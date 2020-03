L’emergenza carceraria ai tempi del Coronavirus. Un focus in continuo aggiornamento

È iniziata lo scorso sabato a Salerno, ed è andata avanti per tutta la settimana, seppur in forme diverse a seconda degli istituti, la protesta dei detenuti in decine di carceri italiane. In alcuni penitenziari ci sono stati scontri violenti con la polizia e reparti distrutti, in altri numerose evasioni, in altri ancora proteste pacifiche e battiture sulle sbarre di celle e finestre, ma il dato comune è che migliaia di persone hanno iniziato a rivoltarsi nelle celle e nei padiglioni di tutta Italia.

Le proteste sono cominciate dopo le restrizioni ai colloqui e alle attività formative imposte dal decreto emergenziale dell’8 marzo, mentre del tutto insufficienti apparivano le misure sanitarie e di prevenzione adottate per contrastare la diffusione del Coronavirus. In questa settimana ci sono stati almeno tredici morti accertate, ma potrebbero essere anche quindici. Sembra assurdo non avere certezze su questo, ma sui decessi sono state e tutt’ora sono pochissime e confuse le informazioni ufficiali, talvolta contraddittorie tra loro. Almeno otto di queste morti sarebbero riconducibili alla rivolta nel carcere di Modena: quattro oppure cinque detenuti sarebbero deceduti all’interno del carcere emiliano mentre gli altri durante i trasferimenti ad Alessandria, Parma, Ascoli Piceno. Un detenuto proveniente da Modena è morto nel carcere di Verona, ma la destinazione del suo trasferimento era Vicenza. Altre cinque o sei morti sono avvenute a Bologna e Rieti.

Dopo le rivolte il ministro Bonafede ha riferito al Senato semivuoto con un intervento goffo, a tratti imbarazzante. Cifre generiche, nessun dettaglio né assunzione di responsabilità. I provvedimenti del decreto sono stati per lo più confermati: colloqui sospesi, stesso discorso per le attività scolastiche e formative, interlocuzione con le famiglie solo attraverso telefonate e Skype, sebbene in molti istituti gli strumenti per procedere con i colloqui online siano inadeguati.

Bonafede ha parlato di decessi avvenuti «perlopiù per abuso di sostanze trafugate alle infermerie», e ha annunciato provvedimenti insufficienti a tamponare l’emergenza come l’arrivo di centomila mascherine. Nessun dettaglio viene fornito sui trasferimenti. Alcuni familiari di detenuti dal carcere di Poggioreale denunciano spostamenti punitivi fuori regione, addirittura in piena zona rossa, mentre dal fronte istituzionale non si racconta nulla di quanto successo nelle prigioni durante questa lunga settimana. Non lo fa il ministro Bonafede, non lo fa Basentini, il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria in odore di defenestrazione, la cui gestione inadeguata del caso e in generale del sistema non può nascondere le falle strutturali. In coerenza con questa confusione e nell’assurda assenza di un decreto ministeriale, direttori di istituti, magistrati di sorveglianza e gip stanno adottando dopo le proteste provvedimenti differenti regione per regione, carcere per carcere talvolta, come nel caso dei semiliberi (che in alcune carceri hanno avuto il permesso per rientrare a casa per la notte, in altri no), dei detenuti con pena inferiore ai diciotto mesi (a cui sono stati concessi i domiciliari solo da alcuni istituti), dei detenuti con problemi di salute.

Anche le istanze all’interno delle prigioni sono diverse: c’è chi chiede amnistia e indulto, chi maggiori diritti, chi interventi strutturali, chi prevenzione dal contagio del virus. Un comune denominatore è invece la violenza che viene denunciata in queste ore. Detenuti che a Napoli stanno tornando ai domiciliari denunciano maltrattamenti successivi alla rivolta nelle “celle di giù” (rivive lo spettro della Cella Zero), e lo stesso fanno i familiari dei venti trasferiti da Poggioreale a Carinola.

