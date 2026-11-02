Aula per aula, strada per strada. La protesta delle università argentine contro il presidente Milei

Giovedì 15 ottobre, plaza del Congreso, Buenos Aires. In questa primavera australe il cielo della capitale è ampio e grigio. Piove da ore e il parlamento si divide in due: chi siede dentro, chi preme fuori. All’interno, la Camera cerca i 129 deputati necessari per una sessione speciale che dovrebbe cancellare il “mega-decreto” 70/23, con cui il presidente Javier Milei aprì, nel 2023, la stagione delle deregolamentazioni. L’opposizione si ferma a otto presenze dal quorum: alcuni governatori, dopo una trattativa con la Casa Rosada, hanno ritirato i loro deputati.

Fuori, sotto gli ombrelli, sfila la quinta Marcha Federal Universitaria. Gli organizzatori stimano quasi un milione di persone in tutto il paese. Sotto i cartelli ci sono una madre di cinquantanove anni e suo figlio di ventisette, entrambi passati dall’Università di Buenos Aires, vestiti da Gandalf. Il costume rimanda ai manifestanti che nei mesi scorsi si sono presentati sotto la villa comprata in città da Peter Thiel, cofondatore di Palantir, azienda che prende il nome dalla sfera magica di Tolkien. In Argentina anche il fantasy è diventato lessico politico. Ma il motivo per cui sono lì è meno fantastico: aule con meno sedie, tagli sugli orari, docenti sottopagati.

UNA LEGGE NON APPLICATA

Il punto da chiarire è che questa piazza non chiede una riforma. Chiede di applicare una legge già approvata. La Ley de Financiamiento Universitario fu votata dal Congresso nel 2025 e impone di aggiornare fondi e stipendi all’inflazione accumulata dalla fine del 2023. Milei mise il veto, sostenendo che mancassero le coperture. Il Parlamento respinse il veto con una maggioranza di due terzi. Il governo allora decise di promulgare la legge con un decreto che ne sospendeva l’esecuzione finché non fossero indicati i fondi di copertura.

I tribunali hanno detto altro. Il giudice Martín Cormick ha dichiarato incostituzionale quel decreto e, il 6 ottobre scorso, ha ordinato di applicare la legge nella sua interezza. La Corte Suprema aveva già confermato in giugno la misura cautelare su salari e borse di studio. Il governo ha fatto appello. Il 14 ottobre Cormick ha multato il capo di gabinetto Diego Santilli di centomila pesos al giorno, circa sessantasei dollari. La multa è stata sospesa dopo poche ore.

Nel 2024 il veto a una prima legge era passato grazie all’alleanza tra La Libertad Avanza e il partito liberista di Macri, e le facoltà si erano riempite di occupazioni. Questa è la quinta marcia in due anni e mezzo.

Le cifre cambiano secondo chi le produce. Chequeado, fact-checker indipendente, calcola che la spesa 2026 per l’istruzione superiore sia cresciuta del 5% reale nel 2025, ma che resti ancora il 25,3% sotto quella del 2023; per gli organizzatori delle marce il taglio dei trasferimenti arriva al 45,6%. Fatto più concreto è uno stipendio. Un docente auxiliar con dieci anni di anzianità e nove ore settimanali ha preso a settembre circa 280 dollari, un quarto in meno del 2023. Per applicare la legge servirebbe, dicono i sindacati, un ulteriore aumento del 30% e più. Sul tavolo, in autunno, c’era il 3%. «Il taglio colpisce prima di tutto le tasche», ha detto ad Argentina Reports un docente di Exactas, Martín Farina.

LE OCCUPAZIONI

Il 7 ottobre alcune centinaia di studenti, dopo un sit-in sono entrati nel Palacio Sarmiento, sede della Secretaría de Educación. Il ministero del Capitale Umano ha parlato di una “occupazione violenta” e di danni al patrimonio; la ministra Sandra Pettovello ha annunciato una denuncia. La polizia federale ha sgomberato l’edificio. Juan Grabois, attivista, avvocato, fondatore del Movimento dei Lavoratori Esclusi, ha risposto che si trattava di persone che manifestavano pacificamente. Dal 13 ottobre le occupazioni si sono allargate. A Rosario sono state occupate tre facoltà. A Buenos Aires gli studenti di Lettere hanno votato in assemblea di restare fino alla marcia; lo stesso a Scienze Sociali. A Scienze Politiche oltre duecento studenti hanno deciso di non fermare né lezioni né esami: il palazzo è diventato un luogo di corsi aperti, e molte lezioni si sono tenute in strada. È un’occupazione diversa da quella del 2024. Non chiude, sposta le aule fuori e le apre alla città.

