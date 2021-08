Elezioni Napoli – Road to San Giacomo è la rubrica che seguirà da qui al giorno delle consultazioni la campagna elettorale per la conquista della poltrona più ambita: quella della stanza più bella di palazzo San Giacomo, quella da primo cittadino della città partenopea. Con il passare delle settimane lo scenario più accreditato è quello di un testa a testa tra l’ex rettore Gaetano Manfredi (sostenuto da Pd e Movimento 5 Stelle) e l’ex p.m. Catello Maresca (sostenuto dalla coalizione di centro destra). Ma la strada in fondo è ancora lunga, e tutto può succedere.

A cura di Diego Miedo e Pazzaglia