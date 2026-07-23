Contro Torino 2033. Un diario sulla candidatura a capitale europea della cultura

Venerdì 12 giugno, tardo pomeriggio. Sotto la tettoia dei contadini è stato montato uno schermo. Sarà proiettato un film su una mercante di Porta Palazzo, film fiabesco e rasserenante molto apprezzato dalle istituzioni. In fondo, accanto ai bagni, è stato allestito un buffet con vini e pietanze che verranno servite poco prima della proiezione. Gli addetti del catering mandano via più volte una donna con una lunga gonna colorata che si avvicina al cibo, la scacciano come si fa con le mosche. La proiezione è introdotta da un dibattito con accademici e dirigenti di enti culturali cittadini. Anche Chiavarino, l’assessore al commercio, intrattiene il pubblico presente. «Porta Palazzo è un luogo iconico della nostra città – esordisce –. Un luogo legato al sistema del commercio, delle bancarelle belle, colorate, piacevoli o dei negozi prospicienti. È un luogo straordinario dove la cultura è caratterizzata dalle genti, dai rapporti umani, dai rapporti negoziali e commerciali, dalle etnie con le proprie tradizioni e con un proprio retroterra storico, culturale». L’ossessione per la cultura è una traccia da seguire. «Ora – continua Chiavarino – Porta Palazzo è una piccola Versailles, vedrete che bellezza, che cornice! Bisogna gustare i colori, i sapori, gli odori, i profumi di questa bella Porta Palazzo. Il mercato di Porta Palazzo, il primo a livello europeo come mercato a cielo scoperto, primo in Europa! Apprezzatissimo dai turisti che vengono qua per tutti questi begli aspetti».

IL MODELLO CAPITALE DELLA CULTURA

Scrivo un diario, raccolgo immagini e appunti, trascrivo dichiarazioni di piccoli gestori del potere per cogliere il senso nelle loro parole, per individuare il concreto piano delle istituzioni riguardo al quartiere, alla città. Trovo un indizio quando Chiavarino menziona un luogo vicino alla tettoia, dall’altra parte della piazza: il dismesso mercato ittico. «Un lavoro supplementare ulteriore – informa Chiavarino – riguarda il mercato ittico che è stato rimesso in sesto e riaperto con una funzione che non è più prettamente commerciale. Temporaneamente lo sperimentiamo come luogo della cultura. Tant’è che daremo vita a iniziative di carattere convegnistico, a delle mostre». Dove un tempo c’erano i pescivendoli sorgerà un “hub culturale” per accogliere, probabilmente, «la sede dell’ufficio che si occuperà del dossier per candidare Torino a capitale europea della cultura nel 2033». Ecco uno stimolo solido per elaborare un’interpretazione: la Città vuole candidarsi a divenire capitale europea della cultura nel 2033 e ha individuato proprio Porta Palazzo – crocevia di culture, tradizioni culinarie e mescolanze migratorie, dicono gli amministratori – come centro simbolico e operativo.

La Città ha ufficializzato la candidatura nel novembre 2023, ma il desiderio era già espresso nel programma elettorale del sindaco Lo Russo. Con una delibera di giunta del dicembre 2023 la Fondazione per la Cultura ottiene il coordinamento della candidatura. Più di un anno dopo, nel febbraio 2025, è approvato un protocollo di intesa tra la Città, la Regione, le due fondazioni bancarie, i due atenei e la Camera di Commercio: una ufficiale unità di intenti in vista della competizione per l’investitura a capitale europea. Nel maggio 2025 si palesa il direttore della candidatura: è Agostino Riitano, già direttore di Procida capitale italiana della cultura nel 2022 e stretto collaboratore di Paolo Verri, il coordinatore dell’ultima capitale europea della cultura in Italia, Matera nel 2019. Nella primavera del 2025 si annuncia che il quartiere di Porta Palazzo sarà il “cuore pulsante” di Torino 2033: “Metteremo al centro i legami internazionali e interculturali di Torino e quello sarà il luogo paradigmatico”, afferma Riitano sui giornali.

