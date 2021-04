Lo stato delle città, n°6

Da mercoledì 28 aprile è in libreria a Napoli, e nel corso della prossima settimana anche a Torino, Milano, Bologna, Roma e Palermo, il numero 6 (aprile 2021) de Lo stato delle città.

INDICE:

Illusoria transizione – di Salvatore De Rosa

Stato d’emergenza – di Riccardo Rosa

L’educazione come relitto

di Emiliano Schember

Adulti e bambini per riaprire le scuole in Campania

a cura di Luca Rossomando

Dal buio

una storia disegnata di Ferraglia

Un carcere di provincia. Le rivolte di marzo viste da dentro

di Riccardo Rosa

Le lotte nel settore della logistica

di Francesco Migliaccio

Il lavoro sociale durante la pandemia

di Chiara Davoli e Costanza Galanti

Improvvisato centralinista

una storia disegnata di Arp

Sgomberi di baraccati a Torino. Tre esplorazioni lungo la Stura

di Francesco Migliaccio

I fondi speculativi all’assalto delle città

di Stefano Portelli

Miti e retoriche dell’innovazione culturale a Milano

di Lucia Tozzi

Eusebio Giacinto Valli, scienziato

una storia disegnata di Diego Miedo, testo di Giovanni Guerrieri

La polizia che voleva predire il futuro

di Luigi Romano

L’uomo nuovo secondo la Singularity University

di Maria Pace Ottieri

progetto grafico – cyop&kaf

disegni – manincuore

copertina – gino



LO STATO DELLE CITTÀ lo trovate a (elenco in aggiornamento):

NAPOLI

Dante & Descartes, piazza del Gesù, 14

Ubik, via Benedetto Croce, 28

L’Ibrido, via Nilo, 29

Tamù, via Santa Chiara, 10

The Spark, via degli Acquari

Mondadori Fuorigrotta, piazzale Tecchio, 10

