In un libro pubblicato nel 2017, prontamente tradotto in Italia e in molti altri paesi, David Harvey – il grande geografo ed economista critico – ha scritto della “follia della ragione economica” dominante nelle nostra società, riferendosi all’investimento di denaro senza fine realizzato all’unico scopo di ottenere altro denaro che caratterizza il sistema economico capitalistico (D. Harvey, Marx e la follia del capitale, Feltrinelli, 2018). Come scrive Harvey, la funzione del denaro nella dinamica capitalistica non è facilitare gli scambi di merci e servizi alla popolazione, ma alimentare senza sosta la circolazione del capitale, per evitare il crearsi di condizioni di “sovraccumulazione” che sono all’origine delle crisi economiche. Questo avviene al di là delle ricadute sociali e ambientali che tale processo di reinvestimento finanziario incessante comporta.

L’espansione urbana incontrollata è uno degli sbocchi privilegiati che le società capitalistiche si sono date storicamente in risposta al problema dell’eccedenza di denaro: espansione urbana vuol dire costruzione con fini speculativi di grandi complessi residenziali e infrastrutturali. L’iniezione di cemento nei territori comporta una drastica trasformazione degli ecosistemi ambientali ed è speculativa perché non trova giustificazione nei bisogni delle popolazioni che abitano in quei territori e in quelli limitrofi. Anzi, in molti casi l’esito di queste operazioni è sacrificare la vivibilità dei territori in nome del profitto e della “modernità”.

Il progetto di ampliamento dell’aeroporto di Napoli Capodichino offre efficace dimostrazione della follia della ragione economica di cui parla Harvey. Riepiloghiamo le informazioni essenziali riguardanti il progetto. Il cosiddetto Master Plan 2035 che prevede l’ampliamento dello scalo è stato annunciato lo scorso settembre, con grande risonanza mediatica, da Gesac, la società che gestisce l’aeroporto napoletano. Gesac è di proprietà in larga maggioranza (l’87%) di 2i Aeroporti, una società di investimento infrastrutturale detenuta dal fondo immobiliare italiano F2i, dal fondo spagnolo Asterion e in quota minoritaria da Cassa Depositi e Prestiti, oltre a una componente residuale di proprietà pubblica (circa il 10% detenuto da Città Metropolitana). Il proposito dichiarato di 2i Aeroporti è investire nella crescita di infrastrutture aeroportuali in Italia: oltre a Gesac-Napoli, la società detiene partecipazioni nelle società di gestione di altri aeroporti di rilievo come Milano Linate e Malpensa, Torino, Trieste, Salerno.

Il progetto di espansione dell’aeroporto napoletano attinge a una capacità finanziaria di 350 milioni di euro con l’obiettivo di realizzare entro il 2029 un nuovo terminal per voli intercontinentali provenienti da Nord America e Asia orientale, con un numero totale di passeggeri che salirebbe fino a diciassette milioni. Si tratta di un aumento considerevole se si considera che nel 2014 l’aeroporto di Napoli aveva un traffico di cinque milioni di passeggeri, incrementatosi poi bruscamente con il boom turistico della città negli anni successivi. Inoltre, gli aeroplani che servono i voli intercontinentali sono quelli più inquinanti per quantità di emissioni nocive che producono e anche quelli più pericolosi per le zone che sorvolano in caso di incidenti, data la loro grande dimensione. Oltre al nuovo terminal, il progetto prevede la realizzazione di nuove aree cargo-logistiche e di strutture alberghiere, portando a un ulteriore incremento dei volumi di traffico veicolare nell’area. L’ampliamento previsto investe una superficie complessiva di ben 170 mila metri quadrati, ottenuta dalla cessione di aree dell’aeroporto militare, dall’interramento di arterie stradali circostanti e dall’acquisizione di nuovi terreni.