In un’intervista a La Stampa del giugno 2025 Riitano sostiene che l’eventuale investitura può portare alla Città finanziamenti per cento milioni di euro. Nel gennaio 2026 Paolo Verri scrive un articolo per La Stampa e pronostica che, in caso di vittoria, Torino 2033 saprà attrarre finanziamenti per duecento milioni di euro. Nel 2019 Verri e il suo gruppo dirigente hanno costituito a Matera una fondazione privata partecipata dagli enti pubblici che ha raccolto circa cinquanta milioni di euro dallo stato italiano (il finanziatore più consistente), dalla Regione Basilicata e dalla Città di Matera. Tre milioni sono stati impiegati nei costi di gestione della fondazione, il resto è servito a finanziare i progetti culturali, la promozione e il marketing urbano. Per un anno a Matera si sono tenuti eventi e progetti culturali in gran parte effimeri, inconsistenti e vacui, incapaci di lasciare una traccia sulla città e sulla parte di popolazione, di fatto maggioritaria, che non è stata coinvolta nell’organizzazione. In compenso sono aumentate le visite brevi a Matera, il valore della filiera turistica è raddoppiato, i Sassi – privi ormai di residenti – hanno consolidato la tendenza a diventare scenario attraente con offerte alberghiere di lusso. I contadini furono rimossi nel dopoguerra perché i Sassi erano la “vergogna d’Italia”, ora le case e i vicinati sono così affascinanti da ospitare per poche notti le ricche élite internazionali.

Il modello “capitale europea della cultura” nasce negli anni Ottanta su iniziativa del Consiglio dell’Unione europea e rappresenta per ogni città l’opportunità di esporsi in vetrina al fine di aumentare il carisma internazionale e incentivare flussi turistici e investimenti immobiliari. Torino, città inquieta tra macerie industriali, tenta da decenni di risollevarsi da una crisi economica strutturale scommettendo sulla cultura come forma di consumo e sulla crescita del mercato turistico. Porta Palazzo è un emblema di questo processo: negli ultimi anni ha accolto in piazza della Repubblica un ostello di lusso, un social housing di Compagnia di San Paolo e il Mercato Centrale dell’imprenditore Montano. Nel frattempo gli sgomberi delle occupazioni e gli sfratti in zona sono stati violenti e centinaia di venditori poveri sono stati allontanati con schieramenti di forza pubblica in assetto antisommossa. La “cultura”, a Torino come a Matera, è un fenomeno interessante: prima si allontanano le classi popolari, che vengono esiliate in modo coatto, e poi si costruisce un sistema simbolico nostalgico ispirato alle forme di vita che non ci sono più o che stanno scomparendo. Così gli spettatori paganti possono giungere a godere di proiezioni simulacrali emanate in un deserto sociale.

IL FESTIVAL DI ARCHITETTURA

Martedì 7 luglio 2026, ore 18, Porta Palazzo. Il vecchio mercato ittico si trova nell’angolo opposto di piazza della Repubblica rispetto alla tettoia dei contadini. Questa struttura ottocentesca ha ospitato, fino alla pandemia, i venditori del pesce, che disponevano i loro banchi ai due lati del corridoio che attraversa l’edificio. Alcuni hanno lasciato il mercato prima della chiusura, come la pescheria Gallina che ha aperto il ristorante davanti alla tettoia dei contadini, altri invece hanno sbaraccato quando la Città non ha rinnovato la concessione. Dopo anni di chiusura il mercato riapre come “hub culturale” e oggi la sua nuova funzione è inaugurata dal Festival dell’architettura. Il festival, organizzato dall’Ordine degli architetti e dalla Fondazione per l’architettura, accoglie per tre giorni lezioni e discorsi di esperti sulle politiche immobiliari, con particolare attenzione alle strategie urbane da dedicare alle case disabitate. “Chi abiterà le case vuote?” è il titolo del festival che è inserito – e non è un caso – nell’ambito del percorso di candidatura della città a capitale europea della cultura. Il logo di Torino 2033 appare in fondo alle locandine e ai depliant informativi.

Sono vicino all’ingresso. Una donna canta con accompagnamento di piano. Nei vani che un tempo accoglievano i banchi dei pescivendoli ci sono mostre di fotografia urbana, esempi di progetti di architettura innovativa e l’esposizione di un giornale del 1972 sulla lotta per la casa a Torino. Osservo con attenzione quest’ultimo pannello: il titolo del numero era “The struggle for housing”, un fotoromanzo realizzato da un gruppo di architetti ed esposto al MOMA di New York. La storia racconta delle condizioni penose di vita degli immigrati nella città piemontese, delle speculazioni immobiliari dell’epoca e delle rivendicazioni avanzate dalla classe operaia. Ecco passa vicino Maurizio Marrone, assessore regionale alle politiche sociali: un fascista fautore, con la collaborazione della giunta torinese, dei recenti sgomberi delle occupazioni negli appartamenti delle case popolari. Sul lato opposto del corridoio il sindaco Lo Russo taglia il nastro prima di tenere il suo discorso.

