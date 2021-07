Elezioni Napoli – Road to San Giacomo è la rubrica che seguirà da qui al giorno delle consultazioni la campagna elettorale per la conquista della poltrona più ambita: quella della stanza più bella di palazzo San Giacomo, quella da primo cittadino della città partenopea. Il candidato Sergio D’Angelo, ex assessore della prima giunta de Magistris, ex presidente del consorzio di cooperative sociali Gesco ed ex presidente di Abc, cerca di riempire lo spazio rimasto vuoto a sinistra.

A cura di Diego Miedo e Pazzaglia.