Il progetto ha naturalmente anche la sua quota di green washing per la sostenibilità ambientale: soltanto uno scarno 3,71%, però, vale a dire circa tredici milioni di euro, è destinato a opere di compensazione ambientale, come alberature, interventi di riqualificazione urbana, impianti fotovoltaici e comunità energetiche. Già oggi l’aeroporto di Napoli versa al comune di Napoli e ai comuni limitrofi (Casoria, Casalnuovo, Afragola) indennizzi di compensazione ambientale. Il solo danno riconosciuto per il quale sono previste compensazioni economiche è però l’inquinamento acustico, nonostante i dati del Registro tumori dell’Istituto Superiore di Sanità segnalino una concentrazione record a livello cittadino delle malattie tumorali al polmone nel quartiere di San Pietro a Patierno, situato a ridosso dell’aeroporto. L’area che circonda l’aeroporto risulta inoltre tra le più colpite in città dall’innalzamento delle temperature estive: le piste e le grandi superfici asfaltate dell’aeroporto generano, infatti, isole di calore che alterano le condizioni climatiche dell’intera area urbana circostante. Il progetto di ampliamento quindi aggrava ancora di più le prospettive di salute della popolazione residente nell’area circostante l’aeroporto, un’area densamente abitata che si trova a poca distanza dal centro cittadino (per farsi un’idea, la centrale piazza Carlo III dista solo 3 km ed è raggiungibile a piedi dall’aeroporto in poco più di trenta minuti).

L’amministrazione che oggi governa la città, guidata dal sindaco Manfredi, già bersaglio di forti critiche per le implicazioni ambientali del piano di riqualificazione di Bagnoli legato all’America’s Cup, si è finora dimostrata del tutto sorda alle proteste dei residenti che ormai da tempo segnalano l’invivibilità causata dall’inquinamento atmosferico e acustico aeroportuale. Il Master Plan del 2035, annunciato dalla società Gesac ed entusiasticamente sostenuto dall’amministrazione locale, non prevede alcun processo di consultazione con la popolazione locale. D’altro canto, il testo che illustra il progetto di espansione del sito aereoportuale al momento non è neanche accessibile al pubblico. Le informazioni riportate in questo articolo sono tratte dai comunicati stampa prodotti da Gesac in occasione della sua presentazione.

Eppure, il piano regolatore del comune di Napoli del 1972 prevedeva l’abbandono graduale dello scalo di Capodichino in ragione della sua collocazione in un’area densamente abitata del tessuto cittadino. Tale proposito fu accantonato nella successiva variante al piano regolatore approvata negli anni Novanta, ma al tempo probabilmente nessuno poteva immaginare l’espansione aeroportuale che osserviamo oggi. Una volta abbandonata la funzione infrastrutturale, il piano regolatore del 1972 auspicava un ritorno dell’area ai valori paesaggistici storici, quando la piana di Capodichino-Secondigliano dove sorge l’aeroporto era costellata di boschi, frutteti e campi agricoli di piccola e media dimensione, resi fertili dalla consistenza vulcanica dei terreni.

La vicenda dell’ampliamento dell’aeroporto di Napoli è tutt’altro che isolata. Dal 2016 in Europa e in altre parti del mondo è attiva la rete Stay Grounded che ha promosso o sostenuto campagne locali per fermare l’espansione di aeroporti in numerosi paesi, denunciando il carattere ingannevole delle campagne di sostenibilità condotte da compagnie aeree e società di gestione aeroportuale, spesso con l’appoggio di amministrazioni locali e governi nazionali. L’obiettivo di queste campagne non è dislocare gli aeroporti in aree poco o per nulla abitate, perché le infrastrutture aeroportuali non minacciano solo la salute delle popolazioni umane ma intaccano in modo irreparabile anche gli ecosistemi ambientali e contribuiscono in modo decisivo alle emissioni nocive, in un contesto come quello attuale già segnato dalla crisi climatica planetaria. L’obiettivo contestuale al blocco delle espansioni portuali non può che essere quindi la riduzione degli spostamenti aerei delle persone e in particolare la decrescita dei flussi turistici di lunga distanza. Nonostante l’incremento repentino degli ultimi anni, solo una porzione esigua della popolazione mondiale utilizza abitualmente l’aereo per i propri spostamenti. Le abitudini di consumo di questa minoranza di persone pesano sulla salute dell’intero pianeta. È bene tuttavia sottolineare che queste abitudini di consumo non sono connaturate alla natura umana, ma sono create da un modello di sviluppo fondato sulla follia di una ragione economica che fa del reinvestimento infinito di denaro il proprio elemento costitutivo, senza considerazione reale delle conseguenze ambientali e sociali che ne derivano. (ugo rossi)