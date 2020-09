Baby Gang, il gioco della città. Mercoledì 16 settembre da Dante & Descartes

Sarà presentato per la prima volta a Napoli mercoledì 16 settembre (ore 18:30) alla libreria Dante & Descartes (piazza del Gesù Nuovo, 14) e in collaborazione con LIRe / Librerie Indipendenti in Relazione, Baby Gang, il nuovo fumetto di Diego Miedo: un reality “troppo reale”, dove bande di giovanissimi si scontrano fino all’ultimo sangue, alla ricerca della vittoria finale, in una città che sembra aver trovato finalmente il rimedio a tutti i suoi mali.

Con l’autore interverranno Goffredo Fofi (critico) ed Emiliano Schember (educatore).