Camminano accanto architetti e professionisti del settore immobiliare, accademici in visita al festival. Uomini in mocassini o completi blu, camicie aperte sul petto che mostrano collanine d’oro; donne in tailleur o vestito lungo che muovono con spossatezza i ventagli. Attorno il mercato conserva alcuni segni materiali che notavo quando venivo a comprare il pesce. Ci sono ancora le piastrelle azzurre e hanno lasciato le insegne. Ne leggo una: “Pescheria P. G. & Giosuè. Servizi ristorante. Consegna a domicilio”. In alto altre piastrelle colorate formano una scena di pesca in mezzo al mare. I pescivendoli non ci sono più, come gli straccivendoli più poveri fuori in strada e i materani nei Sassi, ma restano i loro segni trasformati in scenografia.

Mentre intervengono le autorità, nel vecchio mercato si aggirano gli assessori: Chiavarino, Tresso e Mazzoleni. Chiude gli interventi istituzionali proprio Riitano: «Il mio non è un discorso, ma una piccola testimonianza per aggiornare chi di voi non sia sintonizzato sul percorso che la Città di Torino sta facendo ormai da qualche anno per candidarsi al titolo di capitale europea della cultura. […]. Abbiamo trovato questa intesa con la Fondazione per l’architettura perché abbiamo raccolto la volontà di rendere il festival un’occasione connessa alle riflessioni che stiamo facendo sui temi della candidatura. “Chi abiterà le case vuote” non è una questione […] meramente abitativa, ma è una questione squisitamente culturale. Dare una risposta credibile, sensata, per noi è elemento vitale per costruire un pezzo di questo percorso. Perché la candidatura a capitale europea della cultura non consiste nell’organizzare un super-cartellone di eventi con migliaia di appuntamenti, non è un tema muscolare, ma è l’occasione per fare una riflessione profonda sull’immaginario da tratteggiare insieme per i prossimi anni. Strumenti come i festival […] sono l’occasione per porci delle domande, in alcuni casi scomode, a cui collettivamente dobbiamo provare a dare una risposta». Una tecnica interpretativa da tenere a mente per i prossimi anni: i discorsi di Riitano devono essere rovesciati per individuare sprazzi di verità tra le frasi rimasticate.

Sono affaticati gli applausi finali, appesantiti dal caldo di un sole che tramonta. Un rinfresco con vino bianco attende il pubblico nell’angolo di un vecchio banco del pesce. Torino è probabilmente la candidatura più forte tra le altre in Italia ed è coordinata da dirigenti d’esperienza. Mi guardo intorno, osservo le immagini degli anni Settanta sulle lotte per la casa. Che cos’è, in questo luogo e tra queste persone, la cultura? Un discorso egemone per manipolare e controllare i simboli e le parole che emergono dal passato o che sorgono nel nostro tempo, annullando ogni potenziale spinta di trasformazione della società. La cultura m’appare come un vasto e capillare processo di traduzione, efficace per quanto in apparenza insulso e retorico. Prevedo allora che Torino 2033 sarà un’infrastruttura discorsiva utile a legittimare una città aperta ai capitali di investimento e violenta contro le classi più deboli. Eppure, Torino 2033 non sarà soltanto un sistema di pubblicità turistica e di manipolazione simbolica. I milioni che giungeranno serviranno a cooptare i creativi, gli intellettuali, gli operatori del terzo settore e in generale chi elabora i linguaggi urbani. Per un anno vedremo una penosa corsa ai bandi per ottenere qualche migliaio di euro in più, mentre le voci dissidenti saranno ancora più isolate e flebili. Questo esito, tuttavia, non è inesorabile. È necessario lanciare subito un allarme e dialogare con chi non guadagnerà nulla dalla trasformazione di Porta Palazzo e di altri quartieri popolari in scenari per un consumo spettacolare. Ostacolare Torino 2033 adesso è una strategia più efficace di quanto potrà esserlo un’opposizione organizzata tra sette anni, quando sarà ormai in moto un colossale macchinario simbolico votato all’ottundimento. (francesco migliaccio)