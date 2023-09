Libertà per Khaled El Qaisi. Domani presidi alle sedi Rai di tutt’Italia

Khaled El Qaisi è un cittadino italo-palestinese, ricercatore universitario e attivista, da ventotto giorni in carcere a Petah Tikwa in Israele, senza che siano state formulate accuse a suo carico.

L’uomo era di ritorno dalle vacanze a Betlemme con sua moglie, Francesca Antinucci e suo figlio di quattro anni. Alla frontiera i tre sono stati bloccati dagli agenti e interrogati, con particolare insistenza sugli aspetti riguardanti vita privata, lavorativa, e orientamento politico della coppia. Successivamente, Khaled è stato ammanettato e portato via. A sua moglie sono stati sottratti il telefono cellulare e i soldi. Solo qualche ora dopo, Francesca e suo figlio sono riusciti a raggiungere l’ambasciata italiana in Giordania, e ad attivarsi per poter tornare in Italia.

La detenzione di Khaled è già stata prorogata tre volte. In vista della prossima udienza, prevista per il primo ottobre, il Comitato Free Khaled ha convocato una serie di presidi davanti alle sedi Rai di tutta Italia, per chiedere visibilità alla vicenda e un impegno immediato da parte del governo per la liberazione di un cittadino italiano detenuto senza spiegazioni in un paese straniero. I presidi sono convocati per sabato 30 settembre, alle ore 11:00.

Gli attivisti del comitato ricordano che sono quasi mille i cittadini palestinesi detenuti in Israele senza accuse formali, attraverso provvedimenti estremamente discrezionali, prorogabili ogni sei mesi. El Qaisi è stato nel corso di questo mese ripetutamente interrogato da polizia e servizi segreti, senza possibilità di essere assistito da un legale.

Sul sito del Comitato per la liberazione di Khaled El Qaisi è possibile scaricare un dossier con la precisa ricostruzione dei fatti, informazioni sul centro di detenzione di Petah Tikwa e sulle condizioni dei cittadini palestinesi detenuti senza accuse o spiegazioni in Israele.