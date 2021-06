Sarà presentato venerdì 18 giugno, per la prima volta a Napoli, in occasione di un evento organizzato da Napoli Monitor e LIRe – Librerie Indipendenti in Relazione, La venere degli stracci. Miseria, rivolta e potere nella città post-industriale, un libro di Francesco Migliaccio.

A partire dalle 18,00, in piazza del Gesù nuovo, Alessandra Ferlito discuterà del volume con l’autore.