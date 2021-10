È in libreria dal 14 ottobre L’estate è finita. Racconto corale del litorale domizio (Monitor edizioni, 277 pagine, 20 euro), un libro di Salvatore Porcaro.

A partire dagli anni Sessanta, la costa a nord di Napoli ha subito una violenta trasformazione. Migliaia di persone hanno investito i propri risparmi per acquistare terreni, costruire case e trascorrere le vacanze a pochi chilometri dai luoghi delle loro residenze stabili. Un processo sviluppato al di fuori di ogni legalità, che ha del tutto cancellato un patrimonio naturale di pregio.

All’inizio degli anni Ottanta, con l’arrivo dei terremotati e poi degli sfollati del bradisismo, quegli insediamenti cambiarono radicalmente funzione, diventando un insieme di dormitori periferici dell’area metropolitana. Gli anni Novanta furono segnati dall’insediamento degli immigrati e dai traffici della criminalità organizzata. Oggi molte famiglie colpite dalla crisi si trasferiscono lungo la costa, nelle case che avevano costruito per le vacanze, oppure affittando appartamenti a basso costo. Una scelta che finisce per emarginarli ancora di più.

Questo libro è il frutto di dieci anni di ricerca, durante i quali l’autore ha percorso il litorale domizio in lungo e in largo, incontrando centinaia di persone e stringendo relazioni che l’hanno condotto dagli iniziali obiettiivi di conoscenza a quelli, più urgenti, dell’intervento e della riflessione critica.

* * *

L’ESTATE É FINITA lo trovate a (elenco in aggiornamento):

NAPOLI

Dante & Descartes, Piazza del Gesù nuovo, 14

Librido, via Nilo, 29

Tamù, via Santa Chiara, 10

Ubik, via Benedetto Croce, 28

Mondadori Fuorigrotta, piazzale Tecchio, 10