In corteo a Vitulazio contro la devastazione ambientale. Una fotogalleria

Fotogalleria di Fabrizio Ferraro

Vitulazio (Caserta), 13 dicembre, ore 15.00. Calcestruzzo annerito intorno ai nostri passi. Siamo in corteo con il Movimento Basta Impianti. Un intreccio irregolare e numeroso di volti, età e rabbie. Altrettanto cospicuo lo schieramento delle forze dell’ordine. In testa un furgone, tra gli amplificatori spiccano le foto dei “martiri”. Superiamo un campanile, l’orologio è fermo alle 11:20. Ci sono anche le attiviste del comitato Mai più Ilside, le cui lotte nel 2021 hanno portato alla messa in sicurezza e bonifica del sito di gestione rifiuti di Bellona. «Noi abbiamo vinto allora», dicono mostrando le immagini del prezzo pagato in salute e vite.

Basta Impianti mantiene il passo. A metà gennaio il movimento sarà ascoltato in Commissione bicamerale rifiuti e dalla Commissione d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e agli illeciti ambientali. (edoardo m. benassai)