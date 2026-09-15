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Corso di scrittura giornalistica: reportage e inchiesta sociale (ed. 2026 #2)

(disegno di -nm)

Sono aperte le iscrizioni per il Corso di scrittura giornalistica di Napoli MONiTOR su reportage e inchiesta sociale (ottobre-dicembre 2026).

Venerdì 2 ottobre alle ore 18:00 ci sarà un aperitivo di presentazione, durante il quale spiegheremo nei dettagli il programma, gli obiettivi e il funzionamento del corso. L’incontro è gratuito e si terrà nella redazione napoletana di Monitor in via Broggia, 11 (terzo piano).

Di seguito le informazioni base:
Durata del corso: dal 6 ottobre al 15 dicembre 2026.
Frequenza: un giorno a settimana, il martedì, dalle 17:00 alle 19:30.
Luogo: via Broggia, 11 (Napoli).
Requisiti: un computer portatile e un po’ di tempo a disposizione.
Numero massimo di partecipanti: dieci.
Prezzo: 200 euro (materiali inclusi).

PROMOZIONE
Per chi si iscrive prima del 24 settembre è previsto uno sconto di 20 euro.

Per info e iscrizioni: [email protected]

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Napoli Monitor è stato un mensile cartaceo, in edicola dal 2006 al 2014.
A partire dal 2010 è un sito di informazione e approfondimento.
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