Illy Strizzi, cronista d’assalto | Alla ricerca dello scoop

Tante volte ci siamo chiesti – guardando i video di quei giornalisti che le provano tutte per farsi menare da un politico, un malvivente o semplicemente da qualcuno che se ne sta per i fatti propri a farsi gli affari suoi – cosa spinga verso il pericolo questi infaticabili cronisti sempre alla ricerca del brivido. Così abbiamo immaginato una serie per dare una risposta a queste e a tante altre domande che riguardano il mondo del giornalismo nella nostra città e non solo. Questa che vi proponiamo è la prima puntata di una piccola saga che racconta la vita di Illy Strizzi, giovane cronista d’assalto del noto giornale La Notte. (diego miedo & pazzaglia)