Questa è la domanda che ci accompagna ormai da decenni; da quando cominciarono a emergere gli impatti sociali e ambientali della Grande Fabbrica. Come possiamo immaginare una Taranto che riesca a ripensare sé stessa, oltre una visione industriale che ha determinato gran parte dello sviluppo urbano ed economico negli ultimi sessant’anni?

Le giornate concitate che stiamo vivendo fanno emergere contraddizioni insolute. Da una parte, la complicità dei sindacati nelle dinamiche di ricatto, riprodotte nei confronti della classe operaia del siderurgico, ha portato a un processo di depoliticizzazione della forza-lavoro. Per anni le rivendicazioni di Fiom, Fim e Uilm, e del sindacato di base Usb, non sono andate oltre timide ammissioni dell’impatto ambientale della produzione dell’acciaio, accompagnate da vigorosi reclami per la continuità produttiva e per una fantomatica riconversione ambientale degli impianti, in nome della preservazione del posto di lavoro.

Dall’altra, l’associazionismo ambientalista e cittadino, dopo anni di denunce, esposti e appelli giudiziari, si è visto riconoscere, tramite la sentenza n. 28087/2026, della Cassazione, lo stop dell’area a caldo. Una lotta che per molti non ha mai trascurato la necessità di non lasciare soli gli operai e che si è da subito interrogata sulle alternative alla produzione siderurgica.

Nell’articolo di Francesco Bagnardi, pubblicato qualche settimana fa su Napoli Monitor, l’autore evidenzia bene il consolidarsi di queste fratture, in un orizzonte narrativo sempre più cristallizzato tra un ambientalismo incapace di intrecciarsi con il tessuto operaio ancora interno alla fabbrica, e il sedimentarsi di un mondo sindacale del tutto avulso dalla città. Queste fratture, nella disamina di Bagnardi, restituiscono il ruolo sempre più solitario e marginalizzato dell’operaio, al quale l’autore oppone la necessità del ritorno alla centralità della lotta operaia come lotta collettiva. Ed è partire da queste fratture e da questo desiderio che, però, l’articolo non riesce a superare un immaginario tutto interno al rapporto dicotomico tra fabbrica e città, lasciando il soggetto operaio ancora incapace di ripensarsi e di superarsi in forme di mobilitazione che facciano anche della lotta operaia una lotta per il diritto a respirare un mondo radicalmente diverso da quello presente. L’operaio resta, nelle parole di Bagnardi, un “senza-terra”, una soggettività semantizzata solo all’interno della propria classe e alienata rispetto al rapporto con il proprio territorio in quanto soggettività “abitante”.

Il presente articolo nasce proprio in dialogo con quanto scritto da Bagnardi. Partendo da una prospettiva diversa, ovvero non dal futuro della fabbrica, ma dall’immaginario del “post-Ilva”, attraversa le dicotomie come elemento strutturale tanto dell’immaginario sindacale quanto di quello ambientalista. In questo quadro, l’emergere di una Taranto post-Ilva non può prescindere dal ripensamento e dal superamento di tali dicotomie. Da un lato, la città andrebbe letta non a partire dalla sua valorizzazione, ma attraverso gli spazi marginali lasciati indietro anche dalle nuove direttrici dello sviluppo turistico e ambientale. Dall’altro, l’operaio dovrebbe sottrarsi alla sua posizione di “senza-terra” rientrando nel processo collettivo della riproduzione sociale, del territorio che abita e che condivide come soggettività resistente. Le fratture che stanno esplodendo in queste settimane, in una Taranto mai così divisa, partono quindi ancora una volta dalla necessità di esplicitare la domanda iniziale: che cosa può essere Taranto dopo il siderurgico? In altri termini, che cosa vuol dire pensare una Taranto post-Ilva?

