Nei giorni in cui i blocchi stradali di trasportatori e agricoltori fermavano le merci nel Mezzogiorno, Guido Bertolone – presidente di Fedit, l’associazione delle imprese dell’autotrasporto e della logistica – attaccava dal quotidiano di Confindustria il sindacalismo conflittuale. “Capisco che il costo della vita in questo momento è un tema da non sottovalutare – dichiarava Bertolone –, ma non va bene quando questo sistema perpetua se stesso, ricattando e creando blocchi: non sto parlando di scioperi, sto parlando di bloccare i cancelli, di creare delle azioni coordinate che a mio parere sono illegittime”. Bertolone ha definito i sindacati di base un “caporalato 2.0” nato da una “diffusa mancanza di trasparenza e in alcuni casi di legalità”, invocando l’intervento del Viminale e del governo per ripristinare le regole di fronte alla “perdita di rappresentatività dei sindacati storici”.

A minare questa predica è il curriculum stesso di chi la pronuncia. Oltre a presiedere Fedit, Bertolone è amministratore delegato di Gls Italy, controllata italiana della multinazionale General Logistics Systems, finita ripetutamente sotto inchiesta per gestione opaca degli appalti di manodopera e reati fiscali. Già nel 2021 la procura di Milano aveva indagato società del gruppo per presunta frode fiscale e fatture per operazioni inesistenti; nell’agosto 2026 un nuovo filone delle indagini milanesi sugli appalti logistici si è chiuso con il versamento riportato di 85 milioni di euro tra Iva non versata e contributi Inps. Un precedente che basta a misurare la credibilità di chi oggi sale in cattedra sulla legalità.

Il quadro diventa ancora più netto osservando cosa accade da tre anni nella filiera Gls partendo da Napoli, una città dove un operaio di quarantadue anni può precipitare dal terzo piano di un palazzo del centro nel silenzio generale, e dove lavora meno di un giovane su tre, mentre gli altri emigrano (secondo l’ultimo rapporto Svimez, in cinque anni il Mezzogiorno ha perso circa 154 mila giovani). Negli hub napoletani, così come a Modena, Piacenza e Fiano Romano, le accuse aziendali si ribaltano, e quella che viene bollata come illegalità diffusa non è altro che la reazione di chi rifiuta il ricatto occupazionale in un territorio segnato dalla disoccupazione endemica.

A Napoli lo scontro ruota intorno alla Temi Spa della famiglia Tavassi, storica concessionaria del marchio Gls. La frattura si è aperta quando i lavoratori hanno iniziato a impugnare in tribunale vecchie conciliazioni sindacali ritenute irregolari. Sullo sfondo pesa una partita finanziaria precisa: la scadenza del contratto di franchising e la trattativa per la riacquisizione diretta della rete napoletana da parte di Gls Enterprise, valutata da Temi intorno ai cento milioni di euro. Poiché la casa madre risponde in solido delle pendenze legali non saldate dal concessionario, le cause dei lavoratori rischiano di decurtare il prezzo di vendita. Secondo il sindacato di base Sol Cobas, è questa pressione economica ad aver spinto Temi e le ditte fornitrici allo scontro frontale.

Tra la fine dello scorso anno e la primavera del 2026 la vertenza si è consumata su tre punti precisi. Primo: il mancato pagamento del Trattamento di fine rapporto a circa sessanta lavoratori coinvolti nel cambio d’appalto del 31 dicembre 2026, lasciati a bocca asciutta dalle società uscenti, con Temi restia a rispondere in solido. Secondo: la ricostituzione del sindacato di base tra i facchini dei magazzini, assunti direttamente da Temi Servizi (ramo d’azienda di Temi Spa) e non più tramite cooperative, che ha esposto direttamente il committente, il quale ha risposto con sospensioni e trasferimenti. Terzo: la disdetta unilaterale, a fine aprile, dell’accordo integrativo di secondo livello che fissava la trasferta a 24 euro, ignorando una proroga semestrale già concordata, per tentare di riportarla a 20 euro.