Se per i provvedimenti strutturali, però, il dibattito sull’estensione delle pene alternative e lo svuotamento di istituti desueti e sovraffollati sarà necessaria una battaglia serrata nei prossimi mesi, l’urgenza adesso è di monitorare la situazione per una gestione immediata dell’emergenza: ritorno a casa la notte per tutti i semiliberi, domiciliari per tutti i detenuti con pena (definitiva o meno) inferiore almeno ai due o tre anni, domiciliari per tutti i detenuti con problemi di salute, aumento delle rilevazioni agli ingressi e alle uscite degli agenti di penitenziaria, primo possibile fattore di contagio; e ancora: intervento immediato sulle condizioni igienico-sanitarie, a livelli ormai sotto lo zero, stop ai trasferimenti punitivi e controllo attraverso organismi speciali di una situazione di tensione che ora a portoni chiusi è altissima, come racconta chiunque abbia possibilità di interagire con i detenuti.

Il tentativo che Monitor cercherà di mettere in atto nei prossimi giorni è quello di un focus sulla questione carceraria durante l’emergenza Coronavirus. Un post in continuo aggiornamento per provare a tenere alta l’attenzione su quello che è successo, sta succedendo e succederà, e allo stesso tempo mettere in rete le diverse realtà politiche e sociali, le associazioni, gli avvocati, gli attivisti e i solidali, i giornalisti che faticosamente provano a occuparsi del tema.

* * *

CASA CIRCONDARIALE DI NAPOLI – POGGIOREALE

15 marzo – Le rivolte cominciate domenica scorsa hanno provocato danni a diversi padiglioni, su tutti il Napoli e il Livorno. Approfittando della situazione di parziale inagibilità, nel corso di questi giorni sono stati effettuati numerosi trasferimenti colpendo in particolare, a quanto raccontano alcuni detenuti in semilibertà, i protagonisti della sollevazione.

Numerosi familiari riferiscono di non ricevere notizie riguardo la destinazione di trasferimento di parenti detenuti. Nei padiglioni sembra esserci una situazione di grande tensione e ripercussioni anche nei confronti dei detenuti che hanno inscenato una protesta non-violenta attraverso urla e battiture. Da giovedì i parenti dei ristretti, che durante i precedenti quattro giorni avevano effettuato presidi all’esterno del carcere, sono rimasti a casa preoccupati per la diffusione del virus in Campania, ma anche per le possibili ritorsioni che starebbero avendo luogo ai danni dei detenuti. Secondo le stesse fonti, un detenuto, tra i promotori della rivolta, sarebbe stato inviato nel carcere di Venezia, in piena zona rossa.

Intanto, in seguito alle proteste, ai semiliberi di Poggioreale, ma anche a quelli di Secondigliano, è stato concesso un permesso di quindici giorni durante i quali i detenuti rientreranno a dormire nelle loro abitazioni dopo il lavoro, anziché in carcere. In Campania, lo stesso provvedimento è stato adottato per i semiliberi delle carceri di Salerno e Santa Maria Capua Vetere. Gli Uffici di sorveglianza del tribunale di Avellino (sotto la cui competenza ricadono le carceri di Avellino e Benevento) non hanno emanato nessun provvedimento in questo senso.

Da Poggioreale tornano a casa in detenzione domiciliare anche i detenuti con pena pari o inferiore ai diciotto mesi e quelli con problemi di salute accertati dalla direzione sanitaria. Nessun provvedimento è stato applicato allo stato dai giudici delle indagini preliminari per trasformare le custodie cautelari in detenzioni domiciliari.

CASA CIRCONDARIALE FEMMINILE DI POZZUOLI

15 marzo – Nella giornata di ieri sono cominciate le agitazioni anche nel carcere femminile di Pozzuoli. Le detenute affacciate alle finestre hanno gridato per diversi minuti chiedendo un immediato provvedimento di indulto.

CASA CIRCONDARIALE DI BOLOGNA – DOZZA

15 marzo – A Bologna la rivolta è durata un’intera notte, tra il 9 e il 10 marzo, in diversi bracci. I circa quattrocento detenuti che vi hanno partecipato si sono arresi dopo una lunga trattativa durante la quale hanno chiesto garanzie rispetto alle misure alternative durante l’emergenza Coronavirus e a provvedimenti strutturali come l’incremento degli educatori. In termini umani il bilancio è molto pesante. Due sono i detenuti morti, uomini magrebini di ventinove e trentacinque anni, secondo le fonti carcerarie per overdose di farmaci. Almeno venti i feriti.

Anche il carcere di Bologna, come quello di Modena, ha grossi problemi di sovraffollamento, e in particolare il padiglione riservato alla Giudiziaria, dove si trovano i detenuti in attesa di condanna e quelli che scontano una pena inferiore ai cinque anni. Dopo le rivolte, il tribunale di sorveglianza ha concesso ai semiliberi la detenzione domiciliare al termine delle ore lavorative.

