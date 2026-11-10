Le centrali termoelettriche a Napoli Est. Un convegno con molte amnesie

Mercoledì 21 ottobre, presso l’aula magna del complesso universitario della Federico II di San Giovanni a Teduccio, si è svolto il convegno “Napoli Levante: un secolo di energia e trasformazioni”. Sulla locandina campeggiavano i loghi dell’Università Federico II e di Tirreno Power.

Con l’espressione “Napoli Levante”, quando si parla di centrali termoelettriche, si intende il complesso dei quattro impianti (Capuano, Vigliena, Levante e Turbogas) entrati in funzione a partire dal 1926 sul litorale di Vigliena, nel quartiere San Giovanni a Teduccio, area est di Napoli. A questi, se ne dovrebbe aggiungere un quinto, costruito nelle vicinanze dall’Ente Autonomo Volturno, tra il primo e il secondo decennio del Novecento.

Ho saputo del convegno soltanto poche ore prima e purtroppo ho perso l’intervento del direttore generale di Tirreno Power. A dire il vero, non mi è apparso del tutto chiaro il senso dell’iniziativa. Dal programma e dagli interventi ho ricavato l’impressione di una consistente dose di propaganda e qualche accenno, non molto rassicurante, alle prospettive future.

Mi aspettavo che si ricostruisse la storia del luogo, le trasformazioni intervenute, si affrontassero le criticità e si esaminasse il rapporto tra il quartiere e gli impianti che nel tempo si sono succeduti. Nella narrazione è mancato il punto di vista dei residenti e la memoria di centinaia di lavoratori che hanno fatto la storia degli impianti. I relatori si sono limitati a citare questi ultimi, peraltro in termini prevalentemente celebrativi. Un po’ di retorica, del resto, aiuta a sfumare le questioni più scomode.

Della gente che vive a ridosso dei cancelli della centrale, invece, non si è parlato affatto. Eppure, sono proprio loro a rappresentare una parte essenziale di quella storia: una presenza concreta, quotidiana, che nessuna ricostruzione della vicenda dovrebbe lasciare ai margini. Non è mancato, peraltro, l’ennesimo richiamo all’importanza della sede della Federico II a San Giovanni, aperta al quartiere e al mondo, insomma urbi et orbi. Magari, la prossima volta, troveremo ai cancelli anche il busto del suo presunto fondatore ad attenderci.

Per celebrare il centenario degli impianti di Vigliena, si sarebbe dovuto fare riferimento innanzitutto alla centrale entrata in funzione nel 1926, che prese il nome dall’avvocato Maurizio Capuano, scomparso l’anno prima, fondatore della Società Meridionale di Elettricità e dell’Unione industriali di Napoli, tra i maggiori imprenditori del suo tempo. Dagli interventi, tuttavia, non è emersa una ricostruzione della storia degli impianti, né un bilancio del secolo trascorso. È mancata, soprattutto, una valutazione dell’impatto ambientale, con i suoi effetti sulla salute umana e sull’intero ecosistema. A tratti, ascoltando alcuni interventi, ho avuto l’impressione che si parlasse di una sorta di santuario mistico, verso il quale organizzare pellegrinaggi, piuttosto che di un impianto industriale inserito in un quartiere densamente abitato. Mi sono chiesto persino se alcuni relatori sapessero dove si trova la centrale e che cosa significhi viverci accanto.

Certo, la coerenza non è di questo mondo. A questo proposito, è da citare il Protocollo del 18 febbraio 2000, sottoscritto tra il comune di Napoli e l’Università Federico II. Nel documento si stabiliva “la dismissione della centrale termoelettrica dell’Enel a Vigliena, realizzando su tale area una struttura per lo spettacolo e il tempo libero, dedicata alla musica”. Già nel dicembre dello stesso anno, tuttavia, fu superato da un nuovo accordo, sottoscritto ancora dall’Università, che azzerò tutti i propositi di riqualificazione. Otto anni dopo la firma del protocollo, che prevedeva la dismissione della centrale termoelettrica, il 19 settembre 2008 la centrale Turbogas entrò in funzione.

IL RAPPORTO CON IL MARE

Mi soffermerò ora in particolare su tre interventi, tra gli undici che si sono succeduti. Il primo è quello del sub-commissario per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana di Bagnoli-Coroglio, Dino Falconio, che ha presentato la rigenerazione urbana come un passaggio decisivo per recuperare il rapporto con il mare. Ma gli interventi previsti ai due estremi della città, Vigliena e Bagnoli, sollevano interrogativi sulla reale possibilità di restituire il litorale alla cittadinanza. Per Vigliena-San Giovanni a Teduccio, Falconio ha proposto di riprendere un vecchio progetto «legato alla portualità», che risale all’inizio degli anni Novanta. E ha aggiunto che «Napoli è una città che per lungo tempo, come avrebbe detto la Ortese, non è stata bagnata dal mare». Tradotto, il richiamo alla portualità significa ipotizzare un ampliamento del porto commerciale e dei depositi di carburante, oltre alla realizzazione di un porto turistico, quindi un ulteriore sviluppo delle attività portuali e industriali lungo la costa. E viene spontaneo chiedersi se, di fronte a questo scenario, Anna Maria Ortese non ribadirebbe ancora una volta che “il mare non bagna Napoli”. Questa prospettiva, infatti, sorvola sulle possibili conseguenze di tali scelte: la limitazione dell’estensione delle acque destinate alla balneazione, la questione dell’effettiva accessibilità al mare per i cittadini e la compatibilità di questi interventi con la qualità urbana, gli interessi della collettività e la tutela della salute umana.

