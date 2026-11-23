Quando entro per la prima volta a scuola sono le 10:30. Rimango colpito dagli sguardi aggressivi dei ragazzi del diurno nelle scale; non ci sono abituato, dopo due anni passati tra un liceo delle scienze umane e un liceo linguistico, due scuole praticamente solo femminili. È il 14 settembre e sto firmando il mio nuovo contratto di lavoro da supplente in una scuola professionale serale, per la prima volta di un’intera annualità: 31 agosto 2027. I ragazzi e gli uomini che incontrerò in classe alle 17 di quel pomeriggio sembrano piuttosto diversi da quelli che mi hanno accolto per le scale quella mattina, ma anche da come me li ero immaginati nei due giorni prima dell’inizio della scuola.

Sestri Ponente, il quartiere di Genova dove si trova la scuola, è una città nella città; sostanzialmente autonomo, ha il suo corso, il suo ospedale, il suo parco, la sua marina e le sue fabbriche. Non fosse stato per il progetto della Grande Genova portato a termine dal regime fascista, oggi Sestri sarebbe ancora un comune a sé. Con il treno, dalla stazione di Brignole, ci vogliono poco più di venti minuti, passando per le stazioni di Principe, Sampierdarena e Cornigliano. Il paesaggio industriale prende il sopravvento nella tratta da Sampierdarena a Cornigliano, con i container dell’ex-Ilva, oggi Arcelor Mittal, che costeggiano i binari del treno. La stazione di Sestri Aeroporto – c’è n’è una seconda, meno battuta dai treni, in collina – è racchiusa in un lembo di terra schiacciato tra i palazzoni della Leonardo e la marina, questa a sua volta schiacciata tra le ferrovie e la pista dell’aeroporto. Il mare si vede solamente dagli oblò degli aerei.

Dalla stazione a scuola posso prendere la strada più veloce, che passa davanti all’ingresso della Fincantieri, oppure allungare per il corso, via Sestri, se ho qualche minuto in più prima dell’inizio delle lezioni. Nel primo caso incontro operai, poco più che miei coetanei, soprattutto del Bangladesh, che escono dalla fabbrica; in via Sestri invece c’è un po’ di tutto: persone che fanno compere, anziani con badanti, madri con bambini appena usciti da scuola e anche qui qualche operaio con ancora il casco blu in testa. Sestri Ponente è al centro dei dibattiti sull’immigrazione e sulla sicurezza, due temi che spesso si sovrappongono pericolosamente. Il motivo principale è che il quartiere è stato ed è ancora meta di tanti immigrati, spesso dell’Asia dell’est, che arrivano qui a dare forza lavoro alle fabbriche, prima tra tutte proprio Fincantieri. In questo contesto, una scuola professionale, con più di quattrocento iscritti al corso diurno e circa duecento a quello serale, è una risorsa strategica, ma anche un termometro di quanto accade intorno a essa.

L’ALGORITMO

Ogni settembre, migliaia di insegnanti aspettano con ansia di ricevere una mail dal ministero con il nome della scuola dove trascorreranno l’anno scolastico. Non è un ufficio a fare le assegnazioni, ma un algoritmo. Ognuno di noi prova a domare l’algoritmo seguendo dei criteri – c’è perfino chi segue dei corsi di formazione su come funzioni l’algoritmo stesso – ma non vi è alcuna certezza che i calcoli di ognuno trovino riscontro nell’assegnazione. Nel mio caso, tra 112 preferenze da me espresse, sono stato assegnato alla numero 103.

Quando torno a scuola, alle 16 del 14 settembre, mi stupisce il silenzio, nei corridoi prima e in sala professori poi. La scuola a cui sono abituato è uno spazio frenetico, fatto di scontri involontari all’ingresso di un piano e attese nervose davanti alla fotocopiatrice: mi sento fuoriposto in uno spazio così tranquillo. Quando arrivano i primi colleghi mi spiegano che al momento siamo in sei, mancano ancora diversi insegnanti che “si spera” arrivino nelle prossime settimane. Anche a questo non sono abituato: sono anni che sgomito per avere una cattedra, mi sembra incredibile che ci siano cattedre che si fatica a riempire; eppure, alla scuola professionale, gli insegnanti delle materie di indirizzo sono sempre più difficili da trovare, quasi tutti assunti da aziende che offrono stipendi ben più alti del nostro.

Alle 17 entro in classe. Gli alunni arrivano a scaglioni: un piccolo gruppo all’inizio dell’ora, la maggior parte a metà della prima ora, con ancora la tuta da lavoro. Fanno tutti un salto in bagno prima di entrare. Mi si presentano con una naturalezza priva dell’ansia delle adolescenti a cui sono abituato. Mentre un terzo gruppo prende posto, suona la campanella.

