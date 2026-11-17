Black Lions, Roman Wolves (2026) è l’ultimo film di Haile Gerima, regista indipendente che dagli anni Settanta si è dedicato alla riscrittura della storia dal punto di vista dei popoli africani colonizzati. Una parte corposa della sua ricerca si sofferma sul colonialismo italiano in Etiopia, suo paese di origine. Dopo Adwa. An African Victory (1999), documentario sulla resistenza etiope che portò alla disfatta dell’esercito italiano ad Adua (1896), Black Lions si concentra sull’occupazione coloniale fascista, avviata da Mussolini nel 1935 e conclusa tra il 1940 e il 1941, con l’inizio della seconda guerra mondiale e l’intervento degli inglesi. Suddiviso in cinque parti (The Scar of Adwa, Invasion, Italian occupation, Guerrilla Warfare, Victory), Black Lions rafforza la memoria collettiva della resistenza etiope grazie alle testimonianze degli uomini e delle donne che vi parteciparono, raccolte dal regista nell’arco degli ultimi trent’anni. Tra le voci protagoniste c’è quella di Ato Tafere Gerima, padre del regista, che fu un combattente, ma anche autore delle canzoni che adesso fanno da colonna sonora alle immagini. Al contempo, il film svela la ferocia del colonialismo italiano attraverso l’uso delle immagini d’archivio allora prodotte dagli stessi colonizzatori, e da sempre negate ai popoli colonizzati. Da questa negazione è nata l’idea di lanciare una petizione per “la fine immediata del monopolio dell’archivio coloniale”. In queste settimane il film sta circolando in anteprima in alcune città italiane. A Torino, su iniziativa dell’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, Polo del ’900, Unione Culturale Franco Antonicelli e Rete nazionale Yekatit 12-19 febbraio, la sua proiezione al Cinema Massimo è stata affiancata da un incontro pubblico, con Gerima e la co-produttrice e regista Shirikiana Aina, ospitati dal Polo del ’900. Di seguito riportiamo la trascrizione (parziale) delle loro parole, che meglio di qualsiasi commento possono restituire il significato politico di questa opera fondamentale.

Shirikiana Aina: La petizione è nata come risposta diretta all’impossibilità di avere accesso alle nostre immagini; e non stavamo nemmeno chiedendo di poter accedere gratuitamente. In un mondo giusto l’accesso sarebbe gratuito, ma noi non siamo riusciti nemmeno a ottenere l’accesso. [Guardando il film] vedrete che alcune riprese presentano ancora il watermark [la filigrana dell’Istituto Luce], perché non ci è mai stato concesso l’accesso al materiale che avevamo richiesto. Quindi vedrete ancora quelle filigrane, che abbiamo mantenuto in segno di protesta. Una delle cose di cui abbiamo discusso, con Haile, è anche la difficoltà di sostituire quei filmati. Se non riesci a ottenere il filmato che desideri perché non te lo danno, allora cerchi di pensare a qualcosa dal punto di vista artistico che possa sostituirlo; questa operazione richiede molta più ricerca, e ci si ritrova a dedicare un tempo lunghissimo a sostituire o trovare altri tipi di filmati che esprimano ciò che si vuole dire. Ma perché? Perché non possiamo avere accesso a quel filmato? Cosa c’è da temere se un popolo colonizzato ha una testimonianza di ciò che è accaduto? C’è forse qualcosa che un colonizzatore vuole proteggere del proprio passato, qualcosa che sta proteggendo per la propria immagine futura? Bene, tenere chiuse le porte alla verità sul proprio passato permette loro di controllare come sarà quel futuro, perché si può ancora sostenere un’immagine falsa di ciò che quel futuro sarà. E questa è la storia del colonialismo in tutto il mondo. La storia del processo coloniale consiste nel controllare il passato per controllare il futuro. Quindi qui [nella petizione] stiamo dicendo che siamo una piccola squadra, poche persone che forse hanno la possibilità di aprire delle brecce in quella facciata per creare il nostro futuro. Questa è un’opportunità per prendere posizione. E non è solo nell’interesse di Black Lions, che ormai è stato realizzato, ma è una opportunità per chiederci perché abbiamo dovuto affrontare questo processo e come possiamo fare la differenza per altre persone che hanno bisogno di accedere a questi materiali. È una petizione che dice: firmate con il vostro nome e i vostri recapiti in modo che possiamo affermare che abbiamo il diritto di accedere a queste immagini.

