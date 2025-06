Lo stato delle città, n°14

Da lunedì 9 giugno è in libreria a Napoli,

e nei prossimi giorni nelle altre principali città italiane,

il numero 14 (maggio 2025) de Lo stato delle città.

INDICE:

Rigenerazione

di Lucia Tozzi

Polizia imputata

di Ugo Sapi e Gaia Tessitore

Tute blu

di Andrea Bottalico

Annacquare la memoria

di Michele Colucci

Lotta armata e ricerca storica. Un’intervista a Sergio Luzzatto

di Marcello Anselmo

Guerra ai ragazzini. Nuove politiche dello spazio pubblico a Palermo

di Eugenio Giorgianni

Una selvaggia parata

di Adolfo Casarsa

Adolescence guarda il mare fuori

di Emiliano Schember

Vite quasi parallele

di xxxxx

Lode all’informalità. Note sul mercato dell’usato di Palermo

di Agnese Giovanardi

L’accoglienza perversa. Storie di emergenza abitativa a Milano

di Alice Boni e Salvatore Porcaro

L’acqua la insegna la sete. Crisi idrica e imbrogli ecologici al Sud

di Chiara Romano

Giro di lune tra terra e mare

di Riccardo Rosa

Società e potere statale in Grecia, e non solo

di Erasmo Sossich

Anan, Ali e Mansour. Un processo a L’Aquila per tre palestinesi

di Francesca Di Egidio

Vuoto e pieno. Osservazioni da un viaggio a Bogotà

di Barbara Russo

copertina: Adriana Marineo

illustrazioni: Lucia Catalini

disegnini: Natalia Sergeeva

progetto grafico e impaginazione: roberto-c.

LO STATO DELLE CITTÀ lo trovate a (elenco in aggiornamento):

NAPOLI

Dante & Descartes, piazza del Gesù, 14

Ubik, via Benedetto Croce, 28

Tamù, via Santa Chiara, 10

Perditempo, via San Pietro a Majella, 8

L’ibrido, via Nilo, 29

Il fuori orario, via Giusso, 5

Oppure potete acquistarlo cliccando qui sotto:

(le spedizioni, incluse nel prezzo di copertina, sono effettuate con raccomandata tracciabile di Poste Italiane)