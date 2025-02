Reportage e inchiesta sociale. Un corso di scrittura giornalistica a cura di MONiTOR

Sono aperte le iscrizioni per il Corso di scrittura giornalistica. Reportage e inchiesta sociale di MONiTOR (marzo-maggio 2025). Venerdì 7 marzo alle ore 18:00 ci sarà un aperitivo di presentazione, durante il quale spiegheremo nei dettagli il programma, gli obiettivi e il funzionamento dei corsi. L’incontro è gratuito e si terrà nella redazione napoletana di Monitor in via Broggia, 11 (terzo piano).

Di seguito le informazioni base.

Durata del corso: dal 10 marzo al 13 maggio 2025

Frequenza: un giorno a settimana, dalle 17:00 alle 19:30

Luogo: via Broggia, 11 (Napoli)

Requisiti: un computer portatile e un po’ di tempo a disposizione

Numero massimo di partecipanti: dieci

Prezzo: 180 euro (materiali inclusi)

PROMOZIONE: per chi si iscrive prima del 5 marzo è previsto uno sconto di 20 euro

Per info e iscrizioni: redazione@ napolimonitor.it