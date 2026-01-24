La parola della settimana. Proiettile

‘A terra ‘lloc’ è fertile

ma volano proiettili

aggio fatt’ ‘o sanghe friddo comme fosse ‘o rettile. […]

Te fanno fa’ ‘a fine d’e nire ‘mmiez ‘e naziskin,

te lassano int’o garage ‘mmiezo ‘e plastiche d’e motorin’. […]

(uomodisu, indians)

Per la terza volta in pochi mesi un agente del corpo federale americano Ice ha ucciso una persona a Minneapolis in circostanze sconcertanti. L’uomo, trentasette anni, è stato sparato più volte da un militare distante pochi metri fino a che non è stato raggiunto letalmente da un proiettile al petto. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna si è subito affrettato a precisare che l’uomo era armato (capirai che novità, negli Stati Uniti) ma non ha fornito nessun dettaglio – almeno fino al momento della scrittura di questa rubrica – sugli eventi.

Poche ore prima, nell’ambito delle proteste in corso in città contro l’Ice e contro la violenza militare ormai incontrollata, circa cento preti erano stati arrestati all’aeroporto di Minneapolis-St. Paul, dove si trovavano per denunciare la deportazione di alcuni migranti detenuti. Alcuni video mostrano i manifestanti inginocchiati a pregare, poi l’arrivo della polizia, e quindi l’arresto.

Come si evince chiaramente dai suoi scritti, Camilo Torres non intende esaurire la sua azione, approcciando alle problematiche sociali della sua comunità, con la semplice prospettiva caritatevole. La povertà, intesa non solo dal punto di vista economico, ma anche culturale e sociale, necessita, per padre Torres, dapprima della presa di coscienza da parte delle classi deboli, e dappoi dell’impegno attivo e fattivo, per la «presa del potere» da parte del Popolo. […] Sempre nel suo messaggio ai cristiani si legge: «[…] se la beneficenza, l’elemosina, le poche scuole gratuite, i pochi piani edilizi, ciò che viene chiamato “la carità” non riesce a sfamare la stragrande maggioranza degli affamati, né a vestire la maggioranza degli ignudi, né ad insegnare alla maggioranza di coloro che non sanno, bisogna cercare mezzi efficaci per dare tale benessere alle maggioranze.» Ed è per questi motivi che egli è persuaso, al fine di instaurare e garantire la giustizia sociale, che i cristiani siano obbligati a partecipare alla lotta armata. (giorgio barberis e francesco ingravalle, introduzione a liberazione o morte!, di padre camilo torres)

In questi mesi abbiamo saputo tutto dell’agenzia federale americana anti-immigrazione. Ci hanno detto che hanno arrestato un uomo con sua figlia piccola e li hanno trasportati da Minneapolis al Texas, opponendosi tra l’altro all’intervento di un giudice federale che ne aveva ordinato il rilascio. Ci hanno spiegato l’allargamento in termini di numero di agenti e di potere di intervento che gli è stato attribuito dall’amministrazione Trump, e il conflitto tra poteri scatenato dalla sua impunità di fatto. Meno dettagliati appaiono i resoconti delle manifestazioni che si stanno via via diffondendo anche in altre città, in cui non di rado i manifestanti si scontrano fisicamente con i militari e/o con la polizia, come accaduto proprio a Minneapolis dopo il ferimento di un venezuelano che cercava di fuggire ed è stato sparato, per questo, alla gamba.

So’ fernut’ ‘e tiempe ‘e pappa, cacca e nanna,

ma qua ann’ d’e miracoli?

D’e grazie ‘e Dio?

Mo’ ‘o patapata ‘e l’acqua acchiapp’, at’ che grandine.

Pallottole vaganti ‘e ‘sti cape vacant’

ca te fanno veni’ ‘o spanteco

‘sti guappe te fanno jitta’ ‘o sanghe.

(la famiglia, fuje)

Sabato mattina ero in metropolitana in modalità spleen, sotto il diluvio, in ritardo sia per il mio appuntamento che per la parola di questa settimana, quando una signora ha richiamato il suo cane che leccava le scarpe di un altro passeggero – «Bob!». Non credo di aver mai conosciuto nella mia vita un cane che si chiamasse Bob, ma ho conosciuto abbastanza bene, intorno ai vent’anni, Dylan, e mi è venuta così in mente A Hard Rain’s a-Gonna Fall, il cui protagonista ha tra l’altro gli occhi come i miei. La canzone – anzi all’inizio era una poesia, che non avrebbe dovuto essere musicata – è stata scritta durante l’epoca del grande rischio nucleare, ma direi che è buona per tutte le stagioni, con il suo riflettere sulla capacità umana di distruggere tutto ciò ci passa tra le mani, noi stessi compresi.

