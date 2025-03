Chi toglie casa toglie vita. Mille persone in piazza a Napoli per il diritto all’abitare

Fotografie di Giuseppe Carrella

Un corteo unitario di circa mille persone ha sfilato ieri pomeriggio a Napoli per rivendicare il diritto alla casa, alla sicurezza abitativa e alla gestione pubblica dei beni comuni. Contro sfratti e caro affitti, insieme ai promotori della mobilitazione della rete Resta Abitante hanno manifestato i comitati di lotta per la casa di Melito e San Giovanni a Teduccio, le famiglie del Frullone e dell’ex Motel Agip.

Il corteo è partito da piazza Dante, ha attraversato Montesanto e ha raggiunto Palazzo San Giacomo. Le settemila firme raccolte in questi mesi per la petizione cittadina “Stop B&B” sono state consegnate al Comune, proprio mentre uno striscione calato da un’impalcatura, in riferimento al recente suicidio di un trentunenne, avvenuto a seguito della notifica di sfratto a Caivano, ha sottolineato che “chi toglie casa toglie vita”.