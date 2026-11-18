Domenica 15 novembre di pomeriggio circa un migliaio di persone hanno attraversato le vie di Fiumicino dietro un grande striscione: “Ogni sgombero una barricata”. Il corteo è partito dalla darsena, ha percorso il lungomare e si è fermato all’imbocco della strada che porta al vecchio faro e ai bilancioni, ora vuoti, recintati e sorvegliati. I bilancioni erano una decina di antiche strutture per la pesca, costruite su palafitte di legno sulla spiaggia vicino al vecchio faro (lo abbiamo raccontato qui). Uno di questi, dal 2013 era occupato dal collettivo No Porto; in un altro abitava Attila, figura storica del luogo, e in un altro ancora una famiglia che, a sua volta, lo aveva trasformato in casa.

Al corteo hanno partecipato molti abitanti di Fiumicino e molti dei gruppi attivi sul territorio, come Ostia Antifascista, Scienza Radicata e il comitato Tavoli del Porto. Erano presenti anche molte persone arrivate da Roma, insieme ad alcuni spazi sociali della città e ai comitati impegnati in altre battaglie, come quella per la tutela degli ex Mercati Generali, quella contro lo stadio privato nell’area di Pietralata, Autodifesa Abitativa che si batte contro sfratti e per la tutela del diritto all’abitare. Gli interventi si sono susseguiti lungo tutto il percorso, e si è ricordato che questo è l’ultimo di una lunga serie di luoghi sgomberati.

Lo sgombero era arrivato il 12 novembre, con un ampio dispiegamento di forze dell’ordine: gommoni dal mare, camionette e cavalli da terra, droni dal cielo. Sulle responsabilità di questa violenta sottrazione i comitati promettono di fare chiarezza: poiché a sollecitarlo probabilmente è stato il sindaco di centrodestra di Fiumicino Mario Baccini, che lo minacciava da mesi; sulla carta è stato disposto dal questore di Roma, eseguendo una decisione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto. Ma del comitato fa parte anche il sindaco di Roma Gualtieri. Baccini, dal canto suo, ha definito l’operazione un intervento di sicurezza, necessario per restituire alla cittadinanza un’area degradata.

È lo stesso meccanismo che vediamo ripetersi in molte aree periurbane e in molti quartieri: l’abbandono viene raccontato come degrado, e il degrado diventa la giustificazione per “riqualificare” e “valorizzare” attraverso accordi con soggetti privati, interessati a mettere le mani su quegli spazi per il proprio tornaconto economico. Solo nel 2026 a Roma sono stati sgomberati altri quattro spazi sociali e abitativi: a gennaio lo ZK Squat, occupato da ventiquattro anni tra Casal Palocco e Ostia; ad aprile L38 Squat, attivo da trentacinque anni al Laurentino 38; tra giugno e luglio il Bencivenga, occupato da venticinque anni a Montesacro, sgomberato due volte dopo una rioccupazione; e a fine luglio Spin Time Labs all’Esquilino, occupazione abitativa e sociale nata tredici anni prima, evacuata e messa sotto sequestro dopo un incendio.

L’area dei bilancioni era vissuta da tantissime persone, non solo di Fiumicino. Si sono organizzate giornate di pulizia delle spiagge; è nata una scuola di vela popolare; si sono tenuti laboratori per bambini, spettacoli teatrali, concerti; l’associazione di divulgazione scientifica Science Zone ha organizzato laboratori per monitorare l’inquinamento dell’acqua; l’area dietro ai bilancioni infatti è considerata Sito di Interesse Comunitario tutelato a livello europeo. Quando lo storico “bilancione dei tuffi” era andato a fuoco, era stato ricostruito con giornate di lavoro collettivo. Poi la sabbia è salita fino a rendere impossibili i tuffi, e lo stesso bilancione è stato trasformato in un nuovo spazio di socialità. Il vialetto che costeggia i bilancioni è stato dedicato a Claudio Caligari, il regista che ha ambientato alcuni dei suoi film su questo litorale, e all’inaugurazione erano presenti attori che avevano lavorato con lui, come Valerio Mastandrea e Luca Marinelli. L’area ha ospitato anche una delegazione zapatista arrivata dal Messico, e ha intrecciato legami con molte altre lotte territoriali in tutta Italia.