IL POST-ILVA È GIÀ QUI

Taranto oggi osserva l’avvio della procedura di spegnimento dell’area a caldo, eppure è come se la città fosse già da tempo nel suo post-Ilva. Sin dalle mobilitazioni di Altamarea nel 2008 e di quelle del 2012, portate avanti principalmente dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti con una buona parte delle associazioni e comitati del territorio, si è cominciato a lavorare a un orizzonte spendibile in assenza della produzione industriale pesante. Nel 2018 il panorama ambientalista e cittadino dà vita a Piano Taranto, che ha come principale obiettivo di verificare le potenzialità occupazionali dei processi di bonifica e dismissione della fabbrica. All’analisi dei processi di assorbimento della forza operaia fuoriuscente dallo stabilimento, il piano affianca la prefigurazione di nuovi orizzonti di “sviluppo” per la città. Dal turismo all’industria culturale fino all’apertura di un aeroporto civile, l’immagine di una Taranto “al passo con i tempi moderni” si va delineando in parallelo alla consapevolezza che la fabbrica fa da “tappo” ad altre potenzialità.

Contemporaneamente, le due giunte del sindaco Melucci, a partire dal 2017, si impegnano nel riverniciare l’immagine della città sotto le insegne della “rinascita”. Anche a livello istituzionale, quindi, Taranto comincia a vivere un suo post-Ilva, fatto di cantieri e contributi al terzo settore e all’industria turistica. Sebbene mai in linea con la rivendicazione della chiusura del siderurgico, anche la narrazione istituzionale adotta un linguaggio e un sistema di immagini funzionali alla descrizione di una Taranto “oltre l’Ilva”, fatta di mare, patrimonio artistico, slow food e modelli di sviluppo alternativi. Il 23 ottobre 2020, lanciando la piattaforma comunale Ecosistema Taranto, Melucci dichiara: “Serve un’ultima iniziativa coraggiosa, dobbiamo scardinare tutti insieme quel tappo che abbiamo sopra la nostra cultura, il nostro sviluppo e quindi il nostro benessere, che è l’ex Ilva. Taranto non è quello stabilimento, bisogna che tutti accettino questo scenario”. Solo qualche mese prima era uscito un articolo sul manifesto che descriveva la situazione della città ionica in termini di rinascita culturale e giovanile e di superamento della “monocultura dell’acciaio”.

Questo lungo processo di costruzione di un post-Ilva immaginifico, ma tuttavia condizionato dalla presenza della grande fabbrica, ha pervaso tutte le dimensioni della vita istituzionale cittadina. Pur tra critiche aspre e spaccature, Taranto veniva descritta da tutte le parti politiche come la città che rinasce. Tra concerti, iniziative private, progetti giovanili, crociere e ammodernamento di una parte della città vecchia, la città rincorre frettolosamente il suo destino di “capitale del Mediterraneo”.

Questo processo ha avuto finora il suo culmine nei Giochi del Mediterraneo svolti alla fine dello scorso agosto. La giunta del sindaco Bitetti è rimasta nel solco tracciato dal suo predecessore e approvato, anche se solo implicitamente, da una buona fetta della città. I Giochi del Mediterraneo sono stati quindi accolti con giubilo tanto dall’amministrazione, quanto da chi di quell’amministrazione si fa quotidianamente detrattore. Le fratture della vertenza Ilva sono sembrate appianarsi nell’entusiasmo sviluppista. I Giochi sono stati presentati come un grande evento capace di trasformare Taranto attraverso lo sport, simbolo di pace tra i popoli e di sostenibilità. Eppure, tra gli sponsor ufficiali compaiono Marina Militare, Msc, Eni, Snam e Leonardo: gli stessi soggetti che incarnano e alimentano forme di estrattivismo, militarizzazione e crisi socio-ecologica nel Mediterraneo; che partecipano alla riproduzione di un’economia di guerra e di un modo di abitare coloniale, sacrificando terre, nature e vite di chi viene reso strutturalmente vulnerabile.

