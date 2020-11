Lo stato delle città, n°5

Da martedì 24 novembre è in libreria a Napoli, e nelle prossime settimane anche a Milano, Roma, Bologna e Torino, il numero 5 de Lo stato delle città.

INDICE:

Nuovi decreti sicurezza – di Enrico Gargiulo

La questione penitenziaria – di Luigi Romano

Un referendum sugli immigrati – di Paolo Barcella

***

Farsi scemi per non andare in guerra

di cyop&kaf

disegni di Martina Di Gennaro

***

La battaglia di Fortnite

di Francesco Migliaccio e Riccardo Rosa

L’uomo senza corpo

di Emiliano Schember

***

Le lotte nella logistica durante la pandemia

di Riccardo Rosa

Vita e destino del porto di Gioia Tauro

di Andrea Bottalico

***

L’invisibile. Storie vere dal lontano 1980

di Mario Damiano

Quarant’anni dal terremoto irpino

di Marcello Anselmo

Le politiche dello sradicamento

di Stefano Portelli

La proprietà residenziale in Italia

di Marco Peverini

***

Piazze da decifrare

di Napoli Monitor

Le due rivoluzioni di Hong Kong

di Wonton

Lo scenario libanese

di Giovanni Vimercati

Le donne messicane e i fondi per i desaparecidos

di Caterina Morbiato

Dialogo sui movimenti per il clima

di Salvatore De Rosa

***

Le proteste americane durante l’estate

di Rossella Selmini

“Disastri e resistenza” a New Orleans

di Gloria Pessina



***

Un paparazzo al festival di Cannes

di Filippo Ortona

***

progetto grafico e disegnini – cyop&kaf

copertina – Malov

disegni a pagina intera – Rosario Vicidomini

___

