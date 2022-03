È in libreria dal 21 marzo 2022 Le fragili alleanze. Militanti politici e classi popolari a Napoli (1962-1976) (Monitor edizioni, 368 pagine, 20 euro), un libro di Luca Rossomando.

Dai gruppi di giovani che frequentano le baracche fino alle lotte per la casa, l’istruzione e i servizi sociali nelle nuove periferie; dai comitati di quartiere alle scuole popolari, passando per i primi contatti tra studenti e operai nel ’68; dal movimento dei detenuti a quello delle donne, fino al tentativo dei disoccupati organizzati di riunire per la prima volta le forze del precariato urbano con quelle degli operai di fabbrica. Questo libro racconta l’inedita stagione di alleanze, solidarietà e conflitti che si sviluppa a Napoli tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento, sulla spinta dei mutamenti e delle mobilitazioni che investono nello stesso periodo l’Italia e il mondo intero. Un percorso capace di incrinare le barriere sociali ancora solide nella Napoli di allora, avviato da studenti e intellettuali per poi espandersi verso strati sociali fino a quel momento estranei a esperienze autonome di organizzazione sindacale e politica. Un processo composito e stratificato, ma che può essere letto in modo unitario come lo sforzo più rilevante operato a partire dal secondo dopoguerra, e fino a oggi, per mobilitare gli strati ai margini della società napoletana in un orizzonte condiviso di partecipazione politica e trasformazione esistenziale.

Clicca qui per leggere un estratto dall’introduzione.

* * *

LE FRAGILI ALLEANZE lo trovate qui (elenco in aggiornamento):

NAPOLI

Dante & Descartes, piazza del Gesù nuovo, 14

Tamù, via Santa Chiara, 10

Ubik, via Benedetto Croce, 28

Dante & Descartes, via Mezzocannone, 63

Perditempo, via San Pietro a Maiella, 8

LaterzAgorà (Teatro Bellini), via Conte di Ruvo, 14

Io ci sto, via Cimarosa, 20

ROMA

Giufà, via degli Aurunci, 38

Alegre, circonvallazione Casilina, 72/74

Tomo LIbreria caffè, via degli Etruschi, 4

MILANO

Libreria Calusca, via Conchetta, 18



TORINO

Libreria Comunardi, via Bogino, 2

Oppure potete acquistarlo cliccando qui sotto:

(le spedizioni, incluse nel prezzo di copertina, sono effettuate con raccomandata tracciabile di Poste Italiane)