Haile Gerima: Sono stanco, molto stanco. Realizzare il film non è stato un problema per me, ma ero stanco della burocrazia italiana, della burocrazia della sinistra… So che molti italiani non lo ammetterebbero, ma questa sinistra marxista è rigida. In apparenza progressista, poi diventa reazionaria e potenzialmente fascista. È questo ciò che ho affrontato per trent’anni. E sono esausto. Un burocrate dopo l’altro, come gli imperatori romani, arriva ogni cinque, dieci, sei anni, al [l’Istituto] Luce. Si comportano da imperatori, ed è una burocrazia davvero folle, che mi ha sfinito, e di cui non mi importa davvero nulla. Ciò che mi sta a cuore è che i giovani in futuro abbiano accesso a queste risorse in Africa, in Asia, in America Latina. La mia guerra è finita, ma voglio vedere quei ragazzi provenienti da paesi come l’Africa avere accesso alle immagini dei colonizzatori per diritto, per diritto delle Nazioni Unite. Soprattutto in Italia, che non ha mai pagato […]. Nessun [Rodolfo] Graziani, nessun [Pietro] Badoglio, nessun [Guido] Cortese; nessuno è stato processato, neppure per un secondo, per la morte del popolo etiope. E come se non bastasse devo fare i conti con questo monopolio dell’archivio e della storia, il monopolio della narrazione, di quella narrazione.

Non so se ve lo meritate, voi che siete qui presenti, ma mi sento provocato quando penso al Luce, mi arrabbio. Mi arrabbio perché mi hanno causato un malessere tremendo mentre stavo girando il mio film. Lei [Shirikiana] lo sa bene, i miei figli sanno bene quanto ho sofferto per una lettera del Luce… per il fatto che abbiano ignorato la mia richiesta. Anche adesso, da un anno ignorano la mia richiesta. Mando loro una email, e nessuna risposta. Io non ho mezzi per andarci, non ho un esercito a disposizione, non sono un capitalista dotato di mezzi finanziari, e loro non sono tenuti a risponderti. Fin dal primo giorno, dal 1986-87, sono stati il mio problema più grande. Avere filmati della mia famiglia, della mia gente, che combatte con loro o contro di loro… quella è la mia famiglia, e il monopolio su tutto questo è un incubo. Chi è che lo permette?

Noi etiopi abbiamo perso, all’Onu, nel tentativo di portare avanti il nostro caso come crimine di guerra. L’imperatore [Haile Selassiè] è stato messo da parte dagli inglesi e da altri che sono venuti per ricolonizzarci dopo l’Italia. Quindi ne ho abbastanza. Non mi interessa la burocrazia italiana o discutere di Luce, ma adesso mi tengono in ostaggio impedendomi di distribuire il film ovunque. Non posso distribuirlo perché non mi hanno comunicato né sì né no, né quanto costi o meno. Non dico nulla perché sono troppo orgoglioso per chiedere agli italiani “datemelo gratis”. Sarà il mio film a fare il suo lavoro.

Come ha reagito il mio popolo al film? Non l’ho ancora fatto vedere agli etiopi. Solo le persone privilegiate vedono il mio film, persone che hanno tutto a portata di mano. Gli italiani possono guardare tutto in qualsiasi momento. La mia gente no. Mostrarlo alla mia gente è difficile. Ho difficoltà a far vedere tutti i film che ho realizzato in Etiopia. Perché? Be’, questo fa parte della mia lotta, mi sto preparando a portare il film lì. C’è un grande dibattito sul portarlo in Etiopia, ma molti etiopi che hanno visto il film a Berlino e qui, mi dicono quanto questa storia sia stata loro negata, quanto siano stati disinformati dall’Etiopia e dal sistema scolastico etiope. Queste sono le reazioni della mia gente.

