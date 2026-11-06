Dopo il corteo di Castel Volturno. Una rete di alleanze contro la detenzione dei migranti

Sono state più di quindicimila le persone arrivate in Campania da tutta Italia lo scorso 24 ottobre, per riempire le strade di Castel Volturno e manifestare non solo la propria contrarietà al progetto del nuovo Cpr che qui si intende costruire, ma all’intero sistema di detenzione delle persone migranti: dalle sezioni territoriali del Movimento migranti e rifugiati di Caserta, Napoli e dell’area vesuviana alle reti contro i Cpr, dalle componenti cattoliche ai boyscout, e poi i sindacati e i collettivi studenteschi di tutta la regione, in piazza durante questo burrascoso autunno. L’appello alla mobilitazione era arrivato dal Comitato regionale campano contro il Cpr, che a sua volta raggruppa centinaia di gruppi diversissimi tra loro.

Poche ore prima della manifestazione Altreconomia aveva pubblicato un articolo in cui rivelava che nei giorni precedenti la centrale di committenza di Invitalia aveva assegnato l’appalto per la costruzione del Cpr a una cordata di imprese, che aveva offerto un ribasso del venticinque per cento sull’esecuzione dei lavori. Secondo gli accordi, la struttura dovrà essere pronta entro la fine del 2028.

Aggiudicatrici dell’appalto sono state la Ge.Di Group Spa di Altamura (parte di Conpact Scarl), lo studio di architettura napoletano Alberto Izzo e Partners Srl, due società di ingegneria di Caserta (Suburbia Mode e Campagnuolo e Associati srl) e la Geomed Srl di Scafati, supportati dall’ingegnere Onofrio Dennetta e dall’architetta Rosamaria De Pietro. Il Centro verrà costruito in deroga alle regole sugli appalti, aggirando la direttiva esistente a salvaguardia dell’area umida che prevedeva una protezione speciale per l’intera zona su cui dovrebbe sorgere. Anche il presidente regionale Fico era in piazza, ma al momento non ci sono notizie rispetto all’eventualità che la Regione decida di impegnarsi ufficialmente contro l’apertura del cantiere.

Mimma D’Amico, attivista dell’Ex-Canapificio di Caserta, da circa vent’anni lavora in sostegno ai diritti delle persone straniere nella provincia campana. Fa parte del movimento attivo da molti mesi contro la costruzione del Cpr, ma si sofferma prima di tutto sulle difficoltà sempre più consistenti, per le persone migranti, di rimanere su un territorio: spesso finiscono per essere raggirati dai datori di lavoro, che promettono contratti che non arriveranno mai; hanno difficoltà a trovare un appartamento da affittare regolarmente, a ottenere un codice fiscale e, quindi, ad aprire un conto corrente. I Centri di permanenza per i rimpatri rappresentano quindi solo l’ultimo anello per chi incappa nelle maglie della cosiddetta irregolarità, e la manifestazione più drammatica di un sistema che già nell’invisibilità erode la qualità della vita e i diritti delle persone un po’ alla volta, giorno dopo giorno. «In queste settimane – spiega D’Amico – abbiamo spesso evocato un’immagine: il Cpr è la testa di un mostro, la cui spina dorsale è costituita dal Patto europeo su asilo e immigrazione, un accordo che individua il trattenimento come lo strumento principale di gestione delle persone che provano ad arrivare in Europa».

All’indomani del corteo, l’ex Asilo Filangieri di Napoli ha ospitato la riunione del “Network against migrant detention”, che ha visto tra i partecipanti, oltre all’Ex-Canapificio, alla Rete vesuviana solidale e alle altre realtà campane, anche i movimenti contro i Cpr di tutta Italia, nonché quelli che operano sulla rotta balcanica, in Albania e in Libia. L’incontro ha evidenziato i legami tra lo sfruttamento lavorativo e individuale, la chiusura sempre più dura del sistema di frontiere e la segregazione in luoghi di tortura come i Cpr. Le speranze sono quelle del ritorno di un grande movimento antirazzista mediterraneo, che faccia “sentire” il rumore delle genti in cammino.

Rispetto alla rete attiva a Castel Volturno, la necessità è apparsa quella di rilanciare la partecipazione, in modo da farsi trovare pronti nel momento in cui il cantiere verrà aperto. «Sarà importante – continua D’Amico – capire come contrastare su più fronti l’intero sistema, il “mostro” che stiamo evocando». Anche sulle violazioni dei diritti umani dei migranti che attraversano la rotta libica la mobilitazione è in corso. La prima data chiave è quella del 2 febbraio, in occasione del decimo anniversario del Memorandum Italia-Libia: sarà l’occasione per sottolineare le responsabilità europee nel sistema di tortura, violenza e sfruttamento ai danni delle persone migranti. La seconda, anch’essa già in calendario, è quella del 4 maggio, quando l’ex funzionario della milizia Rada (Forza di deterrenza speciale) Khaled al-Hishri dovrà comparire davanti al tribunale penale internazionale dell’Aja per rispondere delle accuse di crimini contro l’umanità e crimini di guerra compiuti ai danni di migliaia di persone. Le imputazioni (tra cui ci sono anche accuse di stupri e torture) sono relative a fatti accaduti tra il 2014 e il 2020 nel centro per migranti di Mitiga. Sono le stesse azioni che venivano imputate a Osama al-Masri, collega di al-Hishri nella Rada e noto in Italia per essere scampato alla giustizia internazionale grazie al trattamento di favore ricevuto dal governo Meloni.

A farsi portavoce di questo fronte della mobilitazione, durante l’assemblea del 25 ottobre all’Asilo, c’era Lam Magok, del movimento Refugees in Libya, che con l’avvocato Francesco Romeo ha denunciato Meloni e i ministri Piantedosi e Nordio per favoreggiamento nei confronti del generale libico: «L’obiettivo di questa campagna è che i rifugiati ottengano giustizia, ma anche che continuino a pretenderla, cerchino di creare un collegamento, mostrando il contesto più ampio, evidenziando il sostegno dell’Unione europea alla detenzione dei migranti. Allo stesso tempo, esercitare pressione affinché gli stati membri rendano conto delle proprie azioni, per spingere verso un cambiamento della politica europea in materia di frontiere. Quello che è successo a Castel Volturno, una lunga marcia con molti migranti uniti alla lotta, è molto importante, poiché siamo noi le vittime di questa politica, siamo noi che dobbiamo essere in prima linea».

Da Castel Volturno alla Libia, da Napoli a Bruxelles, servirà insomma, per catturare il “mostro” con tutte le sue propaggini, una fitta rete di alleanze nazionali e internazionali. A sottolinearlo è proprio Lam Magok, che viene dal sud del Sudan e che della detenzione dei migranti ha un’esperienza diretta (nei lager libici è stato imprigionato e torturato nel 2017): «Questa è la nostra lotta – dice -. Vorrei che tutti noi, uniti, affrontassimo questo sistema». (yasmine accardo / giulia beatrice filpi)