Se da un lato, sul piano istituzionale, destra e centrosinistra fanno a gara per rivendicare i propri meriti rispetto a questo evento “epocale”, dall’altro viene chiesto ai tarantini di considerare le nuove infrastrutture sportive, il turismo e le crociere come il giusto e adeguato risarcimento per una ferita che continua a sanguinare. In questo senso, l’ultimo passo in ordine temporale per la Taranto post-Ilva è stato compiuto ai primi di ottobre. La multinazionale Red Bull ha infatti organizzato, con la collaborazione del rapper massafrese Kid Yugi, l’appuntamento itinerante del suo 64 Bars nel quartiere di periferia Paolo VI, sponsorizzato dalle istituzioni e da tanti soggetti impegnati nella vita culturale della città come evento storico e di ulteriore rinascita. Facendo leva sui connotati popolari della cultura rap e trap, il 64 Bars di Red Bull si è svolto al centro delle Case Bianche, zona popolare del quartiere Paolo VI. L’area è stata per giorni militarizzata, utilizzata e infine nuovamente abbandonata, lasciando intatta la marginalità quotidiana. Il 64 Bars è infatti un ulteriore tassello nel panorama di un post-Ilva già in atto, che ha al centro la strumentalizzazione del sentimento popolare di liberazione del territorio.

DICOTOMIE STRUMENTALI

I giorni che sta vivendo Taranto sono quelli del riemergere delle dicotomie. La distanza tra città e operai sembra ormai divenuta incolmabile. Ai blocchi della fabbrica, organizzati dalle sigle sindacali e orientati alla rivendicazione della continuità produttiva, si è opposta una grande manifestazione il 17 ottobre nella quale migliaia di persone hanno riaffermato il diritto a vivere senza la presenza del siderurgico. Sebbene chi scrive si riconosca nell’immaginario di una Taranto senza Ilva, intendiamo approfondire qui ciò che resta fuori quando la crisi socio-ecologica viene declinata attraverso opposizioni dicotomiche. Alla dicotomia salute-lavoro, infatti, se ne sono aggiunte a cascata innumerevoli altre: sviluppo-sottosviluppo, città-fabbrica, operai-cittadini, eroi-assassini. Ciascuna di queste dicotomie è affetta da un più o meno involontario riduzionismo. Ma, se si guarda nel merito complessivo delle relazioni tra i termini e non ai singoli termini, quanto viene fuori è la netta esclusione di una visione complessa della crisi socio-ecologica, a favore del riprodursi del sistema estrattivo contemporaneo. La crisi socio-ecologica sembra infatti darsi, attraverso la narrazione dicotomica, nell’assenza totale di una rottura con un modello coloniale fondato sull’artificiale costruzione di semantiche oppositive.

È la stessa definizione dell’Onu di “zona di sacrificio” ad aprire lo spazio dicotomico. Taranto sarebbe infatti zona di sacrificio in virtù della presenza del siderurgico, che ne ha condizionato in negativo le possibilità di sviluppo. L’Ilva è un tappo per Taranto, che non permette alla città di affrancarsi dalla sua condizione sottosviluppata per adeguarsi ai parametri di progresso del mondo occidentale. Tuttavia, come mostra bene Arturo Escobar, il concetto di “sviluppo” non è neutro, ma porta con sé una visione politica e storica del mondo, fondata sulla costruzione di un paradigma. Nella dicotomia sviluppo-sottosviluppo quanto emerge è un’immagine del mondo nel quale alcuni attori e Stati determinano i parametri di sviluppo generali, in base a un modello economico su di essi fondato. L’altra parte del mondo, sulle spalle della quale il mondo “sviluppato” costruisce la sua corsa al progresso, viene declassata ad area sottosviluppata. Lo sviluppo, fondato sull’estrazione di valore dai territori colonizzati, costruisce la propria superiorità e la riproduce nelle narrazioni. In questo quadro, la dicotomia sviluppo-sottosviluppo, applicata a Taranto, restituisce una soluzione della crisi socio-ecologica solo tramite la riproduzione dello stesso sistema che l’ha causata, fondato non più sull’industria pesante ma sul turismo, l’industria agroalimentare, la gentrificazione e la precarizzazione del lavoro.

