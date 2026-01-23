giornalismi

Corso di scrittura giornalistica: il reportage (ed. 2026)

.

Durata del corso: dal 24 febbraio al 28 aprile 2026
Frequenza: tutti i martedì, dalle 17:00 alle 19:30
Requisiti: un computer portatile e un po’ di tempo a disposizione
Numero massimo di partecipanti: dieci
Luogo: via Broggia, 11 (Napoli)

Info e iscrizioni:
[email protected]
napolimonitor.it/corsi

Venerdì 20 febbraio alle 18:00 ci sarà un aperitivo di presentazione dove verrà illustrata, più nei dettagli, la struttura del corso. L’incontro è gratuito e si terrà nella redazione di Monitor in via Broggia, 11 (terzo piano).

 