Nel frattempo sono partiti i primi licenziamenti come forma di repressione dei corrieri sindacalizzati, mandati a casa senza Tfr né ultima mensilità e tagliati fuori, nonostante una sentenza precedente avesse già dichiarato illegittimo un licenziamento analogo.

In estate lo scontro si è spostato sul decreto legislativo 81/2008. Durante le ondate di calore tra giugno e luglio, i lavoratori hanno denunciato la mancanza di spogliatoi, bagni e docce sufficienti nei magazzini Temi, l’assenza del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e la nomina unilaterale – illegittima – dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza da parte delle aziende. Nonostante quarantacinque esposti all’Ispettorato del Lavoro a luglio e tre giorni di astensione per motivi di sicurezza, i controlli si sono arenati nella giungla dei subappalti. L’Asl di Napoli ha confermato le violazioni ma si è dichiarata impossibilitata a sanzionare Temi perché i corrieri dipendono da società terze. Quando gli ispettori dell’Asl hanno raggiunto la sede legale di una di queste ditte, hanno trovato solo lo studio di un commercialista.

Tra giugno e luglio la spaccatura si è consumata anche al tavolo sindacale mediato da Fedit. Mentre Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti rifiutavano il confronto congiunto con il Sol Cobas, è stato firmato un nuovo contratto integrativo che taglia i compensi dei corrieri. La trasferta scende da 24 a 15 euro al giorno, mentre i restanti 9 euro vengono spezzettati in un bonus-presenza da 5 euro – legato all’assenza totale di malattia, penalizzando chi si ammala o si infortuna – e in un premio di produttività da 4 euro subordinato al 92% delle consegne affidate, che il giro di consegne conti 80 o 150 pacchi.

Chi ha respinto questo schema è stato licenziato. Tra aprile e novembre sono quindici i lavoratori del sindacalismo di base espulsi nell’area napoletana, tra delegati e iscritti colpiti dopo scioperi regolarmente proclamati e corrieri accusati di divulgazione di segreti aziendali per aver verificato a monitor i pacchi mancanti insieme ai magazzinieri (una routine quotidiana). Lo stesso copione si è ripetuto negli hub Gls di Modena, Piacenza e Fiano Romano, con decine di licenziamenti e trasferimenti.

Dopo cinque giornate di sciopero, l’occupazione simbolica del Duomo di Napoli, quella della Guglia di piazza del Gesù e un’audizione alla Camera, i lavoratori sono tornati a bloccare i cancelli di Frattamaggiore e Nola chiedendo il reintegro dei licenziati. La risposta è arrivata con le cariche della celere per sgomberare i presidi, mentre i tavoli in Prefettura venivano regolarmente disertati dalle società subappaltatrici. Eppure, proprio in Prefettura erano già stati messi a verbale due punti chiave: l’illegittimità della mancata applicazione degli accordi ai lavoratori iscritti al sindacato di base – per l’efficacia erga omnes della contrattazione integrativa – e forti dubbi sulla legittimità dei licenziamenti.

La tensione quindi aumenta, mentre la partita si sposta nei tribunali del lavoro, dove le aziende rischiano di doversi rimangiare i licenziamenti e saldare il conto arretrato. Quanto all’allarme lanciato da Bertolone, i fatti di Napoli lo svuotano dall’interno: la vergogna non è un lavoro. Finché i bilanci si faranno esternalizzando i diritti e tagliando trasferte, sicurezza e delegati sindacali, la legalità invocata resterà solo un manganello da agitare contro chi alza la testa per difendere i propri diritti. Il vero problema della logistica italiana non è la conflittualità, ma un modello d’impresa che chiama regole l’arbitrio dei subappalti e illegalità chi prova a fermarlo. In una filiera che ha già dovuto versare 85 milioni al fisco per sistemare il passato mettendo la polvere sotto al tappeto, le lezioni di morale dei Bertolone di turno non fanno più paura a nessuno. (andrea bottalico)