Allo stesso modo, l’opposizione tra città e fabbrica nasconde una visione che non legge lo spazio industriale in continuità con lo spazio urbano, con le sue dinamiche e relazioni quotidiane; esso è invece a tutti gli effetti parte della città e leggerne la continuità significa leggerne, come dice David Harvey, anche i processi di potere intrinseci, che si giocano nella costruzione di classi oppositive interne ai tessuti sociali ricattabili. In questo modo si costituisce anche l’opposizione tra classe operaia e cittadinanza. Gli operai sono il soggetto strumentalizzabile attraverso il ricatto occupazionale, sulle spalle dei quali far ricadere la responsabilità dello stesso riprodursi della crisi socio-ecologica. I sindacati, in questo senso, divengono il soggetto strumentale del potere moderno, attraverso i quali dirigere gli umori e le paure dell’operaio, sottratto al suo spazio riproduttivo in qualità di abitante del territorio, e relegato ad altro termine della dicotomia, l’operaio senza-terra, immagine che viene interiorizzata dalla città stessa e dalle sue componenti cittadine. La solitudine di questo operaio senza-terra diviene così il centro dell’ultima dicotomia che abbiamo citato: quella tra eroi e assassini. Una volta che la componente cittadina ha infatti interiorizzato l’opposizione alla classe operaia, il passo successivo diviene la responsabilizzazione dell’operaio stesso. Sebbene si legga come anti-sistemico, l’associazionismo ambientalista a Taranto non riesce a non pensarsi all’interno del processo di responsabilizzazione del soggetto operaio, nel quale è indotto dai meccanismi dicotomici. Così spetta al singolo operaio essere “eroe” o “assassino”. La sua vita diviene una vita “valorizzata” nella misura in cui esso è capace di trasformarsi in “soggetto che ricostruisce la propria vita”. L’operaio-assassino viene squalificato, letto in termini coloniali come incapace di sollevarsi, di autodeterminarsi, relegato nella sfera della “ignoranza” e della “strafottenza” congenite. L’operaio-eroe invece rompe individualmente col sistema, si oppone e dimostra, grazie alla sua forza di volontà, che un’alternativa al siderurgico c’è. Quest’ultimo è l’operaio che fa impresa, che si incarna nelle nuove economie del post-Ilva e che è capace di reinventarsi in quello stesso sistema di cui si fa antagonista.

Lo spazio delle dicotomie è lo spazio delle fratture, nel senso che ne darebbe Malcom Ferdinand. Taranto, che in questi giorni di mobilitazione ne sta facendo l’esperienza più profonda, è una città incapace di accorgersi come ciascun termine denunci la mancanza di un immaginario davvero in rottura con la crisi strutturale dell’abitare moderno. Ciò che resta fuori dalle dicotomie, lo spazio marginale, può divenire allora lo spazio di rottura dal quale guardare alla chiusura dell’Ilva come alla necessità di un mondo diverso, che interroghi prima di tutto ciò che da queste dicotomie resta escluso. Il post-Ilva può sottrarsi al processo coloniale se riparte allora dagli spazi resi invisibili dei quartieri; dalla contraddizione tra il diritto di andare, restare e tornare; dalle comunità migranti presenti sul territorio e mai considerate come soggetto socio-politico, dalle comunità queer e trans e dalle donne; dalle soggettività neurodivergenti, troppo spesso patologizzate dagli stessi discorsi ambientalisti egemoni locali, e in generale da tutti quei corpi proletari martoriati e da tutti quegli spazi esclusi dal post-Ilva già in atto e tutto interno ancora ai processi estrattivi contemporanei. A partire dai margini, la lotta per la chiusura dell’Ilva e l’immaginario della Taranto post-Ilva assumono connotati rivendicativi nuovi, all’interno dei quali la pretesa di un diritto a respirare viene risemantizzata nei termini di un processo di liberazione collettivo e non dicotomico.

