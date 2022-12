È in libreria dal 19 dicembre 2022 La memoria bucata. Apparente soliloquio con Antonio Neiwiller (Monitor edizioni, 48 pagine, 10 euro), un libro/audio di Antonio Raia.



Antonio Neiwiller era un grande artista di teatro, scomparso nel 1993. Napoletano, aveva iniziato con il Teatro dei Mutamenti e successivamente era stato tra i fondatori di Teatri Uniti. Il suo è stato un percorso complesso e profondo (qui una teatrografia), in cui il teatro dialogava con le altre arti, e che ha costituito un esemplare paradigma di rigore artistico ed esistenziale.

“Io l’ho incontrato come si fa con chiunque, presentandosi e restando aperti al mondo. Antonio ha sconfinato ogni mia barriera con il solo suono della sua voce, con dei tempi figli di un pensiero che sa cosa siano urgenza e riposo. In questo libro – che ruota intorno a una composizione di 30′ cui avrete accesso via Qr code – ho raccolto degli appunti, alcune poesie e le riflessioni che mi attraversavano durante la lavorazione. Impreziosiscono il lavoro i disegni a grafite di Rosario Vicidomini e otto pagine inedite di Antonio Neiwiller che la famiglia ha voluto gentilmente concedermi”.

* * *

LA MEMORIA BUCATA la trovate qui (elenco in aggiornamento):

NAPOLI

Dante & Descartes, piazza del Gesù nuovo, 14

Dante & Descartes, via Mezzocannone, 63

Tamù, via Santa Chiara, 10

Ubik, via Benedetto Croce, 28

Il fuori orario, via Giusso, 11



Oppure potete acquistarlo cliccando qui sotto:

(le spedizioni, incluse nel prezzo di copertina, sono effettuate con raccomandata tracciabile di Poste Italiane)