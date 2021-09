Le immagini della manifestazione nazionale della Gkn a Firenze

Foto di Laura Colini



Più di ventimila persone hanno partecipato alla manifestazione nazionale organizzata dai lavoratori della Gkn a Firenze. In testa al corteo, aperto dallo striscione “Insorgiamo”, i lavoratori del collettivo della fabbrica di Campi Bisenzio minacciati di licenziamento dal fondo finanziario che guida la multinazionale. A seguire le bandiere dell’Anpi e della Fiom, gli striscioni dei collettivi studenteschi, i gruppi politici e le sigle sindacali. Hanno sfilato rappresentanze di lavoratori provenienti da altre regioni, in particolare dalla Whirlpool di Napoli e dalla Embraco di Torino che vivono in questi anni situazioni simili, ma anche dalle fabbriche toscane come la Piaggio di Pontedera o la Sammontana di Empoli e altre ancora. Il corteo, partito dalla Fortezza da Basso ha attraversato i viali e il centro storico fino a piazzale Michelangelo. Sul palco l’intervento di alcuni lavoratori licenziati dalla stamperia tessile Texprint di Prato e la conclusione affidata a un membro della Rsu della Gkn.