È in libreria dall’inizio di questa settimana, a Napoli e presto in altre città italiane, Le avventure della città di Santa Chiara e dei suoi abitanti (Monitor edizioni, 76 pagine, 10 euro), un libro a fumetti di Diego Miedo.

Una storia distopica, “ma meno del nostro quotidiano, in cui sradicamento, espulsioni e sgomberi sono promossi dai governi di mezzo mondo, spesso con la forza”.

Lo trovate qui (elenco in aggiornamento):

NAPOLI

Dante & Descartes, piazza del Gesù, 14

Tamù, via Santa Chiara, 10

L’ibrido, via Nilo, 29

Oblomova, via San Sebastiano, 20

