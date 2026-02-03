È in libreria dall’inizio di questa settimana, a Napoli e presto in altre città italiane, Le avventure della città di Santa Chiara e dei suoi abitanti (Monitor edizioni, 76 pagine, 10 euro), un libro a fumetti di Diego Miedo.
Una storia distopica, “ma meno del nostro quotidiano, in cui sradicamento, espulsioni e sgomberi sono promossi dai governi di mezzo mondo, spesso con la forza”.
Lo trovate qui (elenco in aggiornamento):
NAPOLI
Dante & Descartes, piazza del Gesù, 14
Tamù, via Santa Chiara, 10
L’ibrido, via Nilo, 29
Oblomova, via San Sebastiano, 20
Oppure potete acquistarlo cliccando qui sotto:
(le spedizioni sono effettuate con
raccomandata tracciabile di Poste Italiane)