Quando sono andato in America [1967] sono rimasto stupito dal modo in cui gli afroamericani considerano l’Etiopia un luogo sacro, e questo ha addirittura rivoluzionato la mia mentalità, perché quando ho lasciato l’Etiopia non avevo alcuna consapevolezza politica né storica, nonostante mio padre fosse un drammaturgo, autore teatrale e storico. Ero uno studente pessimo, e quindi un pessimo figlio per mio padre. In realtà, questo film – quando non penso al Luce – mi aiuta a fare i conti, cioè, a fare pace con mio padre. L’ho realizzato per lui, anche se è morto da tempo. È come dirgli “mi dispiace”, come fosse una richiesta di perdono.

Un’altra cosa che voglio dire è che gli europei sono molto avidi di storia. Anche adesso gli europei, gli americani, i francesi, gli italiani, gli inglesi, si scambiano liberamente filmati d’archivio. Ho visto molti registi bianchi finire film sull’Italia dalla California e dall’Europa prima che li finissi io. Io iniziavo prima di tutti, poi loro finivano e io stavo ancora lavorando, e il Luce collaborava a quelle produzioni. Dopo avere sconfitto la Germania e l’Italia, le super potenze – che sono i nuovi imperialisti – hanno fatto copie di ogni filmato realizzato dalla Germania e dall’Italia con la scusa della corte marziale, ecc. I filmati sono stati portati in paesi come l’Inghilterra, la Francia e l’America. Soprattutto gli inglesi sono stati molto avidi nel vendere questi filmati girati da cameraman italiani e tedeschi; ne hanno fatto delle copie e se le sono portate nei loro archivi. Negli Stati Uniti, alla Library of Congress, c’è tutto quello che riguarda l’Istituto Luce, ma se non sei bianco devi chiedere al Luce per avere i filmati. È così che mi sono ritrovato a tornare più e più volte al Luce. È quindi importante capire che gli europei, in fin dei conti, sono cugini tra loro.

Non illudetevi per il fatto che individualmente siete persone perbene: l’imperialismo e il colonialismo non esisterebbero senza questa avidità comune. E adesso lo stiamo vivendo in misura ancora maggiore. […] Questo è ciò che voglio che i giovani africani capiscano […]. La situazione attuale in Eritrea non è casuale, è il risultato dell’esperienza coloniale. Anche se non ne parliamo, le differenze etniche tra Etiopia ed Eritrea sono opera dell’Italia. [Enrico] Cerulli ne è il principale responsabile. L’imperatore Haile Selassiè definì Cerulli un criminale di guerra, intellettuale, autore di innumerevoli libri che fomentavano la divisione [tra le “razze”]. Il problema tra Oromo e Amhara, tra Oromo e Tigray, è Cerulli. Ecco perché nella prima parte [del film] ho citato libri su libri, il fascismo intellettuale con la colonna sonora del fascismo, perché a volte gli intellettuali fascisti scrivono libri e diventano come nuovi santi. Non è un caso che la Libia sia frammentata. Il trauma del colonialismo… Noi africani non andiamo dallo psichiatra, ci uccidiamo a vicenda. È questa la nostra terapia. Ma da dove proviene tutto questo? Leggete quei libri e ditemi che non deriva da lì!

