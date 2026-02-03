edizioni

La città di Santa Chiara

È in libreria dall’inizio di questa settimana, a Napoli e presto in altre città italiane, Le avventure della città di Santa Chiara e dei suoi abitanti (Monitor edizioni, 76 pagine, 10 euro), un libro a fumetti di Diego Miedo.

Una storia distopica, “ma meno del nostro quotidiano, in cui sradicamento, espulsioni e sgomberi sono promossi dai governi di mezzo mondo, spesso con la forza”.  

Lo trovate qui (elenco in aggiornamento):

NAPOLI
Dante & Descartes, piazza del Gesù, 14
Tamù, via Santa Chiara, 10
L’ibrido, via Nilo, 29
Oblomova, via San Sebastiano, 20

Oppure potete acquistarlo cliccando qui sotto:
(le spedizioni sono effettuate con
raccomandata tracciabile di Poste Italiane)

 

scegli destinazione / formato

Chi siamo

Napoli Monitor è stato un mensile cartaceo, in edicola dal 2006 al 2014.
A partire dal 2010 è un sito di informazione e approfondimento.
Dal 2015 pubblica anche libri e dal marzo 2018 la rivista “Lo stato delle città”.

