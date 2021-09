Dialogo su dieci anni di sgomberi. Lo stato delle città a Torino

Sarà presentato giovedì 30 settembre in piazza Crispi a Torino, a partire dalle 18, il numero 6 de Lo stato delle città.

Le amministrazioni della città piemontese appoggiano sgomberi di baraccopoli informali e con orgoglio le rivendicano, di solito all’ultimo anno di legislatura. Accadde nel 2015 con la distruzione del campo di Lungo Stura Lazio. Accadde lo scorso anno in via Garmagnano e in via Reiss Romoli. Ad alcuni abitanti, mai a tutti, vengono offerte soluzioni temporanee, progetti inefficaci o pochi spiccioli. Intanto le macerie accumulate dalle ruspe restano lungo il fiume, lentamente digerite da una natura di ritorno.

Di tutto questo la redazione de Lo stato delle città discuterà con gli autori del film La versione di Jean e con alcuni dei baraccati che hanno vissuto gli allontanamenti forzati.