RIAPPROPRIARCI DEL POST-ILVA

Se, da un lato, vi è la possibilità che la vertenza ex Ilva si esaurisca nella sua fase storico-politica nazionale, il sistema che l’ha prodotta, basato sulla distruzione di vite e territori, continua invece a riprodursi, facendo leva su quelle logiche dicotomiche attraverso cui si è storicamente istituito il ricatto salute-lavoro-ambiente. Il rischio di ridurre e relegare il post-Ilva a una mera fase di transizione e pianificazione alternativa alla presenza del siderurgico non permette, infatti, di vedere ciò che inevitabilmente resta inscritto nel corpo del territorio, né di riconoscere che questa vicenda è stata molto più di una “vertenza nazionale”. Non permette, soprattutto, di vedere la potenzialità trasformativa di una possibile rivendicazione collettiva del diritto a respirare, in rottura con un ambientalismo appiattito su paradigmi sviluppisti, e che si faccia carico di ciò che resta e che eccede la dimensione stessa della vertenza. È in questo senso che il diritto a respirare può diventare un terreno possibile di riarticolazione della lotta di classe e della riproduzione sociale. Perché il respiro, pur essendo una condizione comune e irrinunciabile dell’esistenza, non è garantito allo stesso modo: è attraversato da rapporti di classe e di genere, da gerarchie territoriali e da differenti esposizioni alla malattia e alla morte. La possibilità di respirare non riguarda soltanto le condizioni ambientali in cui si lavora, ma anche quelle in cui si vive, si cresce e si riproduce quotidianamente la vita. Rivendicare il diritto a respirare significa allora superare ciò che il modello di sviluppo dominante ha storicamente separato dicotomicamente. Ed è per questo che la storica vertenza ex Ilva non potrà esaurirsi nella mera chiusura dell’area a caldo della fabbrica e nelle legittime rivendicazioni del movimento cittadino, ma sarà inevitabilmente il riflesso di quale mondo pretendiamo di abitare in futuro. Un orizzonte diverso che non potrà coincidere con il nostalgico ritorno a un passato perduto, con la riproposizione di forme e repertori della lotta di classe novecentesca, né con i più disparati piani di rigenerazione urbana e di sviluppo alternativo, fondati sulla promessa di una maggiore “attrattività” e inscritti negli immaginari ambientalisti e istituzionali locali di matrice neoliberale.

La possibilità di un diritto post-Ilva potrebbe piuttosto emergere dalla tensione, ancora aperta e tutta da esplorare, tra una rinnovata coscienza di classe e una “rivolta della riproduzione sociale”: un processo alimentato anche dall’emersione di nuove soggettività, bisogni e desideri che, seppure con fatica e in forme ancora frammentarie, sono già presenti e prendono parola. In questo quadro, il superamento della figura dell’operaio senza-terra si dà non all’interno di un ritorno a un soggetto collettivo classicamente operaio, ma nel superamento del soggetto operaio come separato dal proprio abitare. Il soggetto che ne emerge si riconosce nei luoghi marginali del proprio territorio, nella mancanza di respiro, nelle contraddizioni del proprio abitare e, a partire da questo, ricostituisce una coscienza collettiva con la città e con la terra che abita, se ne riappropria e immagina lo strumento della lotta operaia, del blocco e dello sciopero, in continuità con i sommovimenti della riproduzione sociale che egli stesso attraversa col proprio corpo.

Non si tratta più soltanto di chiedere il riconoscimento di diritti all’interno di un ordine che continua a negarne le condizioni di esistenza, ma di interrogare e trasformare il senso stesso della vita collettiva. È in questo senso che il post-Ilva può tradursi in un desiderio di rottura con un ordine del mondo che continua a riprodursi attraverso le proprie dicotomie fondative. (alessandro esposito / michael tortorella)