Ma come tutta Fiumicino, l’area dei bilancioni è una delle tante “zone di sacrificio” per la logistica dei trasporti che collegano Roma con le rotte internazionali. Il collettivo No Porto lo spiegava in un comunicato di poche settimane fa, descrivendo “un futuro che qualcuno ha già disegnato per il nostro territorio: ampliamento della quarta pista aeroportuale, porto crocieristico, porto commerciale. Un concentrato di grandi opere, cemento, traffico, dragaggi, emissioni e inquinamento destinato a pesare sul mare, sulla terra e sull’aria. Una visione speculativa che sta svendendo Fiumicino pezzo dopo pezzo agli interessi dei grandi privati”.

Fiumicino è infatti un esempio di come il legame tra finanza e politica locale si traduca in decisioni che disegnano il futuro di un territorio. Qui parole come “finanziarizzazione” e “speculazione” prendono una forma concreta: diventano banchine per navi da crociera, piste, varianti urbanistiche, ruspe, muri, sgomberi; diventano un paesaggio storico stravolto: i bilancioni che si insabbiano, una spiaggia recintata; toccano i luoghi storici che si abitano, colpiscono le vite delle persone con una violenza tale che il loro significato smette di essere sfuggente.

La storia del progetto del Porto di Fiumicino affonda le radici negli anni Novanta (l’abbiamo ricostruita qui ). Nonostante gli scandali passati, le vicende giudiziarie e il progressivo accumulo di sabbia e detriti, che minaccia la sicurezza della navigazione e rende necessari costosi dragaggi, gli interessi speculativi legati al porto non si sono mai fermati. Al contrario, l’abbandono istituzionale ha contribuito ad abbassare il valore dell’area, rendendola più appetibile per investitori esterni interessati a metterla a profitto.

La svolta arriva nel 2022. La Fiumicino Waterfront S.r.l., società creata dal gruppo Royal Caribbean, acquisisce attraverso un’asta a ribasso la concessione del porto per 11,45 milioni di euro, una cifra irrisoria per una delle più grandi multinazionali crocieristiche al mondo. Subito dopo chiede una variante per aggiungere al porto turistico la funzione crocieristica, con un molo per le grandi navi. Per la prima volta la gestione di un’infrastruttura di questa portata passerebbe a un soggetto privato, al posto dell’Autorità Portuale.

Questo scenario ha intensificato i timori tra la popolazione e le associazioni locali, spingendo diverse realtà a unirsi e creare un coordinamento chiamato Tavoli del Porto. Il comitato ha l’obiettivo di vigilare sugli sviluppi del progetto, analizzandone gli impatti dal punto di vista legale, ambientale, sociale e infrastrutturale.

Dietro la Fiumicino Waterfront ci sono due soggetti: Royal Caribbean, promotore iniziale, e Icon Infrastructure, società di investimento con sede a Londra a cui la compagnia ha ceduto il novanta per cento delle quote. Icon funziona come un fondo: raccoglie capitali da grandi investitori, li impiega in progetti in settori strategici come l’immobiliare, la logistica, i servizi socio-assistenziali e le infrastrutture energetiche, e redistribuisce i rendimenti tra fondi e azionisti. Royal Caribbean e Icon Infrastructure diventerebbero così i padroni di quella costa e di quel mare, con l’unico scopo di generare profitto.

Nel giugno 2023 il porto è stato inserito tra gli interventi essenziali per il Giubileo 2025. Si tratta di un inserimento strategico che consente di velocizzare le procedure burocratiche e di aggirare diverse normative, grazie ai poteri straordinari attribuiti al sindaco di Roma in qualità di commissario per il Giubileo. Già l’ex sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, esponente del centrosinistra, aveva sollecitato Gualtieri affinché il progetto del porto fosse incluso nel piano delle opere giubilari. Il suo successore, il sindaco Mario Baccini, esponente del centrodestra e protagonista di una puntata di Report in cui si evidenziavano le ambiguità legate ai finanziamenti della sua campagna elettorale, ha proseguito su questa linea, continuando a sostenere la costruzione dello scalo commerciale e crocieristico.

