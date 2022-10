È in libreria dal 25 ottobre 2022 Le guarattelle. Vita di un burattinaio (Monitor edizioni, 91 pagine, 10 euro), un libro di Bruno Leone.

“Quando sarai padrone dell’arte – mi disse il mio maestro – vedrai che quella maschera che hai in mano si disegnerà sul tuo volto, e i movimenti sulla ribalta saranno i tuoi movimenti dentro. Allora quel burattino diventerà una cosa viva che appassionerà il pubblico”.

Con una nota di Giorgio Agamben.

LE GUARATTELLE lo trovate qui (elenco in aggiornamento):

NAPOLI

Dante & Descartes, piazza del Gesù nuovo, 14

Tamù, via Santa Chiara, 10

Ubik, via Benedetto Croce, 28

Dante & Descartes, via Mezzocannone, 63

Perditempo, via San Pietro a Maiella, 8

Il fuori orario, via Giusso, 11

Io ci sto, via Cimarosa, 20

