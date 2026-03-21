La parola della settimana. Guai

Ovunque giocherai

combineremo guai

per difendere te!

(coro ultras napoli)

La settimana scorsa ho passato un po’ di tempo con M., un amico che non vedevo da un po’. M. ha due grossi baffi, un bel po’ di tatuaggi e vive la vita come se fosse in una puntata di South Park. Al momento è di stanza in Irlanda, ma ha divieto di risiedere in almeno un paio di paesi dell’Unione europea in cui ha vissuto in precedenza. È un ottimo cuoco, fa lo chef in un albergo importante e ha messo su un gruppetto di lavoro niente male. All’interno del gruppo c’è un ebreo ungherese, filonazista, che però vorrebbe vedere Orban morto perché ha proibito di fumare erba per strada.

M. è molto innamorato di J., ragazza dolce e con una pazienza infinita, che lo ha supportato e sopportato per tanti anni a dispetto dei guai da lui combinati. Di tanto in tanto lei lo molla, ma sono troppo innamorati e finora sono sempre tornati insieme. Questa volta, però, pare sia diverso, e così se ti incontra in questo periodo, M., che prima di dodici ore filate passate a bere non è mai ubriaco, ti chiede come sta il tuo cuore, e poi ti dice: «Il mio è rotto».

Guai,

non devi dirlo mai

che adesso non lo sai

se poi mi amerai

tutta la vita.

Tu dimmi solo se

adesso sei con me

oppure non mi vuoi

ed è finita.

In napoletano l’espressione “fare il guaio” si utilizza per indicare una gravidanza non prevista, anche se non necessariamente non desiderata. La responsabilità dell’atto viene attribuita quasi tutta al maschio (“ha fatto il guaio”), tanto che un amico divenuto papà a meno di vent’anni fu soprannominato da altri amici, appunto, Guaio.

Ho messo incinta la mia ragazza pe’ troppo amore se pò sbaglia’,

mo’ ce vulesse ‘nu colpo ‘e genio e tutt’ cos’ se pò accuncia’.

Vorrei sposare la mia ragazza, vorrei affrontare la vita in due

ma comme faccio senza ‘na lira, senza ‘nu posto pe’ fatica’.

[…] Papà aiutame, papà aiutame,

so’ troppo giovane e sul’ io me pozz’ perdere!

Papà aiutame, papà aiutame,

chistu problema sul’ tu m’o può risolvere, papà!

(tony marciano, ho messo incinta la mia ragazza)

Sempre a Napoli, si dice “guaio ‘e notte” per una persona talmente difficile da gestire e sopportare da paragonarla non semplicemente a un guaio, ma a un guaio che arriva nel momento meno opportuno. In gergo di strada, invece, “fare i guai” indica il commettere reati: non è troppo importante se si parla di fare il palo in una base, fare piccoli furti o rapine in banca, sempre di guai si tratta (al massimo gli si accosta un aggettivo, tipo “sta facendo guai seri”, o “quello fa guai grossi”).

«’Cca parlano tutte quante ‘e vuje…».

«Over’?».

«Site guagliun’ cu ‘e palle, e me servite. Pecché nun ve luvate ‘a miezo e trasite dint’a banda cu mico? Avite sorde, motociclette, tutto chello ca vulite…».

(Pisellino scuote la testa)

«Io già v’aggio apparato ‘na vota, pecché chisti ‘cca ve vonno male tutt’ quant’ dint’a zona… state facenno troppi guai!».

«No, nuje vulimm’ sta sule nuje. Nun vulimm’ sta sotto a nisciuno. A nuje sti ‘ccose nun ce piaciono, ‘e sta sotto ‘a gente. Nuje simm’ sul’ pe’ nuje, e basta».

(dialogo tra zì vittorio, marco e pisellino in gomorra – il film)