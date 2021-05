Diritto alla città e finanziarizzazione del mattone. Lo stato delle città al Piano Terra, Milano

“Come riaffermare il diritto alla città e all’abitare in un contesto in cui le politiche abitative sono sempre più delegate ad accordi tra privati e partnership con le piattaforme dell’affitto breve, mentre il ciclo di investimento del mattone è diventato molto più a lungo termine e impattante sul territorio?”.

Per una risposta a questa e ad altre domande proveremo a dare il nostro contributo domenica 23 maggio, ore 15,00, al Piano Terra (via Federico Confalonieri, 3/5) a Milano, quando presenteremo il nuovo numero de Lo stato delle città in occasione di una tavola rotonda su città, diritto all’abitare e mattone finanziarizzato al tempo del Covid-19.

Al dibattito parteciperanno tra gli altri i redattori della rivista, gli attivisti del Piano Terra e di Off Topic, che presenteranno la mappatura sui grandi proprietari immobiliari a cui hanno lavorato negli ultimi mesi.