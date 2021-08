Elezioni Napoli – Road to San Giacomo è la rubrica che seguirà da qui al giorno delle consultazioni la campagna elettorale per la conquista della poltrona più ambita: quella della stanza più bella di palazzo San Giacomo, quella da primo cittadino della città partenopea. Antonio Bassolino, il fu sindaco del Rinascimento, torna a candidarsi come outsider a quasi settantacinque anni, tra vecchi amici e nuovi sospetti.

A cura di Diego Miedo e Pazzaglia