CASA CIRCONDARIALE DI MODENA – SANT’ANNA

15 marzo – Il carcere di Modena è stato teatro della rivolta più violenta. Allo stato attuale i decessi dovrebbero essere nove, cinque dei quali avvenuti nel carcere, e gli altri durante i trasferimenti verso i penitenziari di Torino, Parma, Vicenza e Ascoli Piceno. Tutte le morti, riferiscono le fonti ufficiali, sarebbero avvenute a causa di overdose di metadone, benzodiazepine e altre sostanze sottratte dai detenuti durante l’assalto all’infermeria. Tutti i morti, tranne uno, sarebbero migranti.

Dubbi sorgono rispetto alle modalità di trasferimento. I detenuti infatti, se deceduti per overdose di sostanze, avrebbero dovuto essere soggetti a uno screening o essere almeno trasportati su un’ambulanza nelle carceri più vicine (Pisa e Parma, per esempio). Almeno due sono stati invece inviati verso destinazioni assai più lontane, come Torino e Vicenza e, stando alle ricostruzioni delle forze di polizia, sarebbero morti lungo la strada, nei pressi delle prigioni di Alessandria e Verona.

Quasi ottanta sono stati i trasferimenti durante e subito dopo la rivolta, di detenuti costretti a lasciare velocemente il carcere, e con esso gli effetti personali e le documentazioni andate poi in buona parte perdute durante l’incendio all’ufficio matricole. Altri duecento trasferimenti o poco più sono avvenuti tra martedì e mercoledì. Secondo Antigone, nonostante una buona parte dei padiglioni siano attualmente inagibili, fino alla giornata di sabato ancora duecento-duecentoventi detenuti erano ancora nel penitenziario. Intanto c’è grande preoccupazione tra i familiari, dal momento che soltanto una minima percentuale tra loro ha ricevuto comunicazione delle destinazioni dei loro cari. Pochissimi detenuti sono stati trasferiti in regione (non a Bologna, ma soprattutto alle più lontane carceri di Parma e Piacenza), mentre gli altri sono stati dislocati in diverse carceri in giro per l’Italia.

Il carcere di Modena, come tutti quelli dell’Emilia Romagna, presentava un alto tasso di sovraffollamento. Al momento della rivolta i detenuti erano 530 a fronte dei 369 posti. Soltanto tre gli educatori, secondo l’ultimo rapporto di Antigone del maggio 2019.

CARCERI DI MILANO – OPERA, SAN VITTORE, BOLLATE

15 marzo – Parenti di detenuti rinchiusi nel carcere di Opera denunciano ad Acad, Associazione contro gli abusi in divisa, una risposta molto violenta da parte degli agenti della polizia penitenziaria nei confronti dei detenuti non solo durante rivolte, ma anche nei giorni successivi, una volta ripristinata la calma. Secondo le segnalazioni gli agenti sarebbero entrati nelle celle in piccoli gruppi, spegnendo le luci e picchiando anche in testa i detenuti con i manganelli. Gli agenti in antisommossa avrebbero fatto irruzione nel carcere, subito dopo le rivolte, anche nei padiglioni non interessati dalle proteste.

Sul versante sanitario, due detenuti e un agente di penitenziaria sono risultati positivi al test per il Coronavirus. Il poliziotto è attualmente in rianimazione.

A San Vittore i protagonisti della rivolta sono stati soprattutto migranti, per lo più di origine nordafricana. Il braccio maggiormente interessato è stato il quinto, dove gli agenti sono entrati con scudi e manganelli caricando i detenuti. Non sono stati rilasciati bollettini ufficiali dei contusi. Dopo le rivolte milanesi la leader dell’Associazione nazionale dei dirigenti e funzionari di polizia Daniela Caputo ha chiesto punizioni severe per i detenuti, presenza dell’esercito per allontanare familiari e solidali dalle mura e la “interdizione di ogni accesso a esponenti della società civile o associazioni”.

A Bollate non ci sono state rivolte, ma da giorni i detenuti sono in stato di agitazione a causa delle difficoltà a comunicare con le famiglie, considerando le sole otto postazioni Skype. Dopo la sospensione dei permessi premio e le semilibertà, a seguito di una trattativa con l’autorità giudiziaria, ai semiliberi è stato concesso un periodo di licenza lunga fino al 30 aprile.