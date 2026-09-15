Corso di scrittura giornalistica: reportage e inchiesta sociale (ed. 2026 #2)

Sono aperte le iscrizioni per il Corso di scrittura giornalistica di Napoli MONiTOR su reportage e inchiesta sociale (ottobre-dicembre 2026).

Venerdì 2 ottobre alle ore 18:00 ci sarà un aperitivo di presentazione, durante il quale spiegheremo nei dettagli il programma, gli obiettivi e il funzionamento del corso. L’incontro è gratuito e si terrà nella redazione napoletana di Monitor in via Broggia, 11 (terzo piano).

Di seguito le informazioni base:

› Durata del corso: dal 6 ottobre al 15 dicembre 2026.

› Frequenza: un giorno a settimana, il martedì, dalle 17:00 alle 19:30.

› Luogo: via Broggia, 11 (Napoli).

› Requisiti: un computer portatile e un po’ di tempo a disposizione.

› Numero massimo di partecipanti: dieci.

› Prezzo: 200 euro (materiali inclusi).

PROMOZIONE

Per chi si iscrive prima del 24 settembre è previsto uno sconto di 20 euro.

Per info e iscrizioni: [email protected]