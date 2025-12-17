edizioni

Lo stato delle città, n°15

Da lunedì 15 dicembre è in libreria a Napoli,
e nei prossimi giorni nelle altre principali città italiane,
il numero 15 (dicembre 2025) de Lo stato delle città

INDICE: 

Rivelazioni
di Giovanni Iozzoli

All’osteria del Vaticano
di Stefano Portelli

Ribaltare lo stigma
di Andrea Bottalico e Giuseppe D’Onofrio

Voglia di uccidere
di Maurizio Braucci

Quasi una storia di vita. Intervista a Luisa Passerini
di Luca Rossomando e Barbara Russo

Motel Agip occupato
di Francesca Ferrara

La città come albergo.
Studentati di lusso e nuova rendita urbana
di Chiara Davoli

Benedette betoniere!
Ciampino e l’impatto del Giubileo
di Lorenzo Natella

L’attacco al parco del Meisino.
Una resistenza ecologista a Torino
di Alessandra Ferlito

Alexanderplatz, auf wiedersehen!
di Ginevra Kaliflower

Religione, femminismo, emancipazione.
Due studentesse musulmane a Napoli
di Emma De Simone

Diagnosi, malattia, normalità. Una lettera solo per te
di Sirya Micera

Lotte ambientali e difesa della cultura aborigena in Australia
di Stefano Portelli

Ritorno a Mariana, un crimine lungo dieci anni
di Giuseppe Orlandini

La città dei bambini di La Paz
di Sara Provenzano

Un traditore ad Algeri. Viaggio sulle tracce di Fernand Iveton
di Francesco Migliaccio

copertina: Otarebill

illustrazioni: Marta Fogliano

disegniniFederica Pagano

progetto grafico e impaginazione: roberto-c.

