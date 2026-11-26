Arthur Bernardi era infelice. A volte la notte si ritirava nel buio pesto del nostro crinale per dormire sulle assi di legno sopra la stalla delle capre. Nel vuoto della notte sentivamo i suoi pianti disperati. Il bosco intorno taceva, tacevano anche i caproni legati alla catena nella vecchia casa diroccata. Una casa antica e inquietante. Raccontava il re della montagna che accanto al suo muro rivolto a occidente fu portato un partigiano prigioniero durante la guerra e ucciso dai nazisti schierati in plotone di esecuzione. Tutti tacevano, gli animali e anche i fantasmi tacevano la notte per lasciare a Bernardi vasto spazio buio e nero per dolersi. Una sera, prima di ritirarsi, si esibì in quello che abbiamo catalogato come “Discorso sul voto di comportamento”.

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Voglio parlarvi del voto di comportamento, il voto che i professori attribuiscono ogni quadrimestre agli studenti. Dovete immaginare tutti i professori riuniti intorno a un tavolo lucido, riuniti a decidere se dare otto a quello studente, sette a quell’altro, dieci di comportamento a quell’altro ancora. Finalmente i professori possono sublimare mesi di frustrazioni con una valutazione numerica attribuita a ogni singolo studente. “Quello mi disturba le lezioni, si merita un voto basso di comportamento!”. Allora vi dico che il voto di comportamento è una nuova misura disciplinare che mostra l’orrore infame in cui è finita la scuola.

Vi sbagliate se pensate che il voto di comportamento sia come il vecchio voto di condotta, il voto di condotta del primo Novecento, quello di Jean Vigo, Zéro de conduite. Il voto di condotta della prima società di massa serviva a reprimere gli atteggiamenti devianti e mantenere ordine tra la moltitudine. Era drastico, violento, volto a escludere dalla comunità chi ne infrangeva le regole. Il nostro voto di comportamento è una misura repressiva, ma in apparenza più dolce e attenta allo studente. Il voto di comportamento è un’operazione sull’individuo e deve cambiare l’individuo; non semplicemente reprimerlo, ma rieducarlo e infine includerlo nella società. Questo ve lo dovete mettere in testa, altrimenti non potete capire l’infamia del voto di comportamento del nostro mondo ipocrita.

Per capire quello che voglio dirvi dovete chiedervi quando è stato introdotto il voto di comportamento in Italia. Qui io posso farvi tutta la storia. È stato introdotto nel 2008, all’esplodere della crisi economica. In Germania è stato introdotto nel 2007 su spinta della Chrysler. Chrysler, capito? Un colosso industriale. Su questo dovete fare attenzione: l’interesse delle aziende. Le aziende vogliono che la scuola sappia valutare il comportamento dell’individuo, ovvero che sappia valutare le sue soft skills. Le chiamano “soft skills”, le abilità comportamentali, così le chiamano i ministri della scuola, i presidi e tutti i funzionari preposti. Secondo loro la scuola deve migliorare le soft skills dello studente: la capacità di ubbidire, di lavorare in gruppo, di non piantare casino sul posto di lavoro. E per conto di chi? Per conto di chi agiscono ministri, presidi, funzionari della scuola? Per conto delle aziende, degli squali dell’imprenditoria, per conto dei datori di lavoro. Il voto di comportamento è una misurazione della docilità, della flessibilità, della disponibilità all’adattamento da parte dello studente, futuro lavoratore nell’ingranaggio leggero, frammentato, cangiante del mondo economico.

Ora la storia recente, non vi distraete. Il governo in Italia – ora controllato da fascisti dichiarati – ha dato più peso al voto di comportamento perché adesso, alle superiori, devi avere almeno nove in comportamento per prendere il massimo dei crediti alla fine di un anno scolastico. Esiste questo tremendo sistema di punti, o crediti, e vi devo spiegare come funziona. Lo studente accumula crediti negli anni – più i voti sono alti, più crediti ottiene – e porta i crediti come jackpot all’esame di maturità. Sono i crediti a determinare, in parte, il voto di maturità: più punti hai raccolto, come al supermercato, più sarà alto il voto di maturità. Seguite la logica? Chi esce con cento, il massimo del punteggio, è colui che si è sempre comportato bene. Non puoi uscire con cento senza aver avuto buone soft skills di adattamento flessibile e obbedienza. Questo vuol dire che adesso quel cento è un’etichetta di qualità, un messaggio alle aziende: “Care aziende, questo è un lavoratore giudizioso e di buon comportamento, ovvero uno che sgobba e non si sindacalizza”. Questo dimostra come i fascisti al governo non sono soltanto fascisti vecchio stile – olio di ricino, manganello e tradizione –, sono fascisti post-moderni, fascisti neoliberali, fascisti capaci di aggiornare l’uso del manganello, di adattarlo alla cura dell’individuo al fine di migliorare le soft skills.

La scuola è una grande macchina antropologica di adeguamento comportamentale al nuovo capitalismo, per dirvela adesso con i paroloni dei filosofi. Non più solo macchina antropologica di massa, che organizza gli studenti a mucchi e colpisce nel mucchio, ma macchina chirurgica, capace di creare un profilo individuale per ogni studente. Per questo adesso ci sono le diagnosi dei disturbi del comportamento. E adesso vi parlerò delle diagnosi individuali, fate attenzione a questo. Se sei uno studente che non sta fermo, che non sta seduto al suo posto, se hai questa cattiva abitudine di chiacchierare con i compagni senza mai stare calmo e zitto, allora hai la diagnosi di Adhd. Ve la chiarisco: Attention deficit hyperactivity disorder. Se hai una diagnosi di questo tipo, i professori si devono occupare di te, perché sei portatore di questo disturbo comportamentale.

