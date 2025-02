Sarà presentato giovedì 27 febbraio 2025, alle ore 18:00 allo Scugnizzo Liberato (salita Pontecorvo, 46), L’impresa del bene. Terzo settore e turismo a Napoli, un libro di Luca Rossomando. Con l’autore ne discuteranno Gaetano Quattromani e Giovanni Zoppoli.

L’espansione non regolata del turismo di massa a Napoli ha prodotto cambiamenti impensabili fino a pochissimi anni fa, modificando il paesaggio e la struttura socio-economica della città. I grandi enti del Terzo settore attivi nel centro storico – fondazione Foqus, fondazione di comunità San Gennaro, L’Altra Napoli Onlus – esercitano un’influenza crescente sulle scelte dei governanti, indicando le priorità operative ed elaborando le narrazioni egemoniche intorno alle quali si costruisce il consenso e si rimodella la città. La loro azione risponde a logiche strettamente imprenditoriali, basate sulla convenienza economica, la competitività, la reputazione mediatica; la loro priorità è lo sviluppo di nuovi segmenti di mercato in cui dispiegare senza ostacoli le proprie attività. Queste dinamiche, sullo sfondo della “città del turismo”, stanno producendo conseguenze opposte a quelle propagandate dai grandi enti: non la vivibilità dei quartieri, la partecipazione, il benessere delle comunità, ma la precarietà abitativa, lavorativa ed esistenziale dei suoi abitanti più fragili.