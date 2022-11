È in libreria dal 14 novembre 2022 Confini. Quattro storie disegnate (Monitor edizioni, 128 pagine, 16 euro), a cura di Miguel Angel Valdivia.

Le tracce perdute di un campo di accoglienza e identificazione per migranti. L’odissea di un giovane studente nelle campagne di pomodori dove comandano i caporali. Le rischiose esplorazioni di un gruppo di ragazzini oltre un vecchio muro di periferia. I sogni di un cane e della sua padrona in uno strano museo di arte contemporanea.

Confini è il titolo del libro che contiene queste storie, ma non è un libro tematico in senso stretto. Confini è piuttosto una parola chiave, che ci è servita come punto di partenza per avviare un lavoro comune, senza altri limiti, appunto, che riguardassero l’approccio, lo stile. L’unica cosa che ho chiesto agli autori è di non fare delle storie che fossero di pura fantasia.

Gli autori delle quattro storie sono Mario Damiano, Andrea De Franco, Federica Ferraglia e Adriana Marineo.