Se invece sei uno studente che risponde a tono ai professori, che “incita la classe alla rivolta” – queste sono le parole dei nuovi psicologi positivisti –, se sei uno studente che “contraddice ripetutamente i professori” – dicono così gli psicologi positivisti, categoria detestabile –, allora hai un Disturbo oppositivo provocatorio. E l’insegnante deve sviluppare una serie di tecniche individuali per occuparsi di te. Se poi, tu studente, sei anche violento nei confronti delle “figure di autorità” come i professori – “figure di autorità” dicono gli psicologi, li ho sentiti con queste orecchie –, se tu studente vai oltre la provocazione e impieghi metodi violenti contro l’autorità, allora hai un Disturbo della condotta: disordine mentale ancora più grave. E la scuola deve intervenire in tempo prima che questa devianza psichica si trasformi in Disturbo antisociale di personalità, quel disturbo in cui l’individuo “non si conforma alle norme sociali” e abbraccia irrimediabilmente l’anarchia, deriva che spaventa in modo particolare.

Il disturbo da deficit di attenzione e il disturbo oppositivo provocatorio sono – come gli altri disturbi – catalogati nel manuale diagnostico dei disturbi mentali (DSM) e anche nella classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell’Organizzazione mondiale della sanità. Parlo per acronimi, sono nauseato, ma questo è il vocabolario che ci ha consegnato quest’epoca meschina e voi che ascoltate mi dovete seguire con questi acronimi. I primi due disturbi – quello degli studenti iperattivi e quello degli studenti provocatori – sono entrati nel DSM nel 1980. Altro anno interessante, il 1980: ormai era tutto già finito, il paradiso in terra non si sarebbe più realizzato, fine del paradise now il 1980, bisognava prepararsi alla restaurazione con tecniche raffinate. E qui sono arrivati i nuovi psicologi positivisti, classe infame di operatori sulla mente altrui, e hanno contribuito a suon di diagnosi contro chi manifesta forme di devianza.

Ora, questi disturbi catalogati nei manuali sono affezioni naturali, dicono questi psicologi, disturbi mentali con cause genetiche, dicono così: “cause genetiche”. Sono disturbi con “forte componente ereditaria”, dicono. Sono comportamenti causati da “fattori neurobiologici”, affermano. Insomma il cervello non funziona in modo normale, secondo loro. Di conseguenza i professori di scuola non devono mettere lo studente dietro la lavagna, che brutalità, niente bacchettate sulla mani, niente ginocchia sui ceci, ma devono invece prendersi cura dello studente affetto dal disturbo, devono agire consapevoli che il genoma dello studente porta quella deviazione comportamentale. E quando tu chiedi agli psicologi positivisti se il disturbo di attenzione riguarda studenti appartenenti a specifiche classi sociali, loro rispondono: “Sì, è vero, per esempio i figli dei disoccupati sono più portati ad avere disturbi del comportamento”. “I figli dei disperati hanno più disturbi del comportamento dei figli delle famiglie perbene”, dicono. E qui scatta il trucco di questi psicologi: “E perché i genitori sono disoccupati?”, chiedono con giochetto retorico. “Perché anche i genitori hanno questi disturbi – rispondono – e trasmettono i disturbi ai figli per via ereditaria”. Per questi psicologi positivisti la disoccupazione può essere spiegata in termini neurobiologici e genetici. Straordinario ritorno del positivismo ottocentesco e scongelamento di Lombroso nell’approccio agli studenti devianti.

Ora voi mi chiederete: perché dedicare tante attenzioni individuali a questi studenti poveretti e perduti, segnati dalla genetica e dalla conformazione balzana del cervello? Perché anche gli anormali possono essere allenati, preparati, disciplinati da questa grande macchina antropologica che è la scuola. Sono pur sempre esseri umani, carne e sangue, ovvero potenziali soggetti inseribili nel sistema produttivo e l’umanità è come il maiale: non va buttato via nulla. Se questi poverini sono recuperati e addestrati, se insegniamo loro a comportarsi bene, qualcosa riusciranno a fare. Bene o male questi disturbati, una volta addestrati, saranno mandati nel sistema produttivo a muovere quella leva, aggiornare la pagina aziendale su quel social, trovare posto nella redazione di un giornale legato al potere, o magari, se proprio non sanno stare fermi, una volta condizionati e disciplinati a dovere saranno mandati a rincorrere i ladri con addosso una divisa.

E i professori tutti d’accordo sul regime disciplinare della scuola; a tutti i professori piace la scuola come campo della repressione attraverso la profilazione degli individui. Sono tutti d’accordo questi professori, anche se non lo sanno, anche se credono di essere in disaccordo, anche se in aula insegnanti litigano a partire dalle loro fasulle posizioni opposte. I professori reazionari vorrebbero manganellate e bocciature, altro che diagnosi e profili psichici, una bella lavata di capo ci vorrebbe. E i professori progressisti s’indignano ad ascoltare i reazionari, perché la scuola deve essere “inclusiva”, dicono, e deve tenere conto delle diagnosi mediche e prestare attenzione ai ragazzi, prendersi cura di loro – la “cura” dicono, la “cura”. Ecco che i fascisti reazionari e i fascisti progressisti discutono, si arrabbiano in aula insegnanti, ma da fascisti contemporanei perseguono tutti un unico, armonico obiettivo: il disciplinamento individualizzato degli studenti che devono essere addestrati al lavoro prima di entrare in azienda. Credetemi, i professori lavorano in armonia con il macchinario antropologico scolastico. Sono tutti lì a dare voti di comportamento in base al tasso di adattabilità dello studente: adattabilità al flessibile, etereo, snervante marchingegno della produzione universale di tutte le merci. (a cura dell’assembramento di ricerca sulla scuola)

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