Ricordavo un verso in cui il figlio dagli occhi blu cammina per la terra desolata, e descrive un mare riempito da proiettili e non da pesci (sicuramente nel mio fanatismo avrò pensato a qualcosa tipo la crisi missilistica e alle armi nucleari che viaggiavano via mare). In realtà, leggo che l’espressione usata è pellets of poison, che dovrebbe essere qualcosa tipo “granuli di veleno” che “riempiono le acque”.

È facilmente prevedibile che Ipa e Pcb, attualmente relegati nei suoli e nei sedimenti marini di Bagnoli, se mobilizzati in area prospiciente il mare, possano diffondervisi. Gli Ipa, combinandosi con il cloro (Cl), producono dei derivati, gli Ipa clorurati, che sono più tossici dei composti d’origine. In particolari condizioni possono formarsi diossine, sostanze notoriamente cancerogene-mutagene. Inoltre, gli stessi Ipa e Pcb, se si combinano con lo stagno (Sn) o il mercurio (Hg), formano sostanze altamente tossiche. […] Ricordiamo un caso di grave inquinamento ambientale prodotto dalla combinazione di composti organici con mercurio, nella Baia di Minimata, Giappone. L’inquinamento, di origine industriale, provocò la malattia di Minamata, […] determinò gravi intossicazioni negli abitanti e fece incrementare notevolmente l’incidenza di decessi per cancro nella popolazione della baia. Fu causata dal rilascio, dal 1932 al 1968, di metilmercurio nelle acque reflue da parte dell’industria chimica Chisso Corporation. Il metil-Hg, altamente tossico e cancerogeno, si accumulò nei molluschi, nei crostacei e nei pesci della baia, entrando nella catena alimentare e causando l’avvelenamento degli abitanti del luogo, inclusi numerosi decessi. […] I danni ambientali e sulla salute della popolazione sono persistiti per decenni e continuano ancora oggi ad avere effetti, anche sociali, sulle comunità locali. (benedetto de vivo e maurizio manno, bonifica di bagnoli: perché è rischioso il dragaggio dei sedimenti marini)

I lavori della vergogna sulla colmata vanno avanti a Bagnoli: i cittadini protestano (c’è un presidio quotidiano a piazza Bagnoli, dalle 17), Bassolino e De Luca fanno ammuina, le inchieste giornalistiche si moltiplicano, ma il sindaco-commissario Manfredi non chiarisce le modalità che appaiono davvero grossolane con cui si sta operando su un terreno inquinatissimo, preparandosi a fare ancora peggio sui fondali marini. Intanto, camion carichi di materiale dall’aspetto poco rassicurante se ne vanno a centinaia avanti e indietro da giorni, perdendo polveri in giro per il quartiere.

Eppure, ci sono tanti scienziati che in questi anni ci hanno spiegato che il miglior modo per riparare un danno ambientale fatto dall’uomo è usare la natura. E ce ne sono altri, di scienziati, di tutt’altro tipo ma non meno brillanti, che ci hanno raccontato che il modo migliore per fare la cosa migliore è rivoltarsi. Il 7 febbraio ci sarà a Bagnoli una grande manifestazione cittadina.

Battete sulle piazze il calpestio delle rivolte!

In alto, catena di teste superbe!

Con la piena del secondo diluvio

laveremo le città dei mondi.

Il toro dei giorni è screziato.

Lento è il carro degli anni.

La corsa il nostro dio.

Il cuore il nostro tamburo.

Che c’è di più divino del nostro oro?

Ci pungerà la vespa d’un proiettile?

Nostra arma sono le nostre canzoni.

Nostro oro sono le voci squillanti.

Prato, distenditi verde,

tappezza il fondo dei giorni.

Arcobaleno, dà un arco

ai veloci corsieri degli anni.

Vedete, il cielo ha noia delle stelle!

Da soli intessiamo i nostri canti.

E tu, Orsa maggiore, pretendi

che vivi ci assumano in cielo!

Canta! Bevi le gioie!

Primavera ricolma le vene.

Cuore, rulla come tamburo!

Il nostro petto è rame di timballi.

(vladimir majakovskij, la nostra marcia)



a cura di riccardo rosa