Nonostante l’opposizione del collettivo No Porto, del comitato Tavoli del Porto e delle commissioni tecniche, il progetto è andato avanti, mentre altre città europee iniziavano a fare i conti con il turismo crocieristico “mordi e fuggi”: Barcellona ha ridotto i terminal e fissato un tetto giornaliero ai crocieristi, Amsterdam ha deciso di spostare il terminal fuori dal centro.

Il progetto, infatti, viene presentato come un’opportunità di sviluppo economico e di lavoro, ma nasconde rischi rilevanti per l’ambiente, l’ecosistema e la salute. A luglio 2026 infatti è il Tar del Lazio a fermarlo, annullando la Valutazione di Impatto Ambientale. Secondo i giudici il progetto era stato trattato come un semplice porto turistico, mentre la componente crocieristica era determinante, e il comune di Fiumicino non aveva la competenza per promuoverne la valutazione.

Nonostante tutto, il Comune ha deciso di impugnare la sentenza del Tar e, nel frattempo, ha sollecitato lo sgombero. Si attende ora la pronuncia del Consiglio di Stato su questo ricorso, prevista tra gennaio e marzo 2027. Questa sentenza sarà decisiva per il futuro dell’area. Ma è chiaro che gli interessi in gioco sono indifferenti ai rischi che si sommerebbero a quelli che Fiumicino già sopporta, come l’inquinamento degli aerei che decollano dal primo aeroporto d’Italia e quello dei porti vicini. Più a nord, in via della Foce Micina, è in costruzione il nuovo porto commerciale. Subito a sud della foce del Tevere c’è il porto turistico di Ostia. A circa 65 km si trova Civitavecchia, il primo porto crocieristico italiano e il secondo del Mediterraneo dopo Barcellona.

I rischi sono molti e vale la pena ricordarli.

Il primo è ambientale. Per far entrare le grandi navi alla foce del fiume servirebbe dragare milioni di metri cubi di sabbia, con danni significativi all’equilibrio ecologico e costiero. Le ultime analisi hanno trovato nei sedimenti fitofarmaci, idrocarburi e metalli pesanti. Non potrebbero quindi essere riutilizzati, come previsto dalla multinazionale, come materiale edile o per risanare le coste erose a nord della città.

C’è poi l’inquinamento dell’aria. Le grandi navi da crociera bruciano combustibili altamente inquinanti e rilasciano sostanze che contribuiscono a malattie respiratorie e tumori. Lo aveva già rilevato l’organizzazione non governativa Transport & Environment nel rapporto “The Return of the Cruise” in cui si osservava che, nel 2022, le 218 navi da crociera presenti in Europa avevano emesso più ossidi di zolfo di un miliardo di automobili – e l’Italia è il paese più colpito, anche perché le navi restano a lungo ferme nei porti. Nella vicina Civitavecchia le navi da crociera avevano emesso oltre sedici tonnellate di ossidi di zolfo, quaranta volte quanto le auto immatricolate in città. Fiumicino Waterfront promette banchine elettrificate, ma non è mai esistito un piano concreto per realizzarle.

Inoltre, Isola Sacra, stretta tra due foci del Tevere, ha un equilibrio idrogeologico delicato. E Fiumicino soffre già per il traffico legato all’aeroporto e alla vicinanza con Roma. Gli oltre diecimila attraversamenti giornalieri di crocieristi previsti peggiorerebbero ancora la mobilità locale.

I comitati hanno già fatto sapere che lo sgombero non fermerà la battaglia. Il corteo, organizzato a pochi giorni dall’operazione, ne è la prima prova. Il primo dicembre ci sarà un consiglio comunale straordinario sul porto e sullo sgombero dei bilancioni, richiesto dalle persone accorse in Comune subito dopo lo sgombero. Quel giorno l’amministrazione dovrà dare diversi chiarimenti: perché ha voluto sgomberare l’area a lavori fermi, dopo che il Tar ha fermato il progetto; che futuro immagina per il porto; e quale soluzione abitativa dignitosa intende offrire alle persone sgomberate dai bilancioni. Per ora, l’amministrazione ha offerto una “soluzione” di appena due settimane: ha creato un’emergenza senza avere gli strumenti per risolverla. (chiara davoli)