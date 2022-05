Lo stato delle città, n°8

Da lunedì 16 maggio è in libreria a Napoli, e nel corso della prossima settimana anche a Torino, Milano, Bologna e Roma, il numero 8 (maggio 2022) de Lo stato delle città.

INDICE:

Tutta un’altra storia

di Stefano Portelli

Ambientalismo e scienza

di Paola Imperatore

Il gioco dei morti

di Maurizio Braucci

***

Note su una lotta contro il Green Pass

di Alessandra Ferlito

***

Corpi reclusi in attesa di espulsione. Intervista a Emilio Caja

a cura di Pietro Savastio

***

Il mito del petrolio in Lucania

di Mimmo Nardozza

***

Quanti sogni. Il Carnevale dei Quartieri Spagnoli 2022

di Atelier Bizzarro

***

Il movimento Insorgiamo e la lotta della Gkn di Campi Bisenzio

a cura di Valentina Baronti e Luca Rossomando

***

Da una casa all’altra. L’esperienza della rete solidale Ci Siamo a Milano

di Salvatore Porcaro

Abitare in occupazione dopo la pandemia

di Erasmo Sossich

Di supermercati e vuoti urbani. L’area ex Westinghouse a Torino

di Francesca Ru, Bianca Scolamiero, Michela Voglino

***

Navigare nel reale puntando all’orizzonte. Il rap crudo di O’Iank

a cura di cyop&kaf

copertina Mario Persico (1930 – 2022)

disegni Martina Di Gennaro

progetto grafico e impaginazione cyop&kaf

LO STATO DELLE CITTÀ lo trovate a (elenco in aggiornamento):

NAPOLI

Dante & Descartes, piazza del Gesù, 14

Ubik, via Benedetto Croce, 28

L’Ibrido, via Nilo, 29

Tamù, via Santa Chiara, 10

Perditempo, via San Pietro a Majella, 8

LaterzAgorà (Teatro Bellini), via Conte di Ruvo, 14

Mondadori Fuorigrotta, piazzale Tecchio, 10

Iocisto, via Cimarosa, 20

POTENZA

Kiria, viale Dante, 88

BOLOGNA

Modo Infoshop, via Mascarella, 24

Oppure potete acquistarlo cliccando qui sotto: