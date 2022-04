Le fragili alleanze, giovedì al pre-festival Li(b)bra di Napoli

Sarà presentato giovedì 28 aprile a Napoli, come evento-anteprima di Li(b)bra, il festival delle Librerie Indipendenti in Relazione, Le fragili alleanze. Militanti politici e classi popolari a Napoli (1962-1976), di Luca Rossomando.

Del libro si parlerà con l’autore, a partire dalle 18:00, a piazza del Gesù.

Il volume racconta l’inedita stagione di alleanze, solidarietà e conflitti che si sviluppa a Napoli tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento, sulla spinta dei mutamenti e delle mobilitazioni che investono nello stesso periodo l’Italia e il mondo intero. Un percorso capace di incrinare le barriere sociali ancora solide nella Napoli di allora, avviato da studenti e intellettuali per poi espandersi verso strati sociali fino a quel momento estranei a esperienze autonome di organizzazione. Un processo composito, che può essere letto come lo sforzo più rilevante operato, dal secondo dopoguerra fino a oggi, per mobilitare gli strati ai margini della società napoletana in un orizzonte di partecipazione politica e trasformazione esistenziale.

Clicca qui per leggere un estratto dall’introduzione.