Analogamente, per Bagnoli il sub-commissario ha collegato le prospettive della bonifica alla blue e alla green economy, indicandole come occasione di sviluppo accompagnata dalla restituzione degli spazi pubblici. Ha inoltre sostenuto che, nella visione del sindaco Manfredi, l’America’s Cup «è stata un’occasione di accelerazione dei lavori di bonifica». Si è poi augurato che le regate vengano riconfermate anche nel 2029, affinché si possa offrire ai napoletani quella relazione con il mare che, a suo dire, è stata negata per tanto tempo.

Sia per Bagnoli che per San Giovanni, il relatore ha richiamato la classe operaia e la cultura del lavoro come fondamenti della rigenerazione. Senza la storia e la tradizione operaia di questi territori, ha sostenuto, non sarebbe stato possibile realizzare quello che considera un progetto di grande rilevanza, fortemente voluto dall’amministrazione e destinato a beneficiare l’intera città. Ma riconoscere il valore della storia operaia significa anche interrogarsi sulle condizioni concrete in cui quella storia si è svolta, sulle conseguenze delle trasformazioni industriali e sul futuro delle comunità coinvolte.

L’EFFICIENZA ENERGETICA E l’AMBIENTE

Il secondo intervento su cui mi soffermo è quello di Maria Cristina Cameretti, ordinaria di Macchine a fluido presso il Dipartimento di Ingegneria industriale della Federico II. La professoressa ha illustrato le caratteristiche dell’ultimo impianto realizzato a Vigliena, la centrale Turbogas inaugurata nel 2008, ricordando come Napoli Levante si sia evoluta nel tempo, passando dal carbone e dall’olio combustibile al gas naturale a ciclo combinato. Secondo Cameretti, questa trasformazione ha migliorato l’efficienza energetica e ridotto le emissioni di CO₂. Ha inoltre precisato che oggi l’impianto produce circa 400 MW e contribuisce alla stabilità della rete elettrica, compensando le variazioni nella produzione delle fonti rinnovabili. Ha poi sottolineato il ruolo fondamentale degli ingegneri, chiamati a garantire la sicurezza, la manutenzione e l’efficienza dell’impianto.

Tutto questo può essere importante dal punto di vista tecnico ed energetico, ma non esaurisce affatto le questioni che riguardano un impianto collocato all’interno di un quartiere e di una città densamente abitata come Napoli. Non si è affrontata la questione delle emissioni di particolato ultrafine dell’impianto, dei possibili effetti sulla salute umana, né del cosiddetto «rischio di incidente rilevante». Sarebbe stato importante conoscere anche i dati relativi all’esercizio della centrale negli ultimi diciotto anni: dati sulle emissioni, sui controlli effettuati e sull’effettivo funzionamento dell’impianto.

Non sono state affrontate neppure le criticità ambientali segnalate, in particolare durante i lavori di manutenzione, quando si sono verificati episodi di rilascio in mare di sostanze inquinanti, riferiti dalla stampa e segnalati alle autorità competenti. Ancora qualche giorno fa mi è stato segnalato che gli episodi di sversamento in mare continuano a verificarsi frequentemente. Non abbiamo ricevuto informazioni sui monitoraggi ambientali, sui risultati disponibili e sulle eventuali attività di bonifica. È possibile tracciare un bilancio di un secolo di attività industriale senza affrontare in maniera esplicita questi aspetti? Alla luce delle opere in via di ultimazione e di quelle prospettate dal nuovo Piano Regolatore Portuale, sarebbe stato opportuno esaminare nel dettaglio le implicazioni ambientali, sanitarie e urbanistiche che graveranno sull’area e individuare, se necessario, le misure più appropriate per affrontarle.

DALLE RINNOVABILI AL NUCLEARE?

Il terzo intervento su cui mi soffermo è quello di Stefano Besseghini, ricercatore del Cnr e senior advisor di Fichtner Italia. Nei suoi due interventi, Besseghini ha espresso fin dall’inizio una posizione precisa: le fonti rinnovabili, e in particolare il fotovoltaico, possono contribuire alla produzione energetica, ma non sono sufficienti, da sole, a soddisfare l’intero fabbisogno elettrico. A sostegno della propria tesi, ha richiamato la potenza della Turbogas di Vigliena, pari come detto a circa 400 megawatt, sostenendo che, per produrre una quantità equivalente di energia attraverso il solo fotovoltaico, sarebbe necessaria, a Napoli, una superficie pari a quella dell’intero quartiere Fuorigrotta. Secondo i suoi calcoli, un impianto di queste dimensioni coprirebbe comunque soltanto un quarto del fabbisogno elettrico annuo cittadino, con il limite della discontinuità della produzione legata alla disponibilità della luce solare.

