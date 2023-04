Lievito, di cyop&kaf. In uscita un libro con film, foto e testi

È in libreria dal 5 aprile 2023 Lievito (Monitor edizioni, 48 pagine, 13 euro), un libro che contiene, oltre al film di cyop&kaf (scaricabile tramite Qr-code), foto di scena e interventi scritti di Luca Rossomando, Francesco Ceci, Salvatore Pirozzi e Goffredo Fofi.

TRAMANDARE

di Goffredo Fofi

Nel 1972 abbandonai di colpo Milano per Napoli, stufo delle stancanti guerriglie milanesi, delle botte e delle rituali manifestazioni del sabato di un movimento del ’68 ormai nelle mani di gruppi e gruppetti che, anche quando si dicevano altro, seguivano pur sempre un modello organizzativo rigidamente “leninista”, verticistico.

A Napoli, la partecipazione alla bella avventura della Mensa bambini proletari di Montesanto, pur con le sue contraddizioni, mi donò una sorta di seconda giovinezza, in cui potei ritrovare le emozioni e le passioni che mi avevano sorretto molti anni prima a Palermo, nell’attività con i bambini e gli adulti di un quartiere tra i più poveri d’Europa.

Prima di noi, con un metodo e delle idee dalle quali imparare, c’erano stati a Napoli, a nostra memoria o conoscenza (ma un giovane storico ci mostrò i documenti di un intervento socio-pedagogico volontario nei vicoli che risaliva ai primi anni dell’Unità), l’Associazione Risveglio Napoli di Vera Lombardi e Fabrizia Ramondino, e c’era il lavoro di Felice e Mirella Pignataro a Secondigliano, e di molti altri nelle periferie della città. Un passaggio di testimone, una sorta di staffetta pedagogica che vide più tardi la Scampia di Giovanni Zoppoli e amici, il gruppo di Chi rom e chi no, e l’esperienza di animazione teatrale di Arrevuoto con adolescenti e bambini, protetta da Roberta Carlotto e ammaestrata dal gruppo ravennate delle Albe, che ha avuto animatori come Maurizio Braucci, Annalisa D’Amato, Emanuele Valenti e tanti altri, e via via dei ragazzi diventati a loro volta animatori… Una storia che non ha una fine e di cui Lievito mostra i protagonisti attuali, generosi, simpatici, solidi giovani “educatori” come – forse il più “insistente” e appassionato – Pietro Di Meglio…

Tutti costoro hanno avuto legami non sempre produttivi, e certamente non per loro colpa – come Luca Rossomando ci ha ricordato nel libro Le fragili alleanze – con gruppi di intervento politico e culturale e artistico, non rari ma neanche tanto numerosi, nell’area napoletana, che non sempre sono stati all’altezza del mandato che si erano cercati, soprattutto i “politici” di quella militanza che intendevano praticare insieme ai “ceti subalterni” o in loro nome… La parola d’ordine dei migliori, non dichiarata ma esplicita, rimaneva pur sempre quella degli educatori e dei militanti “sociali” dell’immediato dopoguerra: “Aiutare gli altri perché si aiutino da soli”.

Lievito racconta interventi e allegrie di oggi, ma torna all’indietro, con i pochi documenti a disposizione (primi tra tutti quelli custoditi da Peppe e Cinzia Carini della Mensa bambini proletari), alle esperienze di ieri, e mostra un presente che non ha affatto bisogno di idealizzare il passato ma che, molto semplicemente, se ne considera una continuazione. Un passaggio a volte sotterraneo, a volte cosciente. E soprattutto un passaggio allegro, vitale. Non piagnone, non narciso. Ricco di una sua necessità e di una sua bellezza.

L’importante, e il regista lo sa bene, è l’oggi – è il racconto di un presente attivo e generoso. Vitale. È un oggi che sa pensare al domani. E questo è assai consolante per chi ha vissuto più stagioni di questa storia perlopiù nascosta, che non compare nei libri di storia e tanto meno in quelli di pedagogia. Una storia su cui, per esempio e per fortuna, l’università non ha ancora allungato le sue mani.

