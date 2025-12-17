Lo stato delle città, n°15

Da lunedì 15 dicembre è in libreria a Napoli,
e nei prossimi giorni nelle altre principali città italiane,
il numero 15 (dicembre 2025) de Lo stato delle città
INDICE:
Rivelazioni
di Giovanni Iozzoli
All’osteria del Vaticano
di Stefano Portelli
Ribaltare lo stigma
di Andrea Bottalico e Giuseppe D’Onofrio
Voglia di uccidere
di Maurizio Braucci
Quasi una storia di vita. Intervista a Luisa Passerini
di Luca Rossomando e Barbara Russo
Motel Agip occupato
di Francesca Ferrara
La città come albergo.
Studentati di lusso e nuova rendita urbana
di Chiara Davoli
Benedette betoniere!
Ciampino e l’impatto del Giubileo
di Lorenzo Natella
L’attacco al parco del Meisino.
Una resistenza ecologista a Torino
di Alessandra Ferlito
Alexanderplatz, auf wiedersehen!
di Ginevra Kaliflower
Religione, femminismo, emancipazione.
Due studentesse musulmane a Napoli
di Emma De Simone
Diagnosi, malattia, normalità. Una lettera solo per te
di Sirya Micera
Lotte ambientali e difesa della cultura aborigena in Australia
di Stefano Portelli
Ritorno a Mariana, un crimine lungo dieci anni
di Giuseppe Orlandini
La città dei bambini di La Paz
di Sara Provenzano
Un traditore ad Algeri. Viaggio sulle tracce di Fernand Iveton
di Francesco Migliaccio
copertina: Otarebill
illustrazioni: Marta Fogliano
disegnini: Federica Pagano
progetto grafico e impaginazione: roberto-c.
LO STATO DELLE CITTÀ lo trovate a (elenco in aggiornamento):
NAPOLI
Dante & Descartes, piazza del Gesù, 14
Ubik, via Benedetto Croce, 28
Tamù, via Santa Chiara, 10
Perditempo, via San Pietro a Majella, 8
L’ibrido, via Nilo, 29
Il fuori orario, via Giusso, 5
TORINO
Libreria Comunardi, via S. Francesco da Paola, 6
Golem, via Gioacchino Rossini, 21/c
Oppure potete acquistarlo cliccando qui sotto:
(le spedizioni, incluse nel prezzo di copertina, sono effettuate con
raccomandata tracciabile di Poste Italiane)