Besseghini ha poi illustrato ulteriori parametri relativi ai costi e all’efficienza della tecnologia a ciclo combinato, quella impiegata nelle centrali turbogas. Non mi soffermo su questi aspetti, rivolti agli addetti ai lavori. Poi è arrivato il passaggio che più mi ha colpito: un’ipotesi che, con tutte le cautele del caso, difficilmente ci si aspetterebbe di ascoltare in un incontro dedicato alla storia di una centrale termoelettrica come quella di Vigliena. Besseghini ha richiamato il titolo del convegno per chiarire il proprio punto di vista: “Stiamo vivendo tempi complicati ma interessanti, fondativi di una nuova stagione”. E ancora: «Se mi consentite una battuta sul titolo dell’evento di oggi, è molto suggestivo ‘Il futuro ha cento anni’, però io l’avrei cambiato in ‘Il futuro da cento anni’».

La distinzione, secondo il relatore, non è soltanto una questione di parole: «Perché ‘Il futuro ha 100 anni’ sembra che ci consenta una tecnologia che sta lì e che rappresenterà il futuro. In realtà, l’avete detto bene questa mattina: quel sito ha cambiato pelle più volte nel corso degli anni».

Il ragionamento si è spinto oltre. Per spiegare quanto sia complesso mantenere l’equilibrio del sistema elettrico, Besseghini ha osservato: «Non è una questione di guelfi-ghibellini, non è una discussione politica… Prima parlavo del futuro da cento anni, perché magari questi 400 megawatt di Tirreno Power diventano il primo SMR napoletano». Ha poi aggiunto, quasi a voler ridimensionare la portata dell’affermazione: «Guarda caso, ha proprio una taglia da 400 megawatt. Sto dicendo una bestialità, naturalmente». Besseghini ha quindi chiarito che cosa si intenda per SMR: «Uno small modular reactor [reattore nucleare modulare di piccola taglia], quelli che adesso dovrebbero diventare la nuova frontiera del nucleare». Da qui l’ipotesi, formulata dallo stesso relatore: «Quindi magari questo ‘futuro da cento anni’ vedrà la prima centrale nucleare di Napoli installata sullo stesso sedime dove adesso è Tirreno Power. Absit iniuria verbis, naturalmente: nessuno vuole il nucleare alle porte di casa».

Il relatore ha poi precisato che si trattava di un’ipotesi teorica, non di una proposta concreta, e che non intendeva offendere chi è contrario al nucleare. Ha aggiunto che, se questa tecnologia «è sicura, se funziona, se la sorgente di raffreddamento c’è, avrebbe la caratteristica di avere un ottimo baseload»; vale a dire, la capacità di fornire energia elettrica in modo costante, contribuendo a soddisfare il fabbisogno della rete anche quando la produzione da fonti rinnovabili è insufficiente.

L’intervento si è concluso con un confronto che, dal mio punto di vista, semplifica eccessivamente una questione complessa, riconducendola alla dimensione degli spazi necessari per produrre energia. Naturalmente, un’ipotesi teorica non equivale a un progetto. Ma proprio per questo merita di essere discussa pubblicamente, distinguendo le valutazioni tecniche dalle scelte politiche e territoriali. Soprattutto quando riguarda un’area che da un secolo convive con impianti termoelettrici, logistica e petroli, e che deve fare i conti con le conseguenze ambientali, sanitarie e urbanistiche delle trasformazioni del passato, di quelle in corso e di quelle future.

Al termine degli interventi, è stato chiesto ai partecipanti – studenti, addetti ai lavori e non solo – se ci fossero domande. Nessuno è intervenuto per chiedere chiarimenti. Ho preso allora brevemente la parola e ho proposto ai relatori e agli organizzatori di visitare i luoghi di cui si era discusso, per rendersi conto direttamente di che cosa significhi vivere accanto a un impianto termoelettrico inserito in un quartiere come San Giovanni a Teduccio. Le meraviglie tecnologiche, le prospettive energetiche e i progetti di rigenerazione urbana illustrati durante il convegno avrebbero forse meritato di essere riconsiderati alla luce della realtà quotidiana di chi vive e lavora in questi luoghi. Il moderatore ha concluso sostenendo che dal confronto nascono sempre le cose migliori, auspicando che fosse accaduto anche in quella circostanza.

Ogni volta che mi trovo di fronte all’inevitabile contraddizione tra “modernità” e ambiente, mi tornano alla mente i versi di Ferdinando Russo, nei quali dà voce a zia Nnarella, atterrita da una “modernità” che le appare – e che è – incomprensibile e infernale: “Signò, scanzece d’o ‘nfierno. / So’ diavule, o che so! Famme ‘a grazia: arrecogliame, Signò!”. (enzo morreale)