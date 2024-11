Lo stato delle città, n°13

Da giovedì 28 novembre è in libreria a Napoli,

e nei prossimi giorni nelle altre principali città italiane,

il numero 13 (novembre 2024) de Lo stato delle città.

INDICE:

Sapere e morte

di Stefano Portelli

I buoni all’attacco

di Flavia Tumminello

Lancia in resta contro il drago. Diario di viaggio in Armenia

di Francesco Migliaccio

Tra pecore e padroni. Passi e inciampi da una scuola di provincia

di Chiara Romano e Tommaso Santori

I predestinati. Le colpe dei padri continuano a ricadere sui figli

di Roberto Cirillo

Insegnanti di fiducia. Ricette per l’obbedienza delle scuole francesi

di Ciro Pedia

Mobilità senza ritorno. La migrazione anticipata degli studenti del Sud

di Nina Fiorito

Casa dolce casa

di Masoto

Per un’inchiesta sulla logistica in Campania. La vertenza all’Ups

di Andrea Bottalico

La lotta contro la chiusura dell’ex Irisbus

di Giuseppe D’Onofrio

Per il clima e contro il genocidio. Mobilitazioni in Danimarca

di Salvatore De Rosa

Ego te provoco. Storia di un collettivo anarchico greco

di Andrea Bottalico

Vivere senza lo Stato. L’esperienza di Abahlali in Sudafrica

di Stefano Portelli

Ballando sulle macerie. L’assalto alla Newcastle post-industriale

di Riccardo Rosa

“Heil Coca Cola”. Il passato di Berlino in un museo

di Marcello Anselmo

“Trasformare Baglar”. Urbanizzazione forzata nel Kurdistan

di Francesco Pasta e Jiyan Andic

copertina: Enrico Pantani

illustrazioni: Ludovica Fantetti

progetto grafico e impaginazione: roberto-c.

LO STATO DELLE CITTÀ lo trovate a (elenco in aggiornamento):

NAPOLI

Dante & Descartes, piazza del Gesù, 14

Ubik, via Benedetto Croce, 28

Tamù, via Santa Chiara, 10

Perditempo, via San Pietro a Majella, 8

L’ibrido, via Nilo, 29

Mondadori, piazzale Tecchio, 10

Il fuori orario, via Giusso, 5

Oppure potete acquistarlo cliccando qui sotto:

(le spedizioni, incluse nel prezzo di copertina, sono effettuate con raccomandata tracciabile di Poste Italiane)