«La toma activa non chiude la facoltà: le aule restano aperte, gli esami si fanno, ma le autorità non decidono più chi entra. Le chiavi la teniamo noi, i professori possono ancora fare lezione. A Rosario molti docenti sono venuti in cortile o in strada con noi; altri non l’accettano e si negozia aula per aula. Non è un’occupazione contro i docenti. Chi vuole studiare studia, chi vuole protestare può farlo, spesso le stesse persone fanno entrambe le cose. La strada diventa aula e l’aula diventa occasione per parlare fuori. Le lezioni pubbliche servono anche a spiegare a chi passa, che dietro la protesta ci sono fondi, stipendi e diritto allo studio», racconta Sofia.

LA PIAZZA E IL LACRIMOGENO

Poco prima delle quattro di pomeriggio, a pochi isolati dal palco allestito per i comizi della marcia, iniziano gli scontri. Secondo le cronache, gruppi di attivisti hanno attaccato con pietre le recinzioni che circondano il Parlamento. Gli agenti hanno risposto con gas, proiettili di gomma e idranti. Il comizio è stato chiuso in anticipo.

Il governo ha contato otto agenti feriti e venticinque fermi; le agenzie parlano di almeno dieci feriti e trentuno fermati, tra cui due adolescenti. La risposta della Casa Rosada è stata a una sola voce. La ministra della Sicurezza Alejandra Monteoliva ha scritto dei “soliti violenti”, il capo di gabinetto Santilli ha aggiunto: “delinquenti, violenti, energumeni”. Il ministero ha presentato una denuncia penale per attentato all’ordine costituzionale e danno aggravato, ma ai fermati è stata contestata soltanto la resistenza all’autorità, reato con pene minime, e la giudice ha firmato per la liberazione di quasi tutti. La Comisión Provincial por la Memoria, organismo per i diritti umani, ha denunciato a sua volta l’operato delle forze dell’ordine, contestando proiettili di gomma sparati ad altezza del volto.

Il giorno dopo, la Casa Rosada ha fatto sapere che la marcia “non ha cambiato nulla”. Niente tavolo con il Consejo Interuniversitario Nacional, di cui contesta la rappresentatività; trattative università per università. Ogni discussione sui fondi, dicono, passerà dal bilancio 2027, ora in Parlamento, con una premessa non negoziabile: pareggio o avanzo.

È qui che si sposta la partita. Il governo propone circa sette bilioni di pesos per le università, i rettori ne chiedono più di undici. Contano sul Parlamento, sull’opposizione e su alcuni governatori, ma sanno che l’esecutivo potrebbe porre il veto a quel capitolo e riportare tutto al punto di partenza. I tribunali sono lenti, e il governo usa il tempo a suo vantaggio. Una fonte universitaria ha descritto il sistema come una pentola a pressione e avverte che il 2027 rischia di non cominciare regolarmente.

Chiamarla crisi di bilancio è un modo ottuso di non vedere. La spesa, dicono i dati indipendenti, ha smesso di crollare ma non recupera, e la legge resta lettera morta. Un governo che ignora una legge votata due volte dal Congresso, una decisione della Corte Suprema e una multa al proprio capo di gabinetto, sospesa ma comminata, non sta inseguendo i conti; sta scegliendo, e dichiara apertamente che l’avanzo viene prima di tutto. Il danno è prevedibile, lo segnalano da tempo i rettori, ed è accettato: stipendi erosi, ascensori spenti, macchinari senza manutenzione, docenti che passano al privato o all’estero.

Per questo le occupazioni di Buenos Aires e di Rosario, con le loro lezioni in strada, sono qualcosa di più di una protesta di categoria. Sono il rifiuto di far passare lo smantellamento per ordinaria amministrazione, il tentativo di tenere in vita con i corpi e con le aule ciò che il governo ha deciso di svuotare. L’esecutivo della motosega chiama illegali le occupazioni. Ma la legge, qui, la viola chi non la applica. Se lo Stato si tira indietro, restano gli studenti e i docenti a tenerla in vita, aula per aula, strada per strada. Sotto la pioggia, l’università pubblica si difende ancora. (edoardo m. benassai)