Cresciuto con un immaginario da film dei primi anni duemila, mi ero immaginato una classe composta da persone ben più grandi di me. Di fronte invece mi trovo soprattutto ventenni, per la maggior parte stranieri, arrivati in Italia da poco. Non sapevo quanto la scuola serale stesse cambiando negli ultimi anni, come mi diranno poi alcuni colleghi che lavorano qui da più tempo. Il principale bacino di iscritti, in forte crescita, viene dai Centri provinciali di istruzione degli adulti e si tratta soprattutto di ragazzi arrivati di recente in Italia, con percorsi migratori molto diversi tra loro. Il resto degli iscritti, tre su dieci guardando alle mie classi, è più o meno quello che popolava la mia immaginazione prima di questo settembre: uomini e donne dai trent’anni in su che riprendono gli studi per ambizioni professionali o per risolvere un conto lasciato in sospeso con la scuola. Tra loro: G. collaboratrice scolastica del personale ATA al diurno, che si ferma il pomeriggio a scuola per prendere il diploma; S., commesso in un negozio di scarpe, che vuole il diploma per partecipare al concorso di vigile urbano; V. mio coetaneo che, dopo diverse bocciature in diversi indirizzi, sta frequentando la quinta con la speranza che sia la volta buona.

Mentre le scuole diurne combattono per non perdere classi di anno in anno a causa del calo di natalità, le serali sono le uniche ad avere liste d’attesa così lunghe che alcuni candidati non riescono a iscriversi. Viene da chiedersi come mai il governo, piuttosto che vagheggiare tagli al personale docente e ATA, non scelga di ampliare l’organico dei corsi serali.

DOLCE STIL NOVO

Con l’arrivo dell’autunno è tutto diverso. Entro a scuola che è già buio, ma continuo a salutare le classi dicendo “buongiorno”. In alcune gli alunni latitano, risucchiati da turni lavorativi sempre più lunghi. S., uno dei più brillanti della quarta di indirizzo elettrico, è tornato oggi dopo un mese in trasferta per lavoro. È del Camerun, ha appena compiuto diciannove anni e lavora in una piccola azienda di impianti elettrici. Anche R., un ragazzo egiziano suo coetaneo, ha un lavoro simile. G. e D. invece sono entrambi albanesi, 21 e 23 anni; hanno perso da poco il lavoro e ne stanno cercando uno nuovo.

In questa classe stiamo facendo un lavoro di educazione civica sulla geopolitica contemporanea. Niente di troppo complicato: ognuno racconta la situazione politica attuale del proprio paese di provenienza e cerca di spiegarci da dove origini, eppure mi stupisce la varietà di informazioni e il taglio critico che ci mette ognuno di loro. R. mi spiega che, quando finirà la scuola, dovrà trovare una soluzione per evitare di tornare in Egitto per la leva militare obbligatoria; non escluderebbe di fare un altro ciclo di studi – questa volta come meccanico – pur di rinnovare il permesso che ha ora. Tra gli altri, in questa classe ci sono alunni nati in Brasile, Costa d’Avorio, Cuba, Ecuador, Italia, Senegal e Siria. Ascoltandoli discutere di Paul Biya, Thomas Sankara e Seretse Khama mi rendo conto di quanto poco io sappia della storia dell’Africa.

Un’attività del genere non sarebbe possibile in seconda o in terza; c’è infatti un grosso scarto tra la quarta e le classi precedenti perché alla fine della terza gli alunni dei professionali solitamente fanno l’esame di qualifica, nel nostro caso come meccanici o come elettricisti, e, raggiunto questo primo obiettivo, alcuni si fermano, rinunciando al diploma.

La mia terza si compone per almeno un terzo di alunni sotto il livello elementare di conoscenza dell’italiano; eppure, stando alle indicazioni nazionali, dovrei sottoporre a questa classe le poesie del Dolce Stil Novo. Mi chiedo allora quanto siano autoreferenziali i nostri programmi di storia e di letteratura: sono davvero così importanti questi argomenti per uomini di venti, trenta o quarant’anni che si stanno inserendo con difficoltà nel mondo del lavoro? Può l’istruzione essere anch’essa una forma di colonialismo? Al momento non lo so, quindi provo ad alternare lezioni nozionistiche sul Medioevo e sui grandi classici della nostra letteratura con esercizi di lingua italiana – gli stessi che utilizzavo da insegnante di Italiano L2 quando lavoravo nel terzo settore – e compiti di realtà. Ci sono tante altre domande a cui non riesco ancora a rispondere. Ci proverò, prima che l’algoritmo mi assegni irrimediabilmente a un’altra scuola. (federico murzi)