Quindi, non prendiamoci in giro: ci sono cugini che collaborano per ottenere l’accesso. Avrei potuto lavorare con produttori tedeschi, francesi, e ottenere l’accesso, perché ci sono riuscito quando ho realizzato Teza [2008] in co-produzione con la Germania; ho avuto facilmente i filmati dalla televisione tedesca. Ma se l’avessi fatto da solo con la mia produzione, non avrei avuto accesso a nulla di tutto ciò. E non possiamo cambiare la nostra situazione solo con gli italiani che parlano, parlano, parlano e parlano di colonialismo. No. Bisogna ascoltare i colonizzati, nel bene e nel male. Devono liberarsi di ciò che hanno nel petto, di quel nodo. Se non oggi, domani, ma è inevitabile. Nel mondo non ci sarà pace finché i popoli silenziati non parleranno esercitando il proprio diritto di esprimersi su quell’incontro storico che continua a costituire un’eredità. E quindi non illudiamoci.

Ve lo dico: non ho realizzato questo film per gli italiani. Non c’è bisogno che sia io a farlo. Avete mille registi borghesi italiani che fanno film su qualsiasi cosa: Fellini, De Sica… tutti quei film non hanno mai affrontato questa storia. Io faccio i miei film per la mia gente, che è stupida quanto me riguardo alla nostra storia… perché, quando vado a uccidere un altro etiope solo perché è Oromo, è perché sono un “soldato” di quella storia coloniale. A volte, quando sono gli italiani a scrivere la storia, questi si pongono al centro. Io dico: no, voi non siete al centro. Mi dispiace, ma non siete al centro della mia vita. Sono felice che guardiate il mio film, ve ne sono molto grato, ma per me non siete al centro, altrimenti avrei girato questo film in inglese, e sarebbe stato distribuito dall’oggi al domani sotto l’impero britannico e americano. Vivo in America, lo so. Se l’avessi realizzato in inglese non avrei alcun problema, con tutti gli etiopi che parlano l’inglese.

Graziani è stato quello che ha detto “darò a Mussolini l’Etiopia, con o senza gli etiopi”, e ha seguito Mussolini fino alla fine, quando aveva già perso. Graziani però aveva l’aspetto di un bravo soldato, e gli americani erano affascinati. Ecco perché non hanno nemmeno portato a termine il processo. Volevano che i soldati che lo circondavano gli parlassero con rispetto, non come trattavano i tedeschi. Graziani era un eroe per molti americani bianchi. Era sulle riviste Time e Look mentre faceva cose folli in Libia, ma era l’immagine eroica del romano, l’immagine di Spartaco. Era un eroe per gli italiani. E molti pensano che sia stato processato. No. È stato portato in tribunale per ciò che riguardava la vita degli italiani, non per quella degli etiopi. Secondo le super potenze di allora, gli etiopi erano mosche. Mosche, sacrificabili. Chi mai sarebbe stato portato in tribunale a difesa dei neri? […] Prendiamo Cortese: uccise trentamila etiopi in tre notti solo ad Addis Abeba, nel periodo dell’attentato a Graziani. Trentamila etiopi in tre notti. Questo è stato è il periodo di Graziani. È un crimine di guerra. Anche quello che è successo nella chiesa di Debra Libanos è incredibile. Il percorso narrativo del film non mi ha permesso di addentrarmi in storie episodiche, ma sono sicuro che qualche giovane etiope realizzerà un film dedicato esclusivamente a Debra Libanos. Lì vennero uccisi monaci, sacerdoti, diaconi. Ed è tutto documentato da fonti italiane; nessun etiope aveva una macchina fotografica. La documentazione delle impiccagioni degli etiopi proviene dagli italiani.

Per quanto mi riguarda, voglio che sappiate che il mio film mi ha dato un grande sollievo. Mi sono dedicato con passione a questo film, perché voglio guarire. Voglio essere una persona migliore, perché ero completamente fuori di testa a causa dell’eredità coloniale che mi aveva indotto a venerare gli europei e i bianchi, a credere che tutto ciò che dicevano fosse buono, che ogni loro invenzione fosse buona. […]. Stavo guardando mia figlia mentre il film veniva proiettato, guardavo il suo viso, non lo schermo. La guardavo ed ero molto felice. Sta ascoltando la colonna sonora dei miei ricordi, lo sta guardando, e vedo sul suo volto quanto significhi per lei. (a cura di alessandra ferlito)