della metropolitana); sono stati controllati, inoltre, 1.115 profili social, e soltanto per tre di questi, in provincia di Torino, è stata avanzata richiesta di oscuramento per contenuti violenti e ostentazione di armi. Un dispiegamento di forze imponente per ottenere un misero bottino.

Tornando ai cerchi concentrici, questa gestione propagandistica e repressiva del fenomeno “deviante” è riflesso della solita incapacità del mondo degli adulti a capire e adattarsi alle esigenze dei più giovani. Più in questi anni cambiavano i linguaggi, le modalità espressive e la percezione del significato di essere giovani nel mondo globale, più gli adulti rispondevano imponendo una realtà sempre più tragica e disarmante, salvo poi stupirsi delle reazioni più rabbiose, o della necessità espressa da molti ragazzi di aderire a quei modelli sociali ed economici tossici in cui sono sono stati cresciuti.

Le trasformazioni dell’ultimo decennio hanno provocato tali fratture nel corpo sociale da far percepire tutti i soggetti anomali, compresi i minori (e soprattutto quelli che provengono dai margini) come un fattore di disturbo o addirittura un pericolo: impraticabile è pertanto qualsiasi tentativo di comprensione e comunicazione, mentre invece il dato strutturale della crisi economica giustifica l’attacco repressivo.

Gli ultimi dati della Svimez descrivono bene questo scenario critico. La spinta propulsiva del Pnrr si è esaurita e ciò che seguirà è un aumento della povertà, soprattutto nelle zone meridionali; una possibile tendenza a cui si aggiunge la disoccupazione già in crescita, che lascia prevedere la possibilità di circa duecentomila under trentacinque in via di emigrazione. Eppure, nonostante la repressione, le proteste di questi mesi non sembrano del tutto esaurite, o quanto meno non sono state arginate dagli strumenti normativi messi in campo dall’ultima legislatura. Forse la piena di ottobre non è ancora terminata. Lasciamo che straripi